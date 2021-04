Inspectores hallan una cucaracha en el arroz y moscas en plátanos en estos restaurantes del sur de Florida

Una Sick and Shut Down List más corta de restaurantes del sur de la Florida que no pasaron la inspección estatal tiene un repetidor y uno que demuestra la diversidad del asco.

Así que, vamos a la lista.

Cómo hacemos esta salchicha: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation (DBPR) en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que pasa una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuán estrictamente el inspector hace su trabajo. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se muevan, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con salsa humorística.

Por orden alfabético:

Bistro Creole, 6130 W. Oakland Park Blvd., Sunrise: La lista de lo asqueroso da la bienvenida de nuevo a un lugar que no solo hizo su aparición en febrero, sino que fue el restaurante de esa semana en el juego de “¿Cuál es peor?”

¿Te has dado cuenta de cómo la historia tiende a repetirse en ciclos cada vez más apretados en estos días? Con el Bistro Creole de nuevo en pleno efecto de suciedad, juguemos de nuevo a ¿Cuál es peor?

Infracción No. 1 - El inspector vio 20 trozos de excremento de roedor detrás de la línea de cocina y ocho debajo de un estante de almacenamiento seco en la cocina.

Infracción No. 2 - Alrededor de 20 “moscas vivas, volando alrededor, aterrizando en cebollas cortadas, plátanos cocidos, griots cocidos y pavo cocido en la línea de cocción”.

Infracción No. 3 - Unas 18 cucarachas vivas correteando, incluyendo 10 “debajo de una mesa de preparación donde se almacenan cebollas descubiertas y preparadas y plátanos pelados” y una en una olla limpia y desinfectada en el suelo del almacén seco. (¿Una olla limpia y desinfectada en el suelo?)

Infracción No. 4 - “Se observaron cajas con cucharas y tenedores para llevar almacenados en el suelo en la estación de espera”.

Infracción No. 5 - “...olor objetable en todo el establecimiento”.

Bistro Creole de alguna manera pasó la reinspección el 30 de marzo.

China Tokyo, 11924 W Forest Hill, Wellington: Dos cosas harán que suspendas la inspección muy rápidamente.

Que el inspector vea cosas vivas en tu comida, como “una cucaracha viva dentro de un gran contenedor con arroz blanco seco justo al lado de la máquina de hielo en la zona de la barra de sushi”.

Y que el inspector te vea matando cosas vivas en todo tu restaurante, como una cucaracha encima del microondas, tres cucarachas dentro del baño de hombres y 10 cucarachas junto a la puerta de salida trasera.

Cada cita de cucarachas iba seguida de “El operario la aniquiló, limpió y desinfectó la zona...” SkyNet fracasa en su intento de dominar el mundo, recurre al control de plagas.

“Hay una gran acumulación de restos de comida por todo el suelo debajo y detrás de los equipos, como la máquina de hielo y la línea de cocción”.

China Tokyo pasó la reinspección el miércoles.

