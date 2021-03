El nuevo restaurante del Oriente Medio en Miami Beach tiene un secreto

La terraza de Layla tiene vistas al canal Collins. También hay un comedor interior.

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

En Layla, el último restaurante del Oriente Medio en llegar a Miami Beach, la excelencia en la cocina es fundamental. Sin embargo, la cultura es el corazón y el alma del lugar.

“La inspiración para este restaurante no fue la cocina del Levante, sino más bien su cultura culinaria”, dijo Daniel Levine, nacido en Miami, y director de comida y bebida del restaurante. “En los muchos viajes que he hecho a Israel, lo que más me impresionó fue la forma en que la gente come, y cómo la cocina del país entusiasma la conexión humana”.

El restaurante, que abrirá sus puertas el 1ro. de abril en el hotel Kayak Miami Beach , pertenece a la firma de Miami Life House, el equipo que creó Terras en La Pequeña Habana, Parcela Café, Mama Joon y Wildflower. Dirigido por su fundador Rami Zeidan, que vive también en Miami, Layla tendrá un comedor bajo techo, y una terraza al aire libre que da para el canal de Collins. La cena es el atractivo principal del lugar, con platos y entrantes que van de los $12 a los $32, pero también tendrá un brunch de fin de semana.

El menú,a cargo del chef John Latrellis, otro oriundo de Miami, ofrece muchos platos que se pueden compartir.

El restaurante presentará al chef Ignacio Mattos, de los restaurantes de Nueva York, Estela and Altro Paradiso, como la estrella de una noche el 20 de mayo como parte del Festival de Vino y Comidas de South Beach.

LAYLA

Dirección: Kayak Miami Beach, 2216 Park Avenue, en Collins Park

Apertura: 1ro. de abril

Reservaciones: Solo Mesa Abierta

Traducción de Jorge Posada