¿Has oído de We Buy Ugly Houses? Así funciona y por esto es tan popular

Una valla publicitaria anuncia We Buy Ugly Houses, una de varias compañías que se ha hecho de un nombre en la compra de casas.

Barbara Lane no pensó que su modesta casa de dos dormitorios en Margate fuera tan fea, al menos por fuera.

“Tenía un gran patio trasero y hermosos árboles”, dijo Lane, de 79 años, una bisabuela jubilada que ahora vive en Boynton Beach. “Solo necesitaba un poco de trabajo”.

Después que Lane fue despedida en 2016, su pequeña pensión y ahorros no fueron suficientes para mantenerse al día con el costo de vida y cubrir sus cuentas mensuales. Decidió vender su casa, pagar la hipoteca y mudarse a un condominio.

Pero los corredores de bienes raíces le dijeron que no podían poner la casa a la venta a menos que invirtiera $20,000 en reparaciones para arreglar el techo, aire acondicionado roto, el techo de patio y cambiar las ventanas viejas.

“Estaba buscando otro lugar para vivir, pero mi crédito no era bueno y no tenía ingresos”, dijo. “Entré en pánico. Tenía que hacer algo o me quedaba sin techo”.

Entonces se encontró con un anuncio para We Buy Ugly Houses, la empresa más grande y antigua en el mercado de iBuyers, la compra de casas por internet. We Buy Ugly Houses y otras similares, como Knock, Opendoor y Offerpad, permiten a los propietarios vender sus casas rápidamente sin la molestia abrirlas a los compradores potenciales o hacerles publicidad, ofreciendo comprar casas por dinero en efectivo, aunque a menos de valor de mercado. Incluso el gigante inmobiliario Zillow ha entrado en el juego. El beneficio promedio en una transacción de este tipo es aproximadamente $60,000 (48%), según RealtyTrac.

Según la página iBuyer Ownerly, el área de Miami-Fort Lauderdale quedó en el primer lugar en una lista de los 15 principales mercados de iBuyer en 2020, con Houston y Atlanta en segundo y tercer lugar. Tampa, Orlando y Jacksonville fueron las otras ciudades de Florida que fueron incluidas en la lista.

La popularidad de la zona explica por qué se ven tantos anuncios en toda la ciudad que ofrecen comprar viviendas en efectivo. Otros métodos comunes de publicidad son las llamadas y textos automáticos, e incluso volantes que dejan en el parabrisas del auto. Las empresas se concentran en viviendas en vecindarios donde el valor de la propiedad está subiendo. Pero la precaución es esencial cuando se trata de compradores que se han puesto en contacto con usted sin indagación de su parte.

Un nicho de mercado

Entre los mayores compradores casas en efectivo del país está We Buy Ugly Houses, una filial de HomeVestors of America, una franquicia privada de Dallas. La compañía tiene 1,150 franquicias de propiedad y explotación independientes en 176 mercados en todo Estados Unidos. Muchos son profesionales inmobiliarios.

A diferencia de la mayoría de las empresas compra de casas en efectivo, que buscan casas que necesitan reparaciones mínimas, Ugly Houses se especializa en propiedades abrumadas que requieren reparaciones extensas antes de ponerse a la venta.

En 2020, a pesar de la pandemia, HomeVestors afirma que la franquicia We Buy Ugly Houses vendió más de 10,000 viviendas, generando ventas de más de $1,600 millones. David Hicks, presidente ejecutivo de HomeVestors, dijo que la mayoría de los clientes caen en tres categorías: personas que han heredado una casa, familiares de una persona de la tercera edad que necesitan dinero en efectivo para poner a sus padres o familiares en un centro de vida asistida personas que tratan de mudarse a un condominio.

Fotos de antes y después de una casa en Hollywood, Florida, renovada por We Buy Ugly Houses. HOMEVESTORS OF AMERICA

Aunque el número de casas que We Buy Ugly Houses vendió en 2020 fue 14% menor que en 2019 debido a la pandemia, el precio medio de venta de las viviendas aumentó 10% de un año al otro debido al aumento de la demanda de los compradores. La compañía ocupó el puesto 36 entre las 500 mejores franquicias de la revista Entrepreneur en 2021, por delante de marcas omo Arby’s, Pizza Hut, Holiday Inn, Jiffy Lube y Denny’s.

Hicks dijo que la compañía se destaca por dos razones: se especializa en un nicho de mercado inmobiliario que la mayoría de los corredores no se preocupan en tocar, y la marca We Buy Ugly es reconocida de inmediato por los clientes por las vallas de publicidad y anuncios digitales en televisión.

“We Buy Ugly Houses tiene 52 marcas comerciales, porque nuestra reputación depende de ese nombre”, dijo Hicks. “Si ves una publicidad a un lado de la carretera, es alguien tratando de parecerse a nosotros. Hay mucha gente por ahí , empresas e individuos que tratan de imitarnos. Pero a nuestra gente le van bien porque no están tratando de sacarle una fortuna a la casa. Están comprando muchas casas. Y cada casa que compramos se paga en efectivo, pero cerramos a través de compañías de títulos, para asegurarnos de que los vendedores obtengan su dinero”.

Don Cameron, propietario de Hi-Land Properties, una franquicia de We Buy Ugly Houses en el sur de la Florida, junto a una casa en Miami el 18 de marzo de 2021. Charles Trainor Jr ctrainor@miamiherald.com

Pero el nombre We Buy Ugly houses también puede ser contraproducente.

“El mayor problema al que nos enfrentamos es que la gente entienda el nombre”, dijo Don Cameron, propietario de Hi-Land Properties, una firma de bienes raíces en el Condado Palm Beach, que fue nombrada la mejor franquicia de We Buy Ugly Houses en 2020, con 145 casas compradas y más de $41 millones en ventas totales. “Puede ser una connotación negativa. El reto es llevar el mensaje a la gente de que estamos hablando más de una situación complicada que de una casa fea. La mayoría de la gente no piensa en sus casas son feoa”.

Aún así, el éxito de la compañía ha generado cientos de imitadores más pequeños cuyos nombres bordean los bordes de la marca, desde We Buy Any House Cash hasta We Buy Homes in Any Condition.

Cómo funciona

Cuando te pones en contacto con We Buy Ugly Houses, te remiten a una franquicia en tu ciudad. Un representante inspecciona la propiedad y te hace una oferta en efectivo en el lugar sobre la base del valor de las casas vecinas y el estado de la casa. La cantidad depende de la edad de la casa y la cantidad de reparaciones necesarias para poder venderla.

Algunas ofertas son negociables. Henry Dunn, de 79 años, rechaz’o la oferta inicial de $225,000 por su casa de tres dormitorios y dos baños en Lauderhill por considerarla demasiado baja.

“Le dije que no, gracias, pero quedamos en términos amistosos”, dijo Dunn, quien compró la casa con su esposa en 2008, pero no había estado al día con las reparaciones. “Hicimos que un par de agentes inmobiliarios vinieran a la casa a mirarla, pero dijeron que necesitaba demasiado trabajo”.

Fotos de antes y después de la cocina de una casa en Hollywood, Florida, renovada por We Buy Ugly Houses.

Así que Dunn envió un mensaje de texto al representante de We Buy Ugly Houses con una contraoferta considerablemente más alta que la estimación inicial. El agente regresó a la casa ese mismo día y después de cinco minutos aceptó el precio de Dunn en el acto.

“Cerramos la venta 45 días después”, dijo Dunn. “Si usted no está tratando de conseguir el mayor precio debido al estado de la propiedad, este es el camino a seguir. Tenemos suficiente para pagar la hipoteca restante y pagar en efectivo por un condominio”.

Una vez que se cierra la venta y el propietario se muda, empleados realizan las reparaciones necesarias, como la remodelación del baño y la cocina. Entonces la casa se pone a la venta en el mercado abierto. Debido a que el trabajo en cada paso lo hacen empleados de la firma, el costo de la renovación es menor. No hay corredores externos involucrados , lo que significa que no hay comisión. Eso permite a la empresa obtener un beneficio aún mayor.

Un salvavidas

Los vendedores que contratan a We Buy Ugly Houses están menos preocupados por el factor molestia; la mayoría busca un salvavidas. Lane finalmente aceptó una oferta de $110,000 de la compañía por su casa de Margate, lo que le permitió pagar lo que quedaba de la hipoteca y comprar una casa remodelada con pisos de madera y un nuevo techo por $60,000 en Boynton Beach en octubre pasado.

Su casa anterior está actualmente bajo contrato con un comprador que pagó $209,000.

“Realmente me salvaron”, dijo Lane. “Sé que hicieron un buen negocio comprándome la casa, pero ya no siento ninguna presión. Todo funcionó maravillosamente.”