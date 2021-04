La alcaldesa de Miami Shores quería poner una menorá en el Village Hall. Fue rechazada

Michael Sabet, residente de Bal Harbour, enciende la menorá durante la celebración de la primera noche de Janucá en el Euclid Circle de Lincoln Road en Miami Beach, el miércoles 27 de noviembre de 2013. FOR THE MIAMI HERALD

Miami Shores rechazó la propuesta de añadir una menorá a su decoración navideña en el Village Hall este año después de que varios funcionarios de la localidad se pronunciaran esta semana en contra de la medida, diciendo que las preocupaciones de la Primera Enmienda superaban el apoyo de la alcaldesa y de varios miembros de la comunidad judía.

La alcaldesa Crystal Wagar propuso el martes que el pueblo exhiba una menorá durante las festividades de invierno como “una bonita muestra de respeto y una muestra de diversidad religiosa”.

“Muchos municipios de nuestro entorno exhiben menorás junto con sus decoraciones navideñas”, dijo Wagar, quien se convirtió en 2019 en la primera alcaldesa afrodescendiente en los 87 años de historia de la ciudad. “Realmente no debería haber una discusión sobre esto. Esto debería ser algo que estemos dispuestos a hacer”.

Pero el abogado de la localidad Richard Sarafan, que es judío, dijo que no es tan sencillo. Mostrar el símbolo de Janucá pudiera ser visto como que la localidad está favoreciendo a una religión sobre otras, dijo; una potencial violación de la cláusula de establecimiento de la Constitución de Estados Unidos.

“Se está pidiendo un litigio”, dijo Sarafan. “Sencillamente, no es el papel del gobierno apoyar o aparentar apoyar una religión en particular”.

Sarafan dijo que algunos tribunales han hecho distinciones legales entre los gobiernos que apoyan símbolos religiosos, lo que no está permitido, y los símbolos festivos, lo que sí está permitido.

“Un árbol de Navidad, curiosamente, según la ley no siempre se considera un símbolo religioso”, dijo Sarafan. “Es un símbolo festivo”.

Sarafan aplicó la distinción a los objetos relacionados con Janucá: Un dreidel, la peonza de cuatro caras con lo que se juega durante la Janucá, es un símbolo festivo y no religioso, dijo, porque “no es parte integral” de los orígenes religiosos de la fiesta. Pero la menorá es un símbolo religioso, dijo.

El abogado dijo que, si la localidad permite un tipo de exhibición religiosa en la propiedad del gobierno, podría tener que permitirlas todas; como hizo el gobierno del estado de la Florida en 2013, dando la bienvenida a un poste que celebraba la falsa festividad Festivus de la serie de televisión Seinfeld y a un monstruo de espaguetis junto a una escena de la Natividad en el Capitolio de Tallahassee.

Una mujer pasa junto a la escena de la Natividad instalada en el Capitolio de la Florida en Tallahassee, el 3 de diciembre de 2013. Phil Sears AP

Un concejal de Miami Shores, Stephen Loffredo, apoyó la propuesta de la alcaldesa e hizo una moción para aprobarla. Loffredo, que también es abogado, incluso sugirió que defendería a la localidad gratuitamente si lo demandaban. Pero otros tres miembros del consejo se negaron a secundar su moción, aniquilándola antes de que pudiera llegar a una votación.

El concejal Sean Brady dijo que no apoyaría ningún tipo de exhibición religiosa en la propiedad del gobierno.

“Me ofendería que hubiera cruces y escenas de la Natividad frente al Village Hall”, dijo. “Esa es la única razón por la que no votaría para hacer esto”.

La decisión llamó la atención de los alcaldes de múltiples ciudades cercanas que exhiben menorás en sus propiedades cada invierno. El alcalde de Miami, Francis Suárez, lo comentó en Twitter el miércoles por la noche, escribiendo que Miami Shores “debe reconsiderar su decisión errónea de rechazar la colocación de una menorá en el Village Hall durante Janucá.”

“No hay ninguna buena razón para negar esta petición. Una menorá representa la libertad religiosa y se alza con orgullo en el City Hall de Miami cada año”, escribió Suárez.

El alcalde de Bal Harbour, Gabriel Groisman, que es judío, también llamó la atención hacia el asunto en un tuit. Dijo al Miami Herald que espera que la presión pública empuje al consejo a cambiar de opinión.

“A pesar de los avances de la sociedad, cuando me enteré de lo que estaba sucediendo en Miami Shores, fue un fuerte recordatorio de dónde estamos todavía y de las cosas que tenemos que enfrentar”, dijo en una entrevista.

Para varios municipios del condado de Miami-Dade, colocar una menorá en propiedad pública durante las fiestas de invierno es una práctica bien establecida. A menudo, la menorá se sitúa cerca de un árbol de Navidad.

Miami Beach, que tradicionalmente celebra un encendido de la menorá afuera del City Hall, defendió su práctica en un memorando de 2019 redactado por el entonces fiscal municipal Raúl Águila, quien dijo que un gobierno local puede exhibir decoraciones religiosas siempre que haya un “propósito secular” en la exhibición general.

Incluso tener una escena de la Natividad y un Santa Claus inflable juntos sería suficiente para cumplir con ese requisito legal, dijo.

Águila citó una sentencia de 2004 en la que un juez federal ordenó a la ciudad de Bay Harbor Islands que permitiera a una residente exhibir una escena de la Natividad cristiana junto a una menorá en la Broad Causeway. Ese conflicto se convirtió en un fiasco político después de que la residente, Sandra Snowden, se embarcara en una huelga de hambre de tres meses para protestar por el rechazo de la ciudad a su petición inicial.

“El tribunal de Snowden llegó a la conclusión de que había un propósito secular para la exhibición posterior de la ciudad: un árbol de Navidad y una menorá juntos, lo que demuestra un propósito secular para celebrar las fiestas de diciembre”, escribió Águila, que ahora es el administrador municipal interino.

Wagar hizo referencia al caso de Bay Harbor Islands en apoyo de su propuesta el martes, pero Sarafan dijo que no estaba de acuerdo con su interpretación y que otra jurisprudencia sobre el tema está “por todas partes”.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, que es judío, dijo en una entrevista que la propuesta de Wagar “no solo es legal, sino que da en el clavo”, y que el consejo se dejó llevar por el abogado de la localidad.

“Obviamente, recibieron un asesoramiento jurídico incorrecto, porque está muy bien establecido que se puede celebrar la temporada de festividades como lo hacemos en toda nuestra ciudad”, dijo Gelber. “Tenemos árboles, tenemos menorás, es perfectamente apropiado. Y los tribunales lo han dicho”.

La alcaldesa de Miami Shores, Crystal Wagar

Miami Shores, que cuenta con unos 10,000 habitantes y se encuentra al oeste de la Intracoastal Waterway, tiene un historial de promoción de eventos y exhibiciones relacionados con la Navidad. Todos los años se instala un árbol de Navidad en el exterior del Village Hall, y en el Winterfest se enciende el árbol de Navidad y aparece Santa Claus.

Pero Sarafan dijo que el enfoque actual de la localidad pasa el examen legal.

“No tenemos decoraciones navideñas en el Village Hall o en la propiedad de la localidad. Tenemos decoraciones festivas”, dijo el abogado de la localidad. “Tenemos mucho cuidado de no mostrar preferencia por una religión u otra”.

El rabino Asher Sossonko, que ayuda a dirigir la Chabad de Miami Shores, dijo durante la reunión del concejo del martes que poner una menorá en el Village Hall es “muy importante para la comunidad.” Wagar dijo que las conversaciones recientes con Sossonko le habían llevado a hacer la propuesta.

“Hablo con la gente todo el tiempo, miembros judíos de Miami Shores, miembros no judíos”, dijo Sossonko. “Recibo un apoyo constante para que haya una menorá en el [Village] Hall”.

El debate sobre la menorá se ha visto envuelto en la discusión de la comunidad sobre las próximas elecciones del 13 de abril, en las que cuatro candidatos –y solo un titular, Jonathan Meltz– se presentan para tres puestos. Wagar, la alcaldesa, permanecerá en el concejo pero cederá su puesto de alcaldesa al más votado.

Los nuevos miembros tomarán posesión el 20 de abril, lo que pudiera dar a Wagar una nueva oportunidad de plantear el tema de nuevo antes de la temporada de festividades.

El miércoles, en un grupo comunitario de Facebook, algunos residentes utilizaron la cuestión de la menorá como trampolín para pedir cambios más amplios.

“Sí a la menorá. No al administrador, al abogado y a los miembros del concejo de la localidad que no pueden ver esto como lo que es”, señaló un residente. “Esto no debería ser ni siquiera una pregunta. Nos vemos todos en la iluminación del próximo año”.