Madre de hombre acusado de violar y disparar a niño en Miami lamenta el hecho

La madre del hombre acusado de secuestrar, violar y disparar a un niño de 12 años en Miami lamentó “de corazón” lo sucedido al menor y dijo estar sorprendida por el comportamiento de su hijo.

Maira Santiesteban, quien reside en Cuba, está devastada por lo ocurrido y dijo que algo “muy grande” le sucedió a su hijo para presuntamente proceder de esa manera.

“Como madre, como abuela, de corazón lo siento mucho por lo que está pasando ese niñito, no tiene por qué pasarlo, lo siento de corazón de verdad”, expresó en una entrevista con el canal 51 de la cadena de televisión hispana Telemundo.

Aliex Santiesteban, de 43 años, está acusado en Miami de agresión sexual con un arma mortal, lesión grave, secuestro de un niño menor de 13 años e intento de asesinato.

“Sucedió, pero yo como madre no lo creo”, dijo la madre del acusado.

Entre lágrimas la mujer intentó encontrar una explicación a los hechos, mientras pidió perdón a los familiares del menor. “Algo muy grande tiene que haberle pasado a él, porque ... yo todavía no entiendo, no entiendo”.

Las autoridades detuvieron a Santiesteban la semana pasada cuando salía del complejo de apartamentos Island Living Apartments en el 1201 NW Third Ave., en Overtown.

La policía dijo que el menor fue secuestrado por el acusado en el área de la NW 43rd Terrace y NW 30th Avenue, en la madrugada del sábado, cuando caminaba por esa zona de regreso a su casa luego de escaparse de su residencia para ver a unos amigos, dejando unas almohadas en la cama, de acuerdo con el reporte policial del caso.

En ese momento el sujeto lo obligó a ingresar a un vehículo sedán de cuatro puertas y lo llevó a la zona del NW 45th Street y NW 31st Avenue, donde lo obligó a sentarse en el asiento trasero y lo violó. Al generarse una pelea, Santiesteban le disparó al niño en la cara, lo expulsó del auto y huyó.

“Lo agredió sexualmente y le disparó en la cara. Luego lo arrojó fuera del vehículo, dejándolo por muerto ”, dijo Brian Rafky, mayor de la Oficina de Víctimas Especiales de la policía, en una conferencia de prensa.

El menor logró caminar hasta un negocio local con ayuda de una persona que lo escuchó gritar pidiendo auxilio.

El portavoz de la Policía del Condado Miami-Dade, Alvaro Zabaleta, dijo a el Nuevo Herald que Santiesteban tiene antecedentes por un delito grave que no están divulgando para no interferir con el proceso y por ese delito tenían el ADN del hombre en la base de datos, lo que ayudó a su detención.

“La madre del acusado, dijo que el día del arresto, el 29 de marzo, conversó con su hijo por WhatsApp, algo habitual en ellos. Pero, asegura que no notó nada extraño.´Todo estaba normal nunca me dijo nada. Yo te digo que todavía no lo creo´”, dijo al medio.

“Yo sé que lo van a castigar severamente, tengo que resignarme, de verdad que esto es un acto muy impresionante”., agregó.

Según Maira, Santiesteban tiene 2 hijos en Cuba, un joven de 20 años y una niña de 5 años.