Grupo LGBTQ revoca apoyo a Vince Lago tras controversia de Carrollton

El comisionado de la ciudad de Coral Gables Vince Lago habla durante la reunión de la comisión del 20 de marzo de 2018. BY DOUGLAS HANKS

El candidato a la alcaldía de Coral Gables Vince Lago perdió un apoyo y enfrentó nuevos ataques políticos durante el fin de semana después de que el Miami Herald informara que Lago se encontraba entre las docenas de padres que firmaron una carta que denunciaba el esfuerzo de una escuela católica de Miami para abordar el racismo.

Lago, que envía a sus dos hijas a Carrollton School of the Sacred Heart, una escuela católica independiente para niñas en Coconut Grove, fue uno de los más de 150 padres y ex alumnos que firmaron una carta de 11 páginas en octubre en la que se afirmaba que los esfuerzos de la escuela para abordar la discriminación eran incompatibles con su fundación católica. El colegio había adoptado una política de inclusión el pasado otoño tras las quejas sobre su cultura.

Los padres que firmaron la carta dijeron que la escuela había tratado de abordar las quejas adoptando “gastados tropos ateos de división y desesperanza” en lugar de encontrar soluciones en la teología. También argumentaron que las estudiantes se sentían “señaladas y condenadas al ostracismo” cuando expresaban puntos de vista más conservadores sobre otros temas como el aborto y la eutanasia.

Lago dijo al Herald que había firmado la carta porque quería que el colegio de sus hijas volviera a sus raíces católicas, no porque se opusiera a abordar el racismo.

Sin embargo, la noticia de la postura de Lago hizo que SAVE, un grupo que pretende proteger a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y personas queer contra la discriminación, retirara su apoyo a Lago. En un comunicado anunciando la decisión, SAVE Action PAC, el brazo político del grupo, escribió que “las perspectivas racistas y anti-LGBTQ están entrelazadas y el avance de una comunidad no puede prevalecer sin la otra como una cuestión de derechos humanos básicos”.

Orlando Gonzáles, director ejecutivo de SAVE, dijo al Herald el lunes que el artículo de la semana pasada “nos hizo reflexionar” y condujo a la junta directiva de la organización a reevaluar su apoyo.

“Las personas que firmaron esta carta deberían haber separado la identidad católica y la forma en que esta escuela aborda la raza”, dijo Gonzáles.

El grupo también apoyó a la comisionada de Coral Gables Patricia Keon, quien se postula contra Lago en la contienda a tres bandas por la alcaldía. No hizo donaciones a la campaña de ninguno de los candidatos.

Keon, que asistió a escuelas católicas durante la mayor parte de su vida, dijo que pensaba que la firma de Lago en la carta es “un reflejo de sus valores fundamentales”.

“La iglesia católica sí enseña la inclusión y sí llama a la empatía y sí te pide que sigas los pasos de Jesús, que lavó los pies de los leprosos”, dijo el lunes en una entrevista.

A partir del viernes, la campaña de Keon gastó unos $400 en anuncios en Facebook para criticar a Lago por haber firmado la carta. El lunes, un robotexto enviado por Floridians Against Career Politicians alertó a los votantes sobre “el nuevo comportamiento racista e intolerante descubierto”. El comité político – que ha pagado por los correos de ataque a lo largo de la campaña – fue formado el pasado otoño por los abogados de Broward Jason Haber y Jason Blank, quienes también fungen como presidente y tesorero del comité político de Keon, South Florida Accountability Project.

Lago dijo el lunes que no tuvo la oportunidad de hablar con la junta de SAVE antes de que tomara su decisión de revocación, y dijo que si lo hubiera hecho, “no habrían tomado esta decisión”.

“Me gustaría que la junta de SAVE hubiera actuado con el mismo nivel de diligencia respecto a los donantes no revelados y los comités políticos secretos de mis oponentes”, escribió Lago en un comunicado. “Por lo que sabemos, pudiera haber personas que no comparten ninguno de los valores de SAVE financiando la campaña [de Keon]”.

Lago también contraatacó a Keon en un correo electrónico de la campaña la noche del domingo.

“En las últimas 24 horas, mi oponente, Pat Keon, ha lanzado ataques personales contra mí, mi esposa y nuestras jóvenes hijas. Las mentiras y conjeturas no tienen cabida en Coral Gables, ni tampoco los ataques dirigidos a los niños pequeños. Esperamos algo mejor de nuestros funcionarios de elección”, escribió. “Utilizar el racismo para atacar a los oponentes políticos es un nuevo punto bajo en nuestra comunidad”.

No es la primera vez que SAVE retira un apoyo político. El grupo tomó una decisión similar el año pasado cuando un miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade al que apoyaban aceptó un respaldo de la Christian Family Coalition Florida, con sede en Miami, que se autodenomina “pro-familia” en su sitio web.

El Consejo Editorial del Miami Herald, que es independiente de la redacción del Herald, no anuló su apoyo a Lago, pero publicó una exención de responsabilidad en la que señalaba que el apoyo era “menos incondicional” que antes.

Lago dijo al Consejo Editorial que su principal objetivo al firmar la carta era iniciar un debate entre padres y administradores. Lago dijo que está “110 por ciento” de acuerdo con que el racismo sistémico y la desigualdad sistémica realmente existen, a pesar de que firmó una carta que se opone a tales términos.

La votación anticipada para las elecciones de Coral Gables es el sábado 10 y el domingo 11 de abril. El día de las elecciones es el martes 13 de abril.