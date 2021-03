Demanda menciona a Jeffrey Epstein y Maxwell; alega abuso sexual e intimidación

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019. El multimillonario había sido acusado de tráfico sexual.

A principios de 2008, mientras los abogados del financiero Jeffrey Epstein llevaban a cabo lo que se convertiría en una exitosa campaña para conseguir que el Departamento de Justicia desechara el caso de tráfico sexual contra su cliente, Epstein y su supuesta madame, Ghislaine Maxwell, presuntamente violaban a una agente inmobiliaria del sur de la Florida de 26 años que afirma en una demanda presentada la semana pasada que Epstein la traficó con otros hombres, incluido un juez local.

La historia destaca entre una serie de demandas civiles que se han presentado en los últimos meses contra el patrimonio del difunto financiero y sus co-ejecutores, Darren Indyke y Richard Kahn. Mientras que la mayoría de las acusaciones que implican a Epstein y a sus socios siguen un patrón similar en cuanto a la forma de reclutar y abusar de las víctimas, el caso presentado el 22 de marzo incluye acusaciones mucho más siniestras que otras.

La mujer, identificada únicamente como “Jane Doe”, afirma que Epstein y Maxwell la violaron repetidamente delante de su hijo de ocho años en un hotel de Naples, Florida, a principios de 2008; que la obligaron a mantener relaciones sexuales con otros hombres, incluido un juez local no identificado; y que Epstein la obligó a someterse a una operación vaginal para poder venderla como virgen a uno de sus clientes de “alto perfil”.

Está representada por dos equipos de abogados, uno del bufete neoyorquino Phillips & Paolicelli; y el otro de Coffey Burlington, con sede en Miami, cuyo socio fundador, Kendall Coffey, es un ex fiscal federal en Miami.

Los abogados de Indyke y Kahn no respondieron a las solicitudes de comentarios, como tampoco lo hizo la abogada de Maxwell, Laura Menninger.

Está prevista una videoconferencia sobre el caso para la 1 p.m. del jueves ante un juez federal en Fort Lauderdale.

Doe, identificada en la demanda solo como una agente inmobiliaria en ese momento que vendía propiedades en Palm Beach y sus alrededores, dijo que conoció a Epstein y Maxwell en algún momento a finales de 2006 o principios de 2007 en una carne asada organizada por su empleador, quien conocía bien a Epstein. Doe, que tenía aproximadamente 26 años en ese momento, era una nativa de Turquía y vivía en el Condado de Broward, según la denuncia.

Su empleador, que no es identificado en la demanda, le comentó que Epstein quería rentar o comprar un inmueble, y finalmente le encontró una propiedad para rentar por $10,000 al mes. La demanda señala que él pagó en efectivo y a ella se le indicó que no identificara al inquilino ni tramitara la identificación de Epstein.

Epstein expresó su interés en contratarla para que trabajara para él y, como incentivo, le dio costosos regalos y le prometió encontrarle a ella y a su entonces marido un empleo “de alto nivel”, dice la demanda.

La mujer afirma que a mediados de 2007, Maxwell, que se hacía llamar “G-Max”, tomó su pasaporte para “guardarlo”, y Doe se enteró más tarde de que Epstein lo guardaba en una caja cerrada con llave dentro de su finca de Palm Beach, indica la demanda.

Unos seis meses después, Doe, “persuadida por los persistentes esfuerzos de Maxwell”, aceptó considerar la posibilidad de trabajar para Epstein. Doe, una estilista profesional, dijo que fue contratada para ir a la mansión de Epstein en Palm Beach en enero de 2008 para cortar el cabello de Epstein. Cuando llegó, Epstein estaba desnudo y, con la ayuda de Maxwell, la violó brutalmente, según la demanda.

En ese momento, la mujer recuerda que Epstein tenía armas en su poder que le fueron mostradas para asustarla e intimidarla.

Después de la agresión, Epstein supuestamente le dio a Doe $200.

Ella intentó huir, diciéndoles que tenía intención de denunciar la violación. Maxwell, en respuesta, afirmó que ya había llamado a la policía. Dos hombres que decían ser policías llegaron a la mansión de Epstein y amenazaron con detener a Doe por prostitución, quitarle a su hijo y deportarla, según la demanda.

Entonces Epstein y Maxwell ordenaron a Doe que condujera con ellos en el vehículo de Doe, recogiendo a su hijo por el camino. Durante el viaje, se apartaron de la carretera hasta llegar a un cauce de agua lleno de caimanes.

Epstein condujo a la demandante a la masa de agua y le dijo con detalles explícitos que –como le había sucedido a otras mujeres en el pasado, según la pareja– acabaría en esa masa de agua y sería devorada si alguna vez revelaba lo que Epstein le había hecho”, dice la demanda.

En un hotel de Naples, a lo largo de varios días, Doe fue violada repetidamente por Epstein y Maxwell en presencia de su hijo pequeño, según ella.

Durante los cinco meses siguientes, hasta mayo de 2008, la amenazaron e intimidaron insistiendo en la influencia de Epstein sobre el FBI, el Department of Immigration and Customs Enforcement de la U.S. Office of Homeland Security y las fuerzas del orden estatales y locales de la Florida, según la demanda.

La mujer dijo que Epstein también prometió ayudar a encontrarle a su marido un trabajo en el FBI, y utilizó ese incentivo y otros como palanca para obligarla a tener relaciones sexuales con otros hombres, entre ellos un hombre mayor y corpulento llamado “Walter”, y otro hombre mayor que se identificó ante Doe como un juez local, según la denuncia.

Durante este tiempo, fue fotografiada y videograbada repetidamente desnuda y realizando actividades lascivas, reveló.

A Doe, que parecía mucho más joven que sus 26 años, se le dijo que dijera a los clientes que tenía 17 años. En mayo de 2008, dijo que Epstein la obligó a someterse a una cirugía vaginal no deseada, que se llevó a cabo “en la casa de una persona rica por un hombre con acento ruso”, para “crear la falsa impresión de que era virgen para un cliente de ‘alto perfil’”, según la demanda.

El procedimiento dejó a la demandante mutilada y con daños permanentes, según la demanda.

Doe dijo que en abril de 2008 se le indicó que guardara una caja cerrada para Epstein, se le instruyó que no podía abrirla nunca o sería asesinada. También se le entregaron teléfonos desechables y otros dispositivos electrónicos que Epstein pretendía ocultar a las autoridades policiales, según la demanda.

Finalmente, la caja y otros materiales fueron recuperados por Maxwell en mayo de 2008, según la demanda.

Ghislaine Maxwell, la presunta proxeneta de Jeffrey Epstein, fue detenida el 2 de julio en New Hampshire.

No está claro cuándo terminaron los supuestos abusos. Jane Doe reveló que estaba tan traumada por los hechos y temerosa del poder de Epstein que tenía demasiado miedo, tanto por ella como por su hijo, para notificarlo a las autoridades. Además, pertenecía a una familia musulmana devota y le preocupaba que los hechos pudieran suponer una gran vergüenza para su familia, afirma la demanda.

Durante el tiempo en que supuestamente se produjeron las agresiones, Epstein había contratado a una serie de poderosos abogados para que le ayudaran a defenderse de las acusaciones de haber abusado y agredido al menos a tres docenas de niñas, la mayoría de ellas de entre 14 y 16 años, en su finca de Palm Beach. Mientras los fiscales federales preparaban una acusación de 53 páginas, los abogados de Epstein, entre ellos el famoso fiscal convertido en abogado defensor Kenneth Starr, apelaron al Departamento de Justicia en Washington, instándoles a intervenir en el caso del sur de la Florida.

Argumentaron que los delitos de Epstein no alcanzaban el nivel de delito federal. El entonces fiscal de Estados Unidos en Miami, Alexander Acosta, finalmente firmó un acuerdo de culpabilidad en el que Epstein y otras personas recibieron inmunidad federal. En cambio, Epstein fue condenado en un tribunal estatal por cargos de prostitución.

El multimillonario fue condenado el 30 de junio de 2008 e inmediatamente fue enviado a la cárcel del Condado de Palm Beach, donde cumpliría 13 meses, gran parte de ellos en régimen de libertad laboral en una empresa sin fines de lucro que Indyke le ayudó a crear en West Palm Beach, según registros. Epstein cumplió su condena en 2009.

Diez años después, en julio de 2019, Epstein fue acusado de cargos de tráfico sexual en el Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades revelaron que se suicidó en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan un mes después mientras esperaba el juicio.

Maxwell fue acusado en julio de 2020 y se enfrenta a cargos similares de tráfico sexual. Su juicio está previsto para julio de 2021.