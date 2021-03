‘Es como pagar un carro de lujo’: Costo de cuidado infantil en Miami frena a las familias

El Child Tax Credit se duplicó para 2018 y se puede solicitar para los hijos menores de 17 años que cumplan los requisitos. Getty Images

Si pudiera elegir, Jennifer Ruiz preferiría no trabajar en el turno de noche en una panadería de 24 horas en Miami.

Pero las cuentas no están a su favor. No puede pagar $160 a la semana por el cuidado de su hija de nueve meses. Por ello, en su lugar, mientras sus familiares cuidan de la bebé, Ruiz observa cómo el cielo nocturno se convierte en el amanecer detrás del mostrador de cristal en su trabajo de $9 la hora.

Con un costo promedio de $8,618 anuales por el cuidado de un niño en la Florida, el pago de la guardería es el segundo gasto más importante para las familias con hijos de Miami-Dade, solo por detrás de la vivienda. El cuidado de los bebés en el estado es aún más caro, con un promedio de unos $9,600 al año, aproximadamente el 35 por ciento de los ingresos promedio de un padre soltero.

Una familia de cuatro miembros, con un bebé y un niño en edad preescolar, necesitaría un presupuesto de unos $1,105 al mes para cubrir sus necesidades de cuidado infantil, según un informe anual de United Way.

La asequibilidad de las guarderías es un problema local desde hace tiempo. Incluso en las mejores épocas, los padres que trabajan –la mayoría de las veces, madres– se convierten en hábiles malabaristas que compaginan el cuidado de los niños con los implacables horarios de trabajo. La pandemia no ha hecho más que empeorar las cosas. El paquete de estímulo por el COVID, recientemente firmado, incluye ayudas para los padres y los cuidadores de niños, pero es una medida a corto plazo que probablemente no solucionará los problemas subyacentes.

Mientras que los hombres en Estados Unidos ganaron unos 16,000 empleos netos en diciembre de 2020, las mujeres perdieron un total neto de 156,000 empleos, según un análisis de los datos laborales realizado por el National Women’s Law Center.

Los datos de enero del Center for American Progress revelaron que había alrededor de 700,000 padres con un hijo menor de cinco años menos en la fuerza laboral que hace un año. Las mujeres representan alrededor de tres cuartas partes de esa cifra, y los problemas de cuidado infantil están alimentando el éxodo.

Las tasas de ausentismo laboral por problemas con el cuidado de los hijos aumentaron drásticamente el año pasado. De septiembre a noviembre de 2020, la pandemia provocó un aumento del 144 por ciento en las ausencias de los empleados relacionadas con el cuidado de los niños en comparación con el mismo periodo de 2019, según el informe del Center for American Progress.

Pero incluso antes de la pandemia, los padres estaban padeciendo. Una encuesta de 2020 sobre las necesidades de la comunidad en todo el condado muestra que encontrar una guardería asequible es una preocupación para el 22 por ciento de los hogares del Condado de Miami-Dade.

“Es un gran problema incluso para las familias de clase media. Es costoso tener un niño en una guardería, y si tienes dos, la mayor parte de tu salario se destina a eso”, comentó Evelio Torres, presidente y director general de la National Women’s Law Center del condado.

La coalición School Readiness Program ofrece vales de guardería financiados por el gobierno federal que permiten a las familias trabajadoras de bajos ingresos pagar una tarifa variable por el cuidado. Alrededor de 20,000 familias reciben actualmente vales en los condados de Miami-Dade y Monroe. Para poder optar a ellos, las familias deben tener unos ingresos inferiores al 150 por ciento del umbral de pobreza, es decir, $39,300 o menos para una familia de cuatro miembros.

La demanda de estos vales supera con creces la oferta. En todo el estado, solo el 15 por ciento de las familias de la Florida que cumplen los requisitos los reciben. Luego están las familias que no cumplen los requisitos, pero por poco. En Miami-Dade, casi el 40 por ciento de las familias ganan demasiado para calificar para los vales, pero ganan muy poco para pagar cómodamente las necesidades básicas como el cuidado de los niños, según una investigación de United Way. Los expertos llaman a estas familias “ALICE”, o “asset limit, income constrained, employed” (límite de activos, ingresos restringidos, empleadas).

Tanto a nivel local como en otros lugares del país, los empleadores, agencias y empresas están siendo creativos para ofrecer guarderías seguras y asequibles a los padres que trabajan. Una empresa creó un portal web para poner en contacto a los padres con las guarderías. Algunas han descubierto que las guarderías en sus instalaciones fomentan la retención de los empleados. Otros han creado alianzas para compartir los costos de administración y ayudar a los pequeños centros a mantenerse operando.

? Courtesy of United Way of Miami-Dade

Para algunas familias, la pandemia ha sido una especie de bendición, ya que les ha dado más flexibilidad al convertirse en norma el trabajo desde casa. Esa flexibilidad es la que ha permitido a Vanessa Arango mantener su trabajo como asistente ejecutiva en una empresa de ingeniería en Kendall. Arango pagaba $180 a la semana por tener a su hija de tres años en una guardería a tiempo completo. La cuenta mensual de $720 era su mayor gasto después de su renta.

En un buen año, Arango gana unos $55,000. Pero con el COVID-19 llegaron menos horas y un recorte de sueldo, así que redujo el tiempo de guardería y empezó a pagar $150 a la semana, lo que sigue siendo un precio elevado para ella.

“Eso era para una guardería de centro comercial de mala muerte”, dijo Arango. “Para las buenas, las Montessori que tienen capacidad, cuestan $1,400 al mes. No puedo permitirme eso”.

Cuando la pandemia cerró la guardería a la que asistía su hija, Arango no pudo encontrar una sustituta que pudiera pagar. Debido a sus problemas de cuidado infantil, pidió a su empleador que la dejara trabajar desde casa a medio tiempo.

Pero no estaba preparada para lo estresante que sería, dice. Como madre soltera, los días que tiene que ir a la oficina se encuentra sola. En más de una ocasión, las niñeras llaman en el último momento, dejando a Arango a merced de sus ancianos padres para que la apoyen.

DECISIONES DIFÍCILES

Cuando el cuidado de los niños es un costo demasiado elevado, algunos padres toman decisiones difíciles. Entre ellas está la de abandonar por completo la fuerza laboral, comentó Gladys Montes, vicepresidenta del grupo United Way of Miami-Dade’s Center for Excellence in Early Education.

“Es muy difícil para las familias encontrar una guardería de calidad cuando no tienen los dólares”, señaló Montes. El resultado es que muchas familias locales recurren a lo que los expertos llaman la “red de amigos, familiares y vecinos”.

“No es una red muy segura porque en cualquier momento y por cualquier motivo puede romperse y te encuentras sin guardería, lo que afecta a tu posibilidad de ir a trabajar”, dijo Montes. “Sabemos y escuchamos de familias que pierden su trabajo o renuncian porque esos arreglos que tenían ya no existen”.

Para las familias de ingresos bajos y moderados, tanto el costo del cuidado como las interrupciones laborales pueden perseguirlas para siempre, dijo Holly Bullard, analista del Florida Policy Institute.

“Esto es algo que impacta a todos los que tienen hijos y es uno de los grandes desafíos de la movilidad económica para la Florida”, mencionó Bullard.

Una herramienta en línea creada por el Center for American Progress calcula el costo oculto de un fallido sistema de cuidado infantil. Una mujer de 26 años que gane $44,000 y abandone el mercado laboral, por ejemplo, perderá más que su propio salario. Si deja de trabajar durante cinco años para cuidar a su hijo, podría perder $706,778 de ingresos a lo largo del tiempo. La calculadora tiene en cuenta los salarios perdidos, así como las pérdidas en materia de jubilación, prestaciones y crecimiento salarial.

El cuidado de niños en la Florida cuesta un promedio de $8,600 al año, aproximadamente el 23 por ciento de los ingresos promedio de una mujer en el estado. Courtesy of United Way of Miami-Dade

Estas posibles pérdidas no fueron una sorpresa para Emma Harris.

Después de mudarse a Miami en 2019, Harris pasó buena parte de la pandemia embarazada y buscando opciones de cuidado infantil. La nueva mamá de 31 años había visto a la mitad de sus amigas dejar de trabajar después de dar a luz, pero Harris, una emprendedora, sabía que quería permanecer en la fuerza laboral.

Antes de que naciera su hijo de cuatro meses, el pasado mes de noviembre, ya se había dado cuenta de que las guarderías locales estaban fuera de su rango de precios; pagar por el cuidado se comería un tercio de sus ingresos.

“Si dejo de trabajar, cuanto más tiempo esté fuera, más difícil será volver a hacerlo”, afirma Harris. “Perdería las conexiones que tengo día a día”.

Harris y su marido trabajan desde casa. Ella está poniendo en marcha su negocio, Kiddo, un sitio de empleo para educadores de la primera infancia. La pareja se pasa el día yendo y viniendo entre la mesa del comedor y el dormitorio, dependiendo de quién tenga la llamada de Zoom más importante. La situación se hizo tan insostenible que finalmente cedieron y contrataron a una niñera algunos días a la semana.

La ayuda añadida mejora ligeramente las cosas, pero Harris sigue trabajando hasta altas horas de la noche la mayoría de los días, aprovechando cada hora que su recién nacido Mason no está atado a su pecho en un portabebés, como ocurre la mayor parte del día durante sus llamadas de trabajo.

EMPEORAMIENTO DE LA SITUACIÓN

Cerca de 200 guarderías cerraron en el Condado de Miami-Dade en el transcurso de 2020, según datos del estado. Se espera que el aumento del salario mínimo reduzca aún más la asequibilidad del cuidado de los niños, ya que los centros aumentan los precios para compensar los gastos adicionales de la nómina.

Para unos 160,000 trabajadores de Miami-Dade en ocupaciones de servicios como la sanidad y los servicios de alimentación, asistir físicamente al trabajo siempre será un requisito, con o sin pandemia. ¿A dónde irán para el cuidado de los niños?

“Para ellos, el trabajo a distancia no es una opción. Si no tienen acceso a una guardería, su única opción es quedarse fuera de la fuerza laboral”, afirma Maria Ilcheva, subdirectora de planificación y operaciones del Jorge M. Pérez Metropolitan Center de la Florida International University.

Y eso es exactamente lo que están haciendo, según una encuesta nacional realizada por el Social Policy Institute de la Washington University en St. Louis. En total, el 32 por ciento de los adultos dijo que era menos probable que volviera a trabajar debido a la falta de guarderías, según el informe publicado el pasado otoño. La cifra era aún mayor en los hogares latinos, con un 39 por ciento.

Casi una cuarta parte de los encuestados declaró haber perdido un empleo o ingresos por falta de guardería durante la pandemia. Los efectos se concentraron en las familias hispanas, los hogares de bajos ingresos y las familias con niños menores de cinco años.

Pero a menudo, para las familias con niños pequeños, que uno de los padres se quede en casa es la única opción que tiene sentido desde el punto de vista económico.

Empleados citan el seguro médico y el cuidado de los niños como sus mayores retos. Getty Images

Ese fue el caso de Samantha Meyer. Ganaba entre $45,000 y $50,000 en sus años de profesora de primaria en el sur de la Florida. Después de que naciera su hijo, le costó encontrar una guardería que se adaptara a su horario matutino. Muchos de sus compañeros de trabajo se enfrentaron al mismo problema, señaló.

“La mayoría recurría a sus familiares”, dijo Meyer. “Una compañera de trabajo pasaba de su hermana a su madre y a su suegra durante toda la semana; cada día había alguien nuevo, y al final decidió quedarse en casa”.

Finalmente, tras gastar $650 semanales en una niñera, Meyer hizo lo mismo.

“Al final no me pagaban lo suficiente para cubrir el cuidado infantil”, dijo Meyer, que está embarazada de ocho meses de su segundo hijo. “Estamos teniendo más dinero disponible si me quedo en casa porque se equilibra”.

Las familias de ingresos moderados que no pueden optar a los vales de guardería y cuyos empleos no les permiten trabajar desde casa son quizá las más atrapadas en lo que respecta al cuidado infantil en Miami.

Desde hace años, una asociación local entre Early Learning Coalition y The Children’s Trust se esfuerza por atrapar a algunas de esas familias en el condado. Trust invierte $8 millones anuales en becas para guarderías para las familias que ganan hasta el 300 por ciento del nivel federal de pobreza, $79,500 para una familia de cuatro personas.

Las familias que reciben la beca pagan $70 a la semana por el cuidado en uno de los 154 centros pre-aprobados identificados como de alta calidad y repartidos por todo el condado.

Hasta febrero, había 896 niños que recibían la beca en el sur de la Florida.

“Hay miles de familias que potencialmente califican, pero no hay una fuente ilimitada de dinero”, comenta Rachel Spector, directora asociada de programas de The Children’s Trust.

La beca le dio a Jennyfer López, de 33 años, una oportunidad de seguir en una carrera que la está ayudando a criar a sus hijos. Contadora desde hace ocho años, López está a punto de conseguir un ascenso en la asociación comercial donde trabaja en Miami.

Pero esta madre de tres hijos, entre ellos dos gemelos de ocho meses, se habría visto obligada a quedarse en casa si no hubiera tenido ayuda para el cuidado de los niños. Su carrera, dijo, se habría visto afectada y ese próximo ascenso, piensa, habría quedado descartado.

“Es como pagar un carro de lujo”, afirmó López sobre los gastos de cuidado de niños, contando los aproximadamente $250 a $300 que habría tenido que gastar solo en el cuidado de cada gemelo. Más del 50 por ciento de sus ingresos se destinaría al cuidado de sus tres hijos. La beca le permite pagar 140 dólares a la semana por los tres.

“Si no tuviera la beca, sería mejor quedarme en casa y cuidar de los tres”, dijo López. Pudo mantener a sus hijos en guarderías durante la pandemia mientras trabajaba desde casa la mayoría de los días, lo que le ha permitido centrarse más en el trabajo.

Centrarse en cualquier cosa estos días es una lucha para Ruiz, la trabajadora del turno nocturno de una panadería. Aunque no le gusta el café, pasa sus turnos bebiendo cortaditos para mantenerse despierta.

Cuando llega a casa, su hija ya se ha levantado y está en plena actividad. Ruiz se prepara para los próximos meses, cuando el bebé aprenda a caminar y ya no sea feliz de pie en su cuna mientras su madre dormita a su lado.

En una noche tranquila, cerca de la medianoche, Ruiz saca una foto de las dos en su teléfono. Su hija es toda sonrisas, luciendo unas gafas de sol de plástico con montura rosa. Ruiz se señala a sí misma junto a ella en la foto: las bolsas bajo los ojos y su expresión de agotamiento. La foto fue tomada a las 2:44 p.m.

Ruiz está cansada. Pero no tiene planes de dejar el turno nocturno. Está ahorrando para comprar un carro. Depende de Uber para ir y volver del trabajo. Sus gastos mensuales de transporte: $450. Eso es la mitad de los $900 que paga por un departamento en Hialeah.

Por ahora, quedarse en casa no es una opción, y tampoco lo es pagar por el cuidado infantil.

Esta serie fue apoyada por una subvención de la Solutions Journalism Network.

Emma Harris, de 31 años, su marido, Jordan Mandel, de 32, y su hijo de 11 semanas, Mason Mandel, viven en su casa del vecindario Edgewater de Miami. Desde el nacimiento de Mason, tanto Emma como Jordan han hecho malabarismos entre la crianza y el trabajo desde casa, ya que las guarderías y la ayuda a domicilio son demasiado caras. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

