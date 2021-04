Acusan a comisionado de Miami de lesionar a inspectora de la ciudad en un club ilegal

CTRAINOR@MIAMIHERALD.COM

Una inspectora del Departamento de Cumplimiento de Códigos de Miami ha acusado al comisionado Alex Díaz de la Portilla de haberla lesionado durante un altercado que tuvo lugar en febrero en un club ilegal nocturno ubicado en el distrito que representa el comisionado. Es el incidente más reciente en una serie de problemas que ha tenido el ex senador estatal, que en las últimas semanas ha perdido aliados políticos y poder en el Ayuntamiento.

Díaz de la Portilla niega vehementemente las alegaciones de la inspectora.

Sin embargo, de acuerdo con Suzann Nicholson, agente del Departamento de Cumplimiento de Códigos de Miami, el comisionado se tornó agresivo con ella luego que ella llamara a guardias de seguridad en el club, localizado en el 722 NW 22 Street, poco después de la medianoche del 21 de febrero durante una inspección regular donde la acompañaba la policía de Miami.

Según archivos públicos, la propiedad, un antiguo almacén, parecía un club nocturno parcialmente abierto al aire libre con el nombre de “Museum Miami”, pero no tenía permisos ni la aprobación de la ciudad para funcionar. El bar servía bebidas alcohólicas después del toque de queda de la medianoche decretado por el condado.

Cuando Nicholson pidió ver los permisos, un gerente del local le presentó a Díaz de la Portilla, que estaba de pie dentro de un área VIP, dijo el abogado de Nicholson, Matthew Baldwin. Esa noche, el comisionado negó que representara al negocio sin permisos, pero Baldwin dijo que Díaz de la Portilla se comportó de forma beligerante, y en determinado momento empujó a Nicholson de forma tal que provocó que diera varios pasos atrás, se tambaleara, y se lesionara.

“Ella no sabía quién era hasta que él se quitó la mascarilla que llevaba puesta y le preguntó algo así como ‘¿Sabes quién soy? Voy a llamar al alcalde por la mañana’ ”, le dijo Baldwin al Miami Herald. “En determinado momento, Díaz de la Portilla comenzó a empujarla por el hombro. Nicholson llamó a su supervisor, quien pidió hablar directamente con el comisionado, pero éste se negó a hacerlo. Y entonces la empujó otra vez. Fue cuando ella dio varios pasos hacia atrás y se torció un tobillo”.

El jueves, el Miami New Times reportó primero las alegaciones después que Nicholson le dijo a la publicación que sufrió una lesión en la cadera, y ahora necesita terapia física. Nicholson envió las preguntas que le hicieron los reporteros del Herald a Baldwin, quien le dijo al Herald que la policía de Miami presenció el incidente, y que en la actualidad Nicholson está siendo evaluada para tratamiento y hace trabajos ligeros. Baldwin no especificó la naturaleza de la lesión de la inspectora.

“Estamos evaluando todas nuestras opciones y enfrentándonos al animal político que es la ciudad de Miami”, dijo Baldwin.

En un comunicado que envió al Herald, el comisionado rechaza haber cometido nada indebido. Señaló que en un reporte policial sobre el incidente en el lugar se señala la presencia del comisionado, pero no se describe ningún altercado con él.

“Todo el que me conoce puede afirmar que no hay nada de verdad en esa historia”, dijo Díaz de la Portilla en un mensaje de texto. “No hay fotografías ni videos que demuestren algo inapropiado por mi parte, y en el reporte de la policía se dice que nada sucedió”.

En correos electrónicos que se pudieron obtener tras una solicitud de archivos públicos, se indica que Nicholson le dijo a sus supervisores que conoció a Díaz de la Portilla durante la inspección. En un correo electrónico que envió cerca de las 4 a.m. del 21 de febrero, Nicholson escribió que el gerente la llevó hasta donde estaba Díaz de la Portilla después que ella exigió ver licencias y permisos para que el establecimiento trabaje.

Posteriormente, Nicholson le emitió varias violaciones al local. El grupo especial que trabaja junto a la policía ha multado a varios negocios durante la pandemia del COVID-19 por violar el toque e queda y las reglas sobre el uso de mascarillas.

La noche del incidente, Nicholson tomó varias fotografías, donde aparece un camión de comidas, inodoros portátiles y docenas de personas, muchas sin mascarillas. Una cuenta de Instagram con el mismo nombre y logotipo que aparece en las fotos de Nicholson, describió al Museum Miami como un local de actuaciones y eventos con más de 15,000 pies cuadrados de espacio al aire libre. La cuenta no tenía ninguna publicación el jueves por la tarde.

En una de las fotos de Nicholson puede verse a un hombre con un saco en lo que parece ser un área VIP, cerca de tres mujeres vestidas con lencería. Nicholson le dijo al New Times que el hombre es Díaz de la Portilla. El comisionado no respondió a una pregunta del Herald sobre la imagen.

En un correo electrónico que envió a sus supervisores el 8 de marzo, Nicholson hizo referencia al presunto contacto físico con Díaz de la Portilla.

“Intenté hablar con usted sobre el incidente con la comisión el 21 de febrero, durante la inspección de eventos especiales no permitida”, escribió Nicholson a Eric Nemons, el subdirector de cumplimiento del código de la ciudad y la administradora adjunta de la ciudad, Natasha Colebrook-Williams. “Durante los empujones perdí el equilibrio y, aunque no me caí, asumí que estaba bien. Desde entonces he tenido problemas con mi cadera izquierda y me gustaría documentar el incidente “.

El jueves, Díaz de la Portilla dijo que Nicholson ha fabricado una historia para reclamar compensación laboral. El comisionado señaló que Nicholson le envió el correo electrónico a sus supervisores donde alegaba que él la había empujado 16 días después del presunto incidente. El comisionado dijo también que no tenía la responsabilidad de verificar los permisos de los negocios cuando los visitaba.

“He visitado innumerables empresas que están invirtiendo en mi comunidad para crear empleos y revitalizar nuestra economía durante estos tiempos difíciles. Ese es mi trabajo”, dijo. “No pido licencias durante estas visitas. Eso depende de la policía y la aplicación del código“.

Las alegaciones de Nicholson no son sino la culminación de un torbellino de varias semanas en la política de Miami, con Díaz de la Portilla en medio de todas ellas.

Hace poco se desató una controversia después que una empleada que Díaz de la Portilla contrató para la Agencia de Desarrollo Comunitario (CRA) que él preside fue detenida en un vehículo propiedad de la ciudad, y luego despedida en medio de diversas acusaciones. El comisionado defendió a la empleada, Jenny Nillo, que hacía poco había cumplido una condena en una prisión federal por estafa hipotecaria. El comisionado dijo que la contrató para que fuera sus “ojos y sus oídos” en la oficina de la agencia, pero la mujer terminó trabajando en su lugar en la oficina de su distrito.

Díaz de la Portilla fue destituido como presidente del CRA durante una acalorada reunión de la comisión el 25 de marzo, donde un antiguo aliado político, el comisionado Joe Carollo, pidió que se llevara a cabo una votación para sacar a Díaz de la Portilla de su cargo.

