Lanzan campaña contra el abuso infantil que usa ejemplos de asesinos en serie

Esta campaña muestra el lado vulnerable de varios de los que fueron considerados como los más crueles asesinos en serie para generar conciencia sobre el impacto que el abuso y la negligencia infantil puede tener en los niños y las comunidades.

La organización Amigos for Kids, dedicada a prevenir el abuso y la negligencia infantil, lanzó su campaña “Víctims (Víctimas)” en la que exhibe fotos de la infancia de Charles Manson, Aileen Wuornos,y el famoso “Night Stalker”, Richard Ramírez, en el marco del Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil.

Con el lema “Algunas víctimas de abuso infantil se convierten en abusadores infantiles”, la campaña los presenta como los “niños inocentes que alguna vez lo fueron”.

Amigos For Kids dijo que ayudar a las víctimas capturadas en un ciclo de abuso no es suficiente y por eso su objetivo es llegar a la raíz del problema educando a las comunidades y generando conciencia sobre la importancia de fortalecer a las familias para ayudar a prevenir el abuso infantil.

“Nuestra organización cree firmemente que el ciclo de abuso solo se puede romper cuando se acaba el silencio. Y todos tenemos un importante papel que desempeñar para desarrollar comunidades sólidas y ayudar a detener este ciclo”, dijo Karina Pavone, directora ejecutiva de Amigos For Kids.

Mencionó que históricamente la relación entre los asesinos en serie y el abuso infantil ha captado la atención de los medios de comunicación y el público en general; “sin embargo, el abuso infantil sigue siendo una epidemia con transmisiones intergeneracionales durante toda la vida”.

La organización indicó que según Robert Ressler, veterano del FBI y autor, los niveles de maldad que exhiben los asesinos en serie no surgen de la noche a la mañana; su comportamiento es el resultado directo del abuso infantil prolongado que experimentaron.

Las investigaciones muestran que el abuso infantil se repite de generación en generación. El trauma psicológico, físico y emocional son algunos de los efectos más comunes del abuso y la negligencia infantil.

Con demasiada frecuencia, algunos patrones abusadores se repiten, y dejan un legado. De hecho, una de cada tres víctimas de abuso infantil se convertirá en abusador(a), dijo Amigos For Kids.

En el sitio en internet de la organización se informó que Charles Manson, condenado por nueve asesinatos y líder del culto asesino conocido como la Familia Manson, dijo que no expresaba remordimiento porque “ustedes me han hecho todo en el mundo. ¿No me da eso los mismos derechos?“.

Al nacer, su madre lo llamó “Sin nombre”, una vez lo cambió por una jarra de cerveza. Como castigo, su familia lo enviaría a la escuela vestido de “niña”. Pasó la mayor parte de los primeros 20 años de su vida en prisión donde fue violado en grupo por otros reclusos a instigación del jefe de guardia.

Aileen Wuornos fue condenada por siete asesinatos. “Los robé y los maté y lo haría de nuevo, y sé que mataría a otra persona porque he odiado a los humanos durante mucho tiempo”.

La mujer, una trabajadora sexual, fue abandonada por su madre a los 4 años. A su padre Dale Pittman lo sentenciaron por delitos sexuales contra niños. Ella fue abusada sexualmente por su abuelo y cuando era una menor de edad la obligaron a salir de su casa y vivió en el bosque.

Richard Ramírez fue condenado por 13 asesinatos. “Dejé el amor y la felicidad hace mucho tiempo”. Su padre lo ataba a una cruz en un cementerio durante la noche como forma de castigo y dormía allí para evitar golpizas.

Cuando tenía 12 años presenció como su primo se jactaba y compartía fotos de sus propias víctimas de violación. Y un año después el primo mató a su esposa frente a él sin remordimientos, según datos de la campaña.

El abuso infantil en cifras

Las estadísticas de abuso infantil en EEUU se “encuentran entre las peores de las naciones industrializadas”. Las estadísticas anteriores al COVID-19 muestran que cada año se denuncia un promedio de 6.6 millones de casos de abuso a menores a las agencias de protección infantil.

Solo en EEUU, entre cuatro y cinco niños pierden la vida todos los días a causa del abuso y la negligencia infantil, según cifras citadas por la organización.

Detalló que el incremento del estrés, el cierre de las escuelas, la pérdida de ingresos y el aislamiento social generado por la pandemia del COVID-19 en el 2020, aumentaron el riesgo de abuso y la negligencia infantil.

A pesar de que el total de visitas al servicio de emergencia relacionadas con el abuso y la negligencia infantil disminuyó, el porcentaje de estas visitas que resultó en hospitalización aumentó en 2020 (comparado con 2019).

Las autoridades temen que, debido a la pandemia, las víctimas de abuso infantil podrían no estar buscando la ayuda y la atención adecuada que sin duda necesitan.

La campaña “Víctimas” se lanzó en múltiples plataformas, incluyendo los medios digitales e impresos, y está dirigida a estados donde el abuso infantil ha alcanzado un máximo histórico.

Coincidentemente, la mitad de los asesinos en serie destacados en la campaña fueron capturados en esos estados, incluyendo California y Florida.

La campaña fue creada por Republica Havas, la agencia pro bono de Amigos For Kids.