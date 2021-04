Venezolanos buscan senador que apoye ley que otorga ciudadanía a beneficiarios del TPS

Exiliados venezolanos en Doral, Florida, cerca de Miami, se manifiestan contra el régimen de Nicolás Maduro. AP

Organizaciones venezolanas realizarán una cumbre nacional para pedir a senadores republicanos y demócratas que apoyen un proyecto de ley que concedería la ciudadanía a todos los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

El proyecto de ley SECURE, presentado en el Congreso por el senador demócrata Chris Van Hollen de Maryland en 2019, proporcionaría un camino hacia un estatus permanente para aproximadamente 650,000 beneficiarios del TPS, incluyendo a unos 320,000 venezolanos, la mayoría de los cuales viven en la Florida.

En el marco legal están incluidos los beneficiarios del TPS de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre otros países. También quienes tienen Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y Salida Obligatoria Diferida (DED).

La cumbre virtual “Venezolanos unidos por un camino a la ciudadanía” se llevará a cabo el próximo 17 de abril y los conferencistas serán Leopoldo Martínez del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) y Al Cardenas, ex presidente del partido republicano de la Florida y co-presidente de la junta directiva de American Business Immigration Coalition e IMPAC Fund.

Entre los temas a tratar están ¿Tenemos TPS, ahora qué?, ¿Por qué el bipartidismo es importante? y ¿Qué podemos hacer?

“Este es un movimiento nacional, que incluye también a organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que viene trabajando en mover esa ley que está en el Senado y el objetivo es lograr que haya un copatrocinador republicano para que sea factible la aprobación en el Senado”, dijo a el Nuevo Herald María Antonietta Díaz, presidenta de Venezuelan American Alliance (VAA).

La directiva detalló que entre las estrategias para lograr que aprueben la ley está el conseguir que uno de los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio o Rick Scott, copatrocinen el proyecto.

Además, se necesitan que otros 10 senadores republicanos apoyen porque se requiere el 60% del respaldo en el Senado para que sea aprobada la ley, agregó.

“Es muy importante que la comunidad venezolana se active porque tenemos un peso en este estado y la mayoría de los venezolanos que se beneficiarán con el TPS están aquí”, dijo Díaz al precisar que de los 320,000 de sus compatriotas que pudieran acogerse a ese alivio inmigratorio 200,000 se encuentran en la Florida.

Los beneficiarios promedios de TPS de otras nacionalidades han estado en el país por más de 20 años, contribuyendo a la economía. Muchos de ellos son familias inmigrantes que han comprado casas y abierto negocios, pagado impuestos, y asistido a escuelas e iglesias, según los organizadores de la cumbre.

“A pesar de ser una parte integral de nuestras comunidades, los beneficiarios de TPS viven en un estado de incertidumbre constante; necesitan volver a solicitar el beneficio del programa TPS cada 6 a 18 meses y pagar tarifas sustanciales. Es hora de terminar con la incertidumbre y hacer permanente las protecciones para que las familias en estados como Florida puedan seguir adelante”, indicaron.

IMPAC Fund -American Business Immigration Coalition, VAA, CDDA, We Are Más, Venezuelan Association of Massachusetts, Inc, Florida Immigration Coalition (FLIC), Mujeres Latinas y Casa de Venezuela-Orlando organizan la cumbre.

Y copatrocinan el evento Casa Venezolana - Americana, Illinois Venezuelan Alliance, Venezolanos en Sanford, Asociación de Venezolanos Puerto Rico, Casa de Venezuela Jacksonville, Venezuela USA Foundation, Casa de Venezuela Atlanta, Casa de Venezuela en SW Florida, Venezuela Para Ti, Casa de Venezuela Greater Philadelphia, Casa de Venezuela Delaware y Avenext.