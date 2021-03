Emprendedor de Miami Beach, esposo y padre de tres hijos muere en un accidente de bote

Aaron Hirschhorn, emprendedor de Miami Beach y padre de tres hijos, murió en un choque con una embarcación el domingo 28 de marzo. Tenía 42 años.

Aaron Hirschhorn, emprendedor, capitalista de riesgo e inversor ángel, murió el domingo en un accidente de navegación cerca de Miami Beach. Tenía 42 años.

Hirschhorn tenía años de experiencia en capital de riesgo antes de lanzar el negocio de cuidado de perros DogVacay con su esposa, Karine Nissim. Su primer negocio, Better You, que se lanzó antes de la telefonía móvil en 2009, fracasó.

En una entrevista de 2020 con Startups.com, Hirschhorn dijo que DogVacay nació de su propio viaje de 10 días que resultó en una factura de $1,400 por el cuidado de sus dos perros, Rocky y Rambo. A su regreso, uno de sus perros se escondió bajo un escritorio durante tres días.

“No entendía por qué estábamos pagando tanto por tener a nuestros perros en una jaula, y no tengo ni idea de qué pasó para que se traumatizara. Eso nos hizo ver que había un problema.”

La pareja cuidó de perros durante un año en su casa de Santa Mónica antes de lanzar la empresa. Nissim enlistó los servicios de Hirschhorn en Yelp como “Aaron’s Dog Boarding”. Semanas después consiguieron su primer cliente. Llegaron a cuidar juntos a más de 100 perros en su casa, junto con sus propios dos cachorros.

“Tuvimos la mejor época”, compartió Hirschhorn en una presentación en Miami en 2019. “Mi esposa dijo que nunca me había visto tan feliz”.

DogVacay llegó a recaudar $47 millones y finalmente fue adquirida por su principal competidor, Rover, para convertirse en una compañía de $1,000 millones.

Una empresa Gallant en un Shark Tank

El emprendimiento más reciente de este oriundo de Philadelphia triunfó en el programa “Shark Tank” de la cadena ABC en 2019. Hirschhorn apareció en el popular programa para recaudar fondos para su empresa Gallant, una startup de salud para mascotas que utiliza la investigación de células madre para desarrollar terapias regenerativas para perros. Se fue con una inversión de medio millón de dólares de los inversores de Shark Tank Lori Greiner y Anne Wojcicki, cofundadora y CEO de 23andMe. Llevó consigo cachorros para que los jueces los sostuvieran durante su presentación.

Hirschhorn y su esposa se mudaron con su familia de Los Ángeles a Miami Beach hace unos tres años, según Refresh Miami. Nissim, quien también es emprendedora, es originaria de Miami. Hirschhorn se involucró en la comunidad de ángeles local, Miami Angels.

En una presentación en un evento de Refresh Miami, Hirschhorn aconsejó a los emprendedores cinco claves para el éxito: El momento oportuno es importante. Haz menos cosas mejor. El equipo es fundamental. Concéntrate en la ejecución y comprende tus métricas críticas. Y no trabajes con imbéciles, eso te chupa la vida.

Las imágenes de su feed de Instagram muestran a un hombre de familia, aficionado a los deportes acuáticos y amante de los perros que disfrutaba haciendo ejercicio. “Hago deporte y me lesiono mucho”, escribió sobre sí mismo en su Instagram.

El domingo, después de que su marido no regresara de una excursión en su hoverboard, Nissim publicó lo siguiente en Instagram: “Amigos en Miami Beach, que están en la bahía en barco por favor envienme un dm lo antes posible.”

Imagen de Instagram publicada por Karine Nissim el domingo después de que su marido no regresara de Biscayne Bay.

El domingo, la Fish and Wildlife Conservation Commission de Florida informó que el U.S. Coast Guard les comunicó un accidente en el Meloy Channel, cerca de la Fifth Street, a la 1 p.m.: una lancha Chris-Craft de 38 pies colisionó con una moto acuática personal.

Hirschhorn estaba en la moto acuática. Murió en el lugar de los hechos.

El lunes, su esposa publicó en Instagram: “Mi amado esposo de diez años murió ayer en un accidente. Estamos deshechos y nunca seremos los mismos”.

A Hirschhorn le sobreviven su esposa y sus tres hijos pequeños: una hija en el jardín de niños, un hijo en primer grado y otro en segundo grado.