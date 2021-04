Línea de cruceros con sede en Miami pedirá pruebas de vacunación

Leer más

El candidato a la alcaldía de Coral Gables Vince Lago perdió un apoyo y enfrentó nuevos ataques políticos durante el fin de semana después de que el Miami Herald informara que Lago se encontraba entre las docenas de padres que firmaron una carta que denunciaba el esfuerzo de una escuela católica de Miami para abordar el racismo.

Lago, que envía a sus dos hijas a Carrollton School of the Sacred Heart, una escuela católica independiente para niñas en Coconut Grove, fue uno de los más de 150 padres y ex alumnos que firmaron una carta de 11 páginas en octubre en la que se afirmaba que los esfuerzos de la escuela para abordar la discriminación eran incompatibles con su fundación católica. El colegio había adoptado una política de inclusión el pasado otoño tras las quejas sobre su cultura.