“Por favor, no me mates”, hombre ruega por su vida en robo a mano armada en Broward

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

En el video, se escucha decir al hombre herido: “No me mates. Por favor, no me mates”.

El lunes, la policía del Condado Broward (BSO) dio a conocer el escalofriante video del 7 de abril del robo a mano armada de un automóvil que tuvo lugar en North Lauderdale con la esperanza de poder identificar a las personas involucradas en el robo.

En el video de vigilancia puede verse a uno de los ladrones armados poco después de las 3 a.m. en la cuadra 6500 de la calle 19 del suroeste. En el video, el hombre le apunta con un arma a la víctima herida, que está en el suelo y se arrastra alrededor del auto.

El BSO dijo que el ladrón se alejó del lugar, y la víctima “pudo arrastrarse hasta ponerse a salvo”. Posteriormente fue llevado a un hospital cercano para ser atendido allí. Los médicos dijeron que no piensan que sus heridas le amenacen la vida, agregó el BSO.

De igual modo, en el video se ve cuando dos vehículos se alejan a toda velocidad del lugar. Uno de ellos, un Mercedes-Benz de color negro del 2018, le pertenece a la víctima.

“En un video de vigilancia adicional de otro lugar aparecen los ladrones aproximadamente una hora más tarde conduciendo el Mercedes-Benz de la víctima”, dijo el BSO.

El automóvil de la víctima se encontró luego en Fort Lauderdale. El segundo vehículo que participó se cree que es un modelo nuevo de Toyota Camry de color plateado.

Según detectives del BSO, otras dos personas estuvieron involucradas en el robo.

Las autoridades le piden a cualquier persona que tenga algún tipo de información sobre este caso o que llame al detective Derek Díaz, de la Unidad de Delitos Violentos del BSO, al teléfono 954-321-4356, a Crime Stoppers del Condado Broward al 954-493-TIPS (8477), o visite por internet el portal browardcrimestoppers.org.

Traducción de Jorge Posada