La carretera más estresante de EEUU está en Miami. Lo sabemos porque lo están tuiteando

Hay muchas carreteras terribles en Miami, cada una de las cuales induce pesadillas, migrañas y blasfemias a su manera.

Pero solo una puede ser la carretera más odiada de la ciudad. Y esa carretera es la I-95.

Fleetlogging.com, un sitio web que ofrece una visión general de los dispositivos de registro electrónico, acaba de publicar el informe “The Cities Where Traffic Causes the Most Stress” (Las ciudades donde el tráfico causa más estrés). Y este estudio dice que ninguna carretera sacó a relucir los tuits de enfado como la I-95 en Miami.

El sitio web echó un vistazo a más de 60,000 tuits en los que se utilizaba la palabra “tráfico”, y luego aplicó la herramienta TensiStrength para identificar las carreteras, ciudades y estados que causan más estrés. Suponemos que esta herramienta identificó cuántas palabras de cada tuit empezaban por la letra F.

El gráfico de Fleetlogging muestra los estados en los que el tráfico causa más estrés. El número 1 no es la Florida, es Rhode Island.

Resulta que el 86.96% de los tuits que mencionan el tráfico en la I-95 en Miami muestran signos de estrés. (Por estrés nos referimos al descarrilamiento total de la cordura del tuitero y, casi seguro, a maldiciones vibrantes en varios idiomas.) Esto no sorprende a nadie que haya conducido por la desigual y siempre congestionada autopista, que alberga el punto más peligroso para las colisiones de tráfico en Miami.

Por supuesto, Miami no es la única ciudad que tiene un tráfico exasperante. Atlanta tiene cuatro autopistas diferentes que vuelven loca a la gente en la lista de las 10 carreteras más estresantes.

Pero extrañamente, Miami ni siquiera es una de las peores ciudades para el estrés del tráfico, según este análisis. A pesar de nuestra afición a tuitear sobre nuestro odio a la I-95 –mientras se supone que deberíamos estar prestando atención a la carretera, sospechamos–, la ciudad estadounidense más estresada por el tráfico es Lubbock, Texas, donde un invierno inusualmente gélido puso a todo el mundo al límite.

Y el pequeño y enfadado Rhode Island es el estado con mayor densidad de tuits estresados por el tráfico, lo cual es difícil de creer a no ser que los conductores del sur de la Florida estuvieran haciendo otra cosa en sus coches, como comerse un TropiChop, hacerse un cafecito o intentar encontrar esa metanfetamina que se cayó bajo el asiento del copiloto.

Nos gustaría tuitear sobre la imposibilidad de que esto sea cierto, pero estamos conduciendo y tenemos que tener cuidado con los vehículos que se lanzan a los carriles exprés.

