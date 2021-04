¿Necesitas ayuda financiera para gastos funerarios por el COVID-19? FEMA te puede ayudar

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) comenzó desde este lunes a aceptar solicitudes para asistencia financiera para gastos funerarios relacionados con COVID-19 incurridos después del 20 de enero de 2020.

“La pandemia de COVID-19 ha causado tanto desconsuelo para tantas familias. En FEMA, nuestra misión es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres. Permanecemos comprometidos en brindar algún alivio en la presión y carga económica que este terrible virus ha causado”, dijo la agencia.

Las personas que necesiten esta asistencia puede solicitarla mediante el número telefónico 844-684-6333 y quienes tienen problemas auditivos pueden utilizar este TTY: 800-462-7585, donde se atenderá de lunes a viernes entre las 9 am. y las 9 pm.

“Llame a este número de teléfono gratuito exclusivo para completar una solicitud de asistencia funeraria COVID-19 con la ayuda de los representantes de FEMA. Habrá servicios multilingües disponibles”, detalló FEMA.

Si usted es elegible para la asistencia de gastos fúnebres, recibirá un cheque por correo postal, o fondos mediante depósito directo, dependiendo de la opción que elija cuando solicite la asistencia.

¿Quién puede solicitar asistencia?

Es posible que usted califique si cumple con las siguientes condiciones:

▪ El solicitante debe ser ciudadano estadounidense, persona sin ciudadanía o extranjero calificado que haya incurrido en gastos funerarios después del 20 de enero de 2020.

▪ Los gastos fúnebres fueron por una persona cuya muerte en Estados Unidos, sus territorios o el Distrito de Columbia pudo ser a causa o probablemente fue el resultado de COVID-19.

▪ Un hijo menor de edad no puede solicitar asistencia para gastos fúnebres por COVID-19 en nombre de un adulto que no sea ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o extranjero calificado.

¿Qué gastos fúnebres están cubiertos?

La Asistencia para gastos fúnebres por COVID-19 ayudará con los gastos por servicios fúnebres y sepelio o cremación. Todos los recibos por gastos que no estén relacionados con servicios fúnebres no se determinarán como gastos elegibles, precisó FEMA.

Los gastos por servicios fúnebres y sepelio o cremación habitualmente incluyen, entre otros aspectos, lo siguiente:

▪ Transporte para un máximo de dos personas para identificar a la persona fallecida.

▪ Traslado de los restos.

▪ Féretro o urna.

▪ Parcela de entierro o nicho de cremación.

▪ Marcador o lápida.

▪ Servicios religiosos.

▪ Costos de cremación o sepelio.

Documentos que debe presentar

Si usted tuvo gastos fúnebres por COVID-19, FEMA recomienda guardar y recopilar la documentación:

▪ Un certificado oficial de defunción que atribuya la muerte directa o indirectamente a COVID-19 y demuestre que la muerte ocurrió en Estados Unidos, incluyendo los territorios estadounidenses y el Distrito de Columbia.

▪ Documentos de gastos fúnebres (recibos, contrato de la funeraria, etc.) que incluyan el nombre del solicitante, el nombre de la persona fallecida, el monto de los gastos fúnebres y las fechas en que se incurrieron los gastos.

▪ Evidencia de fondos recibidos de otras fuentes para usarse específicamente en gastos fúnebres. “No podemos duplicar beneficios recibidos del seguro de sepelio o funeral, o la asistencia económica recibida de agencias voluntarias, agencias gubernamentales u otras fuentes”.

Documentos requeridos

El solicitante responsable de los gastos fúnebres por COVID-19 deberá proporcionar la información que se indica a continuación cuando llame a FEMA para solicitar asistencia:

▪ Número de Seguro Social del solicitante y de la persona fallecida.

▪ Fecha de nacimiento del solicitante y de la persona fallecida.

▪ Dirección postal actual del solicitante.

▪ Número de teléfono actual del solicitante.

▪ Lugar o dirección donde murió la persona fallecida.

▪ Información sobre la póliza de seguro de sepelio o funeral.

▪ Información sobre otra asistencia fúnebre recibida, como donaciones.

▪ Subvenciones recibidas bajo la Ley CARES y asistencia de organizaciones de voluntarios.

▪ Número de cuenta y ruta de la cuenta corriente o de ahorro del solicitante (para depósito directo, si se solicita).

Protéjase de las estafas

Se han recibido informes de estafadores comunicándose con las personas para ofrecerles ayuda para solicitar asistencia para gastos fúnebres. FEMA no ha enviado ningún tipo de notificación y nunca contactamos a las personas antes de que soliciten asistencia.

El programa de FEMA de asistencia para gastos fúnebres ha incorporado medidas de control para evitar las actividades fraudulentas.

La agencia dijo que no se comunicará con ninguna persona hasta que la persona llame primero a FEMA o solicite la asistencia.

Recomienda que nunca comparta información personal, como el nombre, fecha de nacimiento o número de seguro social de ningún miembro de su familia que haya fallecido cuando reciban alguna llamada no solicitada o correo electrónico de fuentes que digan ser empleados federales o de FEMA.

Si tiene dudas sobre si un representante de FEMA es legítimo, cuelgue la llamada e informe a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 o a la línea del Centro Nacional de Fraude al 866-720-5721. También puede presentar una queja comunicándose con las agencias locales de ley y orden.