Mujer que no usaba mascarilla insulta a pareja musulmana en Walgreens de Broward

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El viaje de una pareja de Nueva York a una farmacia Walgreens de Fort Lauderdale el mes pasado, terminó en un desagradable incidente, y ahora todo lo ocurrido está en las redes sociales.

En una publicación que colgó el 6 de abril en Facebook, Nahla Ebaid le dijo a sus seguidores que una mujer que no usaba mascarilla y que estaba en la tienda localizada en la calle 17 del suroeste, la atacó verbalmente con insultos raciales.

La confrontación comenzó, como muchas otras veces en los tiempos de la pandemia, por no usar una mascarilla. La mujer que fue filmada no llevaba protección facial.

“Quiero colgar este video para decirle a todos los árabes, musulmanes o a cualquier persona que se encuentre con esta mentalidad enferma, que no tema llamar a la policía, ni ejercer sus derechos”, escribió en árabe la mujer egipcioamericana. Entre los hashtags aparece #StopIslamophobia.

La publicación noticiosa Middle East Eye colgó el video, que fue compartido por muchos usuarios de las redes sociales, entre ellos, la estrella de Star Trek, George Takei.

Ebaid le dijo a sus amigos que una empleada le indicó a la mujer que tenía que usar una mascarilla, pero ella siguió caminando.

“Pensé que ella no había escuchado a la cajera, así que le dije: ‘¡¡¡Señora, la cajera le está hablando!!!”, dijo Ebaid.

Después que la mujer se dio cuenta de que estaba siendo grabada en video, según Ebaid, le dijo enfurecida: “Ojalá fuera de tu país, y así no tendría que usar una mascarilla”.

De acuerdo con un reporte de la policía de Fort Lauderdale, patrulleros acudieron a la tienda el pasado 31 de marzo a alrededor de las 11:30 p.m. tras recibir una llamada por un altercado.

Al llegar, uno de los agentes habló con el esposo de Ebaid, Tamir Elhadad, quien le contó lo que había sucedido. Elhadad le dijo al agente que una cajera le advirtió a la sospechosa, Lubyca Bozanich, que tenía que usar una mascarilla, y a partir de ese momento, la situación se fue tornando más y más violenta.

Elhadad confirmó que Bozanich dijo que ojalá fuera de un país musulmán para no tener que usar una mascarilla, a lo que él le contestó diciéndole que era de Nueva York, según el reporte policial. Elhadad dijo que después, Bozanich, de 70 años, empezó a gritarles a los dos, insultos sobre su nacionalidad y sobre la ropa que vestía su esposa, hasta que le escupió “intencionalmente” en el brazo.

“¿Por qué usan ese tipo de ropa?”, se escucha decir coléricamente a Bozanich en el video. “¡Eres fea! ¡Ahora entiendo porque la gente los odia! Los israelis gobiernan porque ustedes son gente fea”.

Aunque ninguna de las dos víctimas se ve en el video, en la fotografía del perfil de Ebaid en Facebook, ella aparece usando un hijab, el pañuelo tradicional con que se cubren la cabeza.

Una empleada de la tienda le dijo a la policía que vio cuando Bozanich le escupió a la víctima. La residente de Fort Lauderdale fue arrestada por agresión.

En otro video que se compartió en la página de Facebook de Ebaid, la enfurecida mujer, que dijo ser oriunda de Ucrania, puede verse afuera de la tienda esposada, junto a un auto patrullero de la policía de Fort Lauderdale.

“Tengo amigos que son musulmanes”, dijo Bozanich, quien, según su página de LinkedIn, es trabajadora social.

Fuera de cámara, se escucha a Elhadad decir: “Acepto su disculpa”.

En el reporte policial, la víctima cambió de idea, y decidió no denunciar a Bozanich, quien salió en libertad, y se le entregó una advertencia por entrar ilegalmente en una propiedad privada.

“No me gustó lo que vi, pero soy humana”, le declaró Bozanich a Local 10 al hablar de su explosión de ira. “Cuando este hombre me dijo lo que me dijo, me enfurecí mucho, y entonces lo insulté”.

El lunes, el Miami Herald llamó a Walgreens para conocer más detalles acerca de lo que pasó, pero no pudo hablar con ningún representante.

En julio de 2020, la cadena que tiene sus oficinas centrales en Illinois, le exigió a todos los clientes el uso de mascarillas dentro de sus farmacias, una medida consistente con las guías sanitarias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Walgreens declaró que la gerencia de las tiendas le “recuerda gentilmente” a los clientes sin mascarillas que deben usarlas, “pero, por la seguridad de nuestros empleados, no impedimos que estos clientes compren en la tienda”.

Traducción de Jorge Posada