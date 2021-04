Miami Proud Boy, enfrentado cargo por entrar al Capitolio, dice que fue un ‘paseo tremendo’

Gabriel García, un prominente miembro miamense del grupo de extrema derecha Proud Boys, está acusado de asaltar el Capitolio federal el 6 de enero junto con cientos de otros. Durante el caos, transmitió en vivo en Facebook, diciendo que la situación estaba “a punto de ponerse fea”, gritando “traidores” y “Nancy salir a jugar”, una frase ominosa aparentemente dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Como fue acusado formalmente esta semana en un tribunal federal, García ahora está estudiando la la misma defensa empleada por docenas de otras personas que formaron parte de la turba que organizó una invasión violenta y sin precedentes del Capitolio, que dejó cinco muertos, 140 heridos y obligó a líderes y funcionarios del Congreso a huir de sus oficina y cámaras.

García lo ve así: técnicamente no estaba invadiendo porque ningún policía le impidió entrar. Hablando con el Miami Herald en sus primeros comentarios públicos desde su arresto, describió su entrada al edificio de un “gran recorrido” de por la llamada la Casa del Pueblo.

“Ha sido el recorrido que más caro me salido en el mundo, pero fue excelente”, dijo García. “Lo creas o no, donde había líneas de terciopelo rojo u otras particiones no entré, pero me quedé ahí. Mis intenciones nunca fueron ir a la oficina de nadie ni destruir nada”.

El ex capitán del Ejército de Estados Unidos y candidato infructuoso a la Cámara de Representantes de Florida insiste en que solo entró en el Capitolio porque las puertas estaban abiertas, las barricadas ya no estaban allí , la gente estaba entrando y y los policías parecían estar dirigiendo el flujo de personas. García afirmó que llegó tarde, que nunca participó en ninguna violencia y simplemente quiso expresar su preocupación por lo que afirma fue un posible fraude electoral, ficciones de campaña que han sido repetidamente desestimadas por los tribunales y desacreditadas, incluso por el propio experto en ciberseguridad electoral de la Casa Blanca.

“Mi intención no era ir entrar a detener el proceso electoral”, dijo García. “Mi intención era que se escuchara mi voz y y asegurarme que la gente escuchara”.

Los fiscales y un jurado de instrucción federales dicen que García cometió un delito. García, de 40 años, enfrenta dos delitos federales y cuatro delitos menores relacionados con conducta desordenada y allanamiento de morada en el Capitolio. Se declaró inocente el martes durante una breve audiencia de comparecencia virtual ante el tribunal Washington DC. Está libre bajo fianza, y permanece bajo supervisión judicial.

Queda por ver si su estrategia de “nadie trató de detenerme” funciona. Decenas de otros acusados han hecho afirmaciones similares, diciendo que creían que los agentes de policía los estaban dejando entrar en una instalación que normalmente opera bajo intensos protocolos de seguridad. Los expertos legales pronostican que será difícil convencer de eso a los jurados.

Rizzy Qureshi, ex fiscal federal del DC, dijo que el gobierno probablemente se basará en imágenes de vigilancia, redes sociales y las abundantes señales de no allanamiento en el complejo para tratar de probar que García sabía que su entrada era ilegal.

“En la capital la gente está acostumbrada a las actividad de la Primera Enmienda. Es parte de nuestras vidas. Pero los residentes de D.C., muchos de los cuales son empleados federales, también tienen tolerancia cero con la violencia”, dijo Qureshi, quien no participa en el caso y ahora es abogado defensor privado. “En última instancia, estos individuos que invadieron el Capitolio esencialmente secuestraron la Primera Enmienda y ahora se esconden detrás de ella”.

García es una de las más de 300 personas que enfrentan juicio por la entrada a la fuerza sin precedentes del 6 de enero al edificio del Capitolio, aunque sus cargos no son tan graves como otros miembros de los Proud Boys y Oath Keepers, otro grupo extremista.

Los fiscales federales se han centrado en los Proud Boys, arrestando a más de una docena de miembros, algunos acusados de confabulación. Los miembros dicen que son “chovinistas occidentales” y estaban entre los partidarios más estridentes del ex presidente Donald J. Trump, y a menudo pelan con manifestantes de izquierda en mítines contra la brutalidad policial. El propio Trump le dio un gran impulso al grupo cuando, en un debate presidencial, dijo: “Proud Boys, den un paso a atrás y tranquilos”.

El grupo está encabezado por Enrique Tarrio, de Miami, quien no estaba en Washington el 6 de enero después de haber sido arrestado dos días antes por quemar una pancarta de Black Lives Matter frente a una iglesia. Tarrio ha insistido en que los Proud Boys no “coordinaron” la toma del Capitolio.

En la entrevista con el Herald, García defendió pertenecer al grupo y dijo que estaba en Washington por su propia voluntad, no con otros Proud Boys. Opina que el grupo tiene una reputación extremista inmerecida y simplemente necesita relaciones públicas más positivas. El grupo, dijo, necesita “darnos una mejor imagen”, tal vez organizando distribución de alimentos y de juguetes.

“No somos supremacistas racistas ni blancos”, dijo García, quien es cubanoamericano. “Queremos que nuestras comunidades. vuelvan a participar en la política” Organizaciones como el Southern Poverty Law Center y el Centro sobre extremismo de la Liga Antidifamación caracterizan a los Proud Boys como un grupo de odio que propaga regularmente mensajes misóginos, racistas y antisemitas y antimusulmanes, al tiempo que instiga la violencia y los disturbios.

“Ópticamente, pueden ser capaces de presumir de tener miembros de diversos orígenes, pero cuando profundizamos en su retórica y acciones, pinta una historia muy diferente”, dijo Emily Kaufman, investigadora del Centro de Extremismo de la ADL. El año pasado, García se postuló al Distrito 116 de la Cámara de Florida como partidario de Trump. Se describió a sí mismo como un “republicano leal de toda la vida” en desafiar al titular Daniel Pérez, quien también es republicano. La membresía de García en los Proud Boys solo surgió después de que García perdió la carrera.

Si García va a juicio, será en Washington DC y el menos e 60 días.

Aceptó la entrevista con el Herald porque dijo que cree “como si ya me pusieran como culpable sin siquiera ir a juicio”. (García hizo que su propio camarógrafo grabara la entrevista porque dijo que no confía en los medios de comunicación).

García esbozó su defensa si llega a ir a juicio.

En una denuncia penal, el FBI señaló que García transmitió en Facebook Live las caótica escena dentro del Capitolio. “Simplemente seguimos adelante y asaltamos el Capitolio. Está a punto de ponerse feo”, dice en un video.

García restó importancia al comentario. “Cuando dije que se iba a poner feo para ambas partes era porque vi que había violencia”, dijo García, quien también se escucha preguntar a un policía si necesita agua.

En otro video de Facebook en Rotonda del Capitolio, también grita “¡Nancy sale a jugar!”, una aparente referencia a Pelosi, que es un blanco frecuente de los partidarios de Trump. McConnell.

“Aquí está la cosa. ¿De qué Nancy estoy hablando? Nunca dije presidente de la Cámara. ¿Nancy López? ¿Tal vez Nancy Reagan?”, preguntó.

Al preguntársele quién es “Nancy López”, dijo que era una cliente de su negocio de jardinería y techado.

“¿Hay pruebas de que estaba hablando de Nancy Pelosi? ¿Puedes probarlo? ¿O alguien ahí fuera? Me encantaría ver la prueba”.

García no está acusado de amenazar a Pelosi.

También insistió en que no estaba allí para interrumpir el escrutinio de los votos electorales, sino que quería “hacer oír mi voz” sobre un posible fraude electoral, una afirmación ampliamente desacreditada impulsada por Trump y otros republicanos. García dijo que cree que Biden ganó las elecciones, pero aún así quería que “ambas partes fueran investigadas”.

También dijo que no estaba llamando “traidores” a los agentes de Policía del Capitolio en el video de Facebook, sino que se refería a los legisladores que, según él, no querían investigar el fraude electoral.

De ser declarado culpable, García enfrenta un máximo de 27 años de prisión, aunque como nunca ha delinquido antes, probablemente no sería castigado tan severamente. Su abogado defensor de Miami, Aubrey Webb, calificó el caso de una “persecución política”.

“El señor García es acusado por estar presente en el Capitolio el 6 de enero”, dijo Webb. “No lastimó a nadie y no destruyó ninguna propiedad”.