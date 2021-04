DeSantis propone entregar bonificaciones de $1,000 a maestros y directores. Algunos se oponen

JIGLESIAS@ELNUEVOHERALD.CO

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El miércoles, el gobernador Ron DeSantis propuso dar bonificaciones de $1,000 a los maestros y directores de escuelas de la Florida, tras decir que se trata de premios para los educadores que con su esfuerzo han mantenido abiertas las escuelas del estado en los tiempos difíciles de la pandemia del COVID-19.

DeSantis anunció el plan de $216 millones durante un evento en la secundaria Palm Harbor University, ocasión que también sirvió para conmemorar la victoria de su administración por la decisión de dar clases en persona cinco días a la semana, en tanto otros estados mantienen cerradas las escuelas.

“Tener abiertas las escuelas ha sido un enorme éxito”, dijo DeSantis. Apuntando sus declaraciones directamente a los maestros que han debido hacer un sinfín de ajustes, como enseñar a los estudiantes de forma simultánea clases virtuales y en persona, DeSantis, dijo: “Ustedes le han dado prioridad a los estudiantes por encima de la pandemia del coronavirus”.

El dinero para las bonificaciones podría venir del Fondo de Alivio de Emergencia para las Escuelas Primarias y Secundarias, que forma parte del programa de ayuda del gobierno federal por el coronavirus. DeSantis dijo que esperaba recibir la aprobación durante la actual sesión legislativa, “ya que nos gustaría empezar a enviar los cheques lo antes posible”.

Los cheques los recibirían aproximadamente 3,600 directores y 180,000 maestros a tiempo completo.

La presidenta del Sindicato de Maestros del Condado Pinellas, Nancy Velardi, denunció la decisión como una maniobra política, y dijo que, al igual que la decisión del año pasado del estado de establecer un salario mínimo de $47,500 para los maestros, el nuevo plan de las bonificaciones evade los distritos escolares locales, que discuten este tipo de tema con sus sindicatos.

Velardi agregó que el plan no hace nada por respaldar a los consejeros y empleados quienes también trabajan estrechamente con los estudiantes en las escuelas.

“El gobernador no debe determinar qué cantidad será ni quién deberá recibirla”, dijo Velardi.

En Tallahassee, la Asociación de Educación de la Florida señaló una objeción similar. “Recomendar una bonificación de $1,000 para algunos empleados escolares no hace sino continuar con la estrategia del gobernador de escoger ganadores y perdedores en nuestras escuelas”, dijo Andrew Spar, presidente del Sindicato de Maestros de la Florida.

Los líderes sindicalistas no estuvieron presentes en el evento del mediodía en Palm Harbor. Algunos maestros acudieron, sin embargo, entre ellos la Maestra del Año, Sarah Painter, de la escuela primaria Eisenhower. El superintendente escolar del condado Mike Grego acompañó a DeSantis, al igual que hizo el comisionado de Educación de la Florida, Richard Corcoran.

DeSantis y Corcoran hablaron de la controversia que se desató el verano pasado sobre si era o no seguro abrir las escuelas en medio de pandemia.

“Algunas personas tenían miedo”, dijo DeSantis. “Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro”.

Sin embargo, a la larga, dijo DeSantis, los beneficios de abrir las escuelas resultaron ser abrumadoramente positivos. Los padres pudieron regresar a sus trabajos, la economia comenzó a recuperarse, y los líderes estatales pronosticaron que los niños de la Florida no experimentarían el nivel de pérdida de aprendizaje que tiene lugar a todo lo largo del país.

“Creemos en la población de la Florida, dejar que vuelvan a trabajar, dejar que hagan su mejor esfuerzo por sus familias”, dijo DeSantis.

DeSantis, que está en su primer término como gobernador, tiene pensado ir a una reelección en 2022, aunque todavía no ha hablado en detalle de sus planes. Su popularidad es alta entre los votantes republicanos, en parte porque la Florida ha logrado manejar la pandemia con más éxito que muchos otros estados.

Velardi reconoció que los efectos de salud por la reapertura de las escuelas no han sido ni remotamente tan malos como algunos habían pensado. Sin embargo, dijo que, “todavía tenemos más de 1,100 empleados contagiados con el COVID. Algunos han estado muy enfermos, otros afortunadamente no tan enfermos. Tenemos 2,650 estudiantes que han contraido el COVID. No hemos podido escapar completamente ilesos”.

Traducción de Jorge Posada