Tengo 65 años y quiero mi cobertura de Medicare, ¿cómo lo hago?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Tengo 65 años, no estoy listo para jubilarme, pero quiero solicitar mi cobertura de Medicare. ¿Cómo puedo hacer eso?

M. Morales, North Miami Beach

La forma más fácil y conveniente es solicitar en línea. Use nuestra aplicación en línea para inscribirse en Medicare. Tarda menos de 10 minutos. En la mayoría de los casos, una vez que su solicitud se envía electrónicamente, ya está. No hay formularios para firmar y generalmente no se requiere documentación. El Seguro Social procesará su solicitud y se comunicará con usted si necesitamos más información. Recibirá su tarjeta de Medicare por correo. Es conveniente, rápido y fácil. No es necesario conducir a una oficina local del Seguro Social o esperar una cita con un representante del Seguro Social. Comience hoy en www.segurosocial.gov/benefits/medicare.

Estoy recibiendo Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). ¿Pueden mis hijos recibir los beneficios de los dependientes en función de mis beneficios?

J. Milian, Hialeah

No. Los beneficios de SSI se basan en las necesidades de un individuo y se pagan solo a la persona calificada. Los niños discapacitados son potencialmente elegibles para SSI, pero no hay beneficios de cónyuge, hijos dependientes o sobrevivientes pagaderos como los hay con los beneficios del Seguro Social. Para obtener más información, consulte nuestra publicación, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), disponible en línea en www.segurosocial.gov/pubs. Simplemente escriba el título de la publicación en el cuadro de búsqueda de publicaciones en la parte superior de la página. También puede leer Entendiendo el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), disponible en www.socialsecurity.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm. Para obtener aún más información, visite www.socialsecurity.gov.

¿Hay un límite sobre cuánto tiempo puede recibir los beneficios por discapacidad?

C. Rosario, Miami

No. Sus beneficios por discapacidad continuarán mientras su condición médica no haya mejorado y usted no pueda trabajar. Revisaremos periódicamente su caso para determinar si continúa siendo elegible. Si todavía está recibiendo beneficios por discapacidad cuando cumpla su plena edad de jubilación, sus beneficios por discapacidad se convertirán automáticamente en beneficios de jubilación. La cantidad que reciba seguirá siendo la misma. Obtenga más información en www.socialsecurity.gov/disability.

Aunque dejé de trabajar hace unos años, tuve ganancias estacionales adicionales después de mi jubilación. ¿Aumentará mi beneficio de jubilación mensual del Seguro Social?

O. Tauil, Cooper City

Cada año, revisamos los registros de todos los beneficiarios del Seguro Social que trabajan para ver si las ganancias adicionales pueden aumentar los montos de sus beneficios mensuales. Si se debe un aumento, calculamos un nuevo monto de beneficio y pagamos el aumento retroactivo a enero siguiente al año de ganancias. Puede obtener más información sobre cómo el trabajo afecta sus beneficios leyendo nuestra publicación, Cómo el trabajo afecta sus beneficios, en www.segurosocial.gov/pubs.