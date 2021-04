Florida pide a plataformas digitales que eviten la venta de tarjetas de vacunación falsas

Las empresas eBay, Shopify y Twitter deben actuar de inmediato para evitar que los estafadores vendan tarjetas de vacunación COVID-19 fraudulentas en sus plataformas, solicitó la Procuraduría General de la Florida.

A medida que aumenta la disponibilidad de las vacunas contra el COVID-19, también se incrementa el número de estafadores que intentan explotar esta crisis de salud para beneficio personal, adivrtió la procuradora general Ashley Moody.

“Le pido a eBay, Shopify y Twitter que nos ayuden a prevenir el fraude tomando medidas para detener la venta de tarjetas de vacunación fraudulentas a través de sus plataformas en línea “, dijo la funcionaria.

Moody se unió así a una coalición bipartidista de otros 44 procuradores generales quienes plantearon sus preocupaciones sobre los riesgos para la salud pública que representan las tarjetas falsas en una carta a los directores ejecutivos de esas empresas.

Los proveedores de atención médica emiten tarjetas legítimas a los pacientes al administrar la vacuna y aquellos que compran tarjetas falsas pueden agregar información personal de manera fraudulenta para mostrar una prueba de vacunación, lo que pone en riesgo la salud de las comunidades y retrasan el progreso para proteger a las personas del virus, explicó.

En la Florida más de 3.6 millones de personas han recibido las dos dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna o la única dosis de la vacuna Johnson & Johnson, de acuerdo con las cifras del Departamento estatal de Salud divulgadas el lunes.

En la carta, los procuradores solicitan a eBay, Shopify y Twitter tomar las siguientes medidas:

▪ Supervisar sus plataformas en busca de anuncios o enlaces que vendan tarjetas de vacunación en blanco o con datos de manera fraudulenta.

▪ Eliminar rápidamente anuncios o enlaces que vendan tarjetas.

▪ Conservar registros e información sobre los anuncios y las personas que vendían las tarjetas.

“Estamos profundamente preocupados por este uso de sus plataformas para difundir información falsa y engañosa sobre las vacunas COVID”, dijeron en la misiva los procuradores generales.

Alertaron que el marketing y las ventas de tarjetas falsa tarjetas son una violación de las leyes de muchos estados, algunas de las cuales prevén medidas cautelares reparación, daños, sanciones y otros recursos por dicha conducta.

“Las tarjetas de vacunas son una amenaza para los residentes de nuestros estados. Como resultado, le pedimos que tome acción inmediata para evitar que sus plataformas se utilicen como vehículo para cometer estos actos fraudulentos y engañosos que dañan nuestras comunidades”, solicitaron.

La misiva la firman los procuradores generales de Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Georgia, Guam, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey y New Mexico.

También de New York, Carolina del Norte y del Sur, Dakota del Norte y del Sur, Northern Mariana Islands, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, las Islas Vírgenes de EEUU, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin y Wyoming.