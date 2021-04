Durante la insurrección en Washington, un videobloguero ofrecía una narración a los rusos

La captura de pantalla de una publicación en redes sociales muestra a Arthur Mitiniani (i) y a su colega estadounidense Steve Doudnik, conocido como Steve Cohen. Ambos son socios de General PI, con sede en Hallandale Beach. Mitiniani también abrió una empresa de detectives en Costa Rica que fue financiada por Arthur Budovsky, un ucraniano que fundó la firma de criptomonedas Liberty Reserve en 2011. Budovsky fue detenido dos años después y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por cargos de lavado de dinero. Mitiniani no tuvo ningún papel en Liberty Reserve.

El videobloguero de habla rusa del sur de la Florida caminaba junto a las multitudes que llevaban gorras MAGA y banderas de Trump mientras el numeroso grupo se dirigía al Capitolio, atendiendo al llamamiento para interrumpir la certificación de los resultados del colegio electoral.

Su transmisión llegó a los hablantes de ruso en todo Estados Unidos y en la madre patria, impulsando la narrativa de Stop the Steal (Paren el robo) y otras acusaciones desacreditadas de fraude electoral.

En la versión digital de un jarro de propinas, sus cuentas de YouTube e Instagram incluían enlaces de pago electrónico a PayPal y Zelle para aquellos que quisieran agradecerle sus emisiones.

Su nombre es Stanislav Doudnik. Es un detective privado y bloguero afincado en Hallandale Beach, que forma parte de la creciente comunidad insular de expatriados de la ex Unión Soviética que ha echado raíces en el sur de la Florida. Sus miembros han comprado bienes inmuebles, dirigido negocios y forjado conexiones.

La rumoreada presencia de hablantes de ruso en la multitud de insurrectos del 6 de enero ha intrigado a los investigadores federales, aunque las estimaciones iniciales del tamaño de ese contingente fueron aparentemente exageradas. En el caso de Doudnik, no hay pruebas de que fuera más que un observador, que transmitía gritos a favor de Donald Trump en ruso. Sin embargo, él afirma que su cuenta bancaria fue cerrada como represalia.

Al margen de su política, Doudnik tiene un pasado polémico, un presente curioso y parece una contradicción.

Esta captura de pantalla muestra a Yelena Nikitskaya siendo entrevistada por Steve Doudnik en su canal de YouTube. Los dos blogueros en ruso estuvieron juntos en las protestas del 6 de enero en el Capitolio, difundiendo en ruso el mensaje de Stop the Steal y alegando que la violencia fue causada por los demócratas y Antifa.

Llegó a los titulares en 2018 cuando el Miami Herald informó que su empresa, General Investigations Services en el condado de Broward, plantó dispositivos de rastreo en los automóviles de dos comisionados de la ciudad de Hallandale Beach y un candidato al cargo para encontrar supuestas fechorías. Un antiguo empleado confesó y Doudnik negó cualquier conocimiento del hecho.

En su trabajo diario como detective privado, mantenerse en segundo plano y bajo el radar es primordial. Sin embargo, el 6 de enero y durante las semanas siguientes, el detective de la Florida se convirtió en una figura muy pública, apareciendo en todo el mundo en el más público de los foros, internet, y en la televisión rusa. Advirtió que Estados Unidos estaba cediendo ante radicales como los antifa y el movimiento Black Lives Matter y que estaba a punto de adoptar el socialismo.

La vida en el 954

Según los registros públicos, Doudnik, de 45 años, llegó a Estados Unidos en 1995, a la edad de 19 años, y desde entonces ha vivido en el sur de la Florida, principalmente en el condado de Broward. Era un emigrante de Tashkent, la capital de lo que hoy es Uzbekistán pero que estuvo mucho tiempo bajo el dominio de la Unión Soviética hasta su disolución a finales de 1991. Es miembro de un grupo internacional de detectives que incluye a rusos que presumen abiertamente su trabajo para el FSB, la temida agencia de espionaje rusa.

En el sur de la Florida, ha gestionado varias empresas, incluidas aquellas que toman huellas dactilares y realizan verificaciones de antecedentes. En un periodo de menos de un año, en 2013 y 2014, Doudnik se divorció dos veces y cambió legalmente su nombre por el de Steve Cohen, por razones que no ha querido comentar. Pero emite con su apellido de nacimiento, pasando por Steve Doudnik en YouTube e Instagram. Utiliza Steve Cohen en la página web de su empresa actual, General PI, en el sur de la Florida, y en la página web de General PI Latam, su asociación en Costa Rica con otro emigrante soviético.

“Ex oficial de la ley y agente del FBI, Steve es un investigador privado con licencia de la Florida y nuestro socio en Estados Unidos”, dice la biografía de Steve Cohen en el sitio de Costa Rica.

Los registros no muestran que haya sido empleado por ninguna agencia policial.

Amigos en el sur

El socio de Costa Rica, Arthur Mitiniani Tkebuchava, se autodenomina ex combatiente soviético en Afganistán y dirige varios negocios de seguridad. Uno de ellos le llama The Fixer. El negocio funciona bajo el nombre de AM Solution Security Consulting Services.

“Puedo ARREGLAR la mayoría de sus problemas en Centroamérica. Llámeme y hablemos,” dice un gráfico en su página de Facebook.

Mitiniani, quien proviene de la Georgia soviética, abrió una empresa en Costa Rica en el 2011 llamada Triton Group A&A con un ucraniano llamado Arthur Budovsky.

Ese mismo año Budovsky abrió Liberty Reserve, una empresa de criptomonedas que alcanzó el éxito al instante al ofrecer el cambio de dólares y euros por Bitcoin y viceversa.

Dos años después, Budovsky fue detenido en España y acusado en Estados Unidos de lavado de dinero. Incluso después de que las autoridades costarricenses suspendieran el funcionamiento de su empresa, los fiscales alegaron que Budovsky siguió dirigiéndola a través de empresas ficticias. Una de ellas mencionada en los medios de comunicación costarricenses en ese momento era Triton Group. En 2016, Budovsky fue condenado en el Distrito Sur de Nueva York a 20 años de prisión.

No hay pruebas de que Doudnik conociera Liberty Reserve o hiciera negocios con la empresa. Pero su socio costarricense Mitiniani está íntimamente ligado en documentos corporativos a Budovsky.

Mitiniani confirmó en una entrevista telefónica que es un investigador privado que abrió el negocio con Budovsky y dijo que el socio ahora encarcelado le proporcionó el dinero inicial para su negocio de detectives.

A cambio, dijo Mitiniani, proporcionó a Budovsky la investigación que necesitaba sobre posibles clientes para Liberty Reserve.

“Era un socio proveedor de capital, nada más,” dijo Mitiniani en un español fluido durante una entrevista telefónica desde Costa Rica.

Esta captura de pantalla muestra la fecha de registro corporativo en Costa Rica en 2011 de Triton Group A&A S.A, un investigador privado. La empresa se abrió con capital de Arthur Budovsky, quien ese mismo año abrió Liberty Reserve, una firma de criptomonedas cerrada dos años después cuando Budovsky fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por lavado de dinero.

Nadie de los gobiernos de Estados Unidos o Costa Rica le interrogó nunca sobre el Triton Group, dijo, y añadió que lo cerró aproximadamente un año después de la detención de Budovsky.

Tanto Doudnik como Mitiniani aparecen en una foto en línea con una placa en el fondo del Alpha Group, la temida fuerza de ataque de élite rusa para la lucha contra el terrorismo y la inteligencia. Pasó de la KGB al FSB tras el colapso de la Unión Soviética.

“Es solo decoración,” dijo Mitiniani, quien afirmó que nunca trabajó para Alpha, pero que fue herido en el Afganistán ocupado por los soviéticos, donde pasó 18 meses antes de trasladarse a Costa Rica tras el colapso de la Unión Soviética.

Mitiniani y Doudnik describen su alianza como una especie de empresa conjunta. Ambos son miembros de la International Association of Private Detectives. La página de Doudnik en las redes sociales de VK, una especie de Facebook ruso, muestra entre sus amigos a colegas detectives cuyas páginas web y publicaciones en las redes sociales anuncian conexiones con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, cuyo nombre completo es FSB.

Doudnik apareció como ponente a través de Skype en una conferencia de la asociación en la ciudad rusa de San Petersburgo. El vicepresidente del grupo en ese momento era Andrey Igorevich Masalovich. Él desarrolló un sistema de vigilancia en línea llamado Avalanche Pulse, que ahora es ampliamente utilizado por el FSB y el Ministerio del Interior de Rusia, según Kommersant, un periódico nacional ruso de temática empresarial.

El jefe de la sección rusa de la asociación de detectives es Andrey Nikolevich Matushkin, quien promociona las conexiones de la agencia de detectives Omega-5 en San Petersburgo.

“Somos antiguos agentes de la ley que hemos acumulado mucha experiencia operativa y de vida durante el servicio para el Ministerio del Interior y el FSB”, dice el sitio web de Omega-5 en ruso.

Tanto Mitiniani como Matushkin indican en sus sitios web el domicilio de Doudnik en Hallandale Beach como su oficina en Estados Unidos.

¿Verdad o marketing?

¿Qué pensar de los vínculos que Matushkin se atribuye con el aparato de seguridad ruso? En su sitio web hay incluso fotos de algunos empleados y ofrece un número en lugar de su nombre, lo que aumenta la intriga.

“Están llenos de mentiras. Solo son ex policías normales”, dijo Doudnik, quien llamó sin avisar unos minutos después de la entrevista del Herald con Mitiniani a finales de marzo.

La captura de pantalla del sitio web de General PI Latam de Costa Rica describe a su socio estadounidense Steve Cohen, nacido Stanislav Doudnik, como ex policía y agente del FBI. El detective privado del sur de la Florida no fue ninguna de las dos cosas.

Y qué decir de la foto de Steve Cohen en la página web de su socio y la descripción de éste como ex agente del FBI.

“No, eso es una tontería”, dijo Doudnik, sugiriendo que era un mal intento de marketing. “La gente hace leyendas para quizá atraer a los clientes. Nunca he trabajado para el FBI”.

Después de que ambos hombres fueran interrogados por el Herald sobre la tergiversación, el sitio web costarricense retiró posteriormente la referencia al FBI.

Cuando se le interrogó sobre ser detective privado y bloguero público de alto perfil, Doudnik dijo que ambas cosas eran congruentes.

“Tengo gente que trabaja para mí. Soy más bien el jefe, así que no hago más vigilancia,” dijo. “Es un pasado en mi vida. Ahora soy como una marca. Así que tengo gente que no da la cara que trabaja para mí”.

Al mencionar su audiencia en línea de más de 30,000 personas, Doudnik se apresuró a señalar que “son más de 30.,000, pero está bien”, y añadió que ha aprovechado un nicho de audiencia formado por un 80% de rusos en Estados Unidos y otro 20% en el extranjero.

¿Enemigo o fan del Kremlin?

Los seguidores de Doudnik parecen haber llamado la atención de las cadenas de televisión rusas controladas por el Estado. Él y su compañera bloguera de habla rusa Yelena Nikitskaya –ambos fervientes partidarios del ex presidente Donald Trump– aparecieron en Russia 1 y otros canales en múltiples ocasiones después de los acontecimientos del 6 de enero.

“Con nosotros está Yelena Nikitina, periodista, testigo presencial y participante en la reunión [protesta] a favor de Trump y del asalto al Capitolio”, dijo Evgeniy Popov, el presentador de Russia 1, cambiando el nombre de Nikitskaya al presentarla. El 11 de enero ella publicó un video de la emisión en YouTube.

Emigrante de 33 años procedente de la actual Crimea ocupada por Rusia, esta ama de casa, madre de gemelos y gestora de redes sociales, parece haber evolucionado en el último año hasta convertirse en una destacada periodista de la televisión rusa.

Popov resumió su reportaje repitiendo que cree que los alborotadores eran falsos partidarios de Trump y que los demócratas estaban en realidad detrás de la violencia en un esfuerzo por avergonzar a Trump.

“Si no hubiera visto esto con mis propios ojos, podía haber pensado que era una teoría de la conspiración,” dijo Nikitskaya al presentador.

En los días posteriores al asalto al Capitolio del 6 de enero, Doudnik y Nikitskaya aparecieron en múltiples videos juntos en medios rusos. Aparecieron juntos en una emisión del 10 de enero en Katehon, el canal y el sitio web ruso que representa las opiniones nacionalistas de derecha.

Doudnik y Nikitskaya llamaron la atención del Herald por primera vez inmediatamente después de los disturbios del 6 de enero, cuando hubo informes no confirmados de 16 hablantes de ruso arrestados o detenidos.

Cuando el Herald preguntó en enero sobre la presencia rusa, los fiscales federales que se ocuparon de los disturbios del Capitolio remitieron las llamadas al FBI, que posteriormente ha declinado hacer comentarios sobre su investigación en curso sobre los acontecimientos del 6 de enero. Anteriormente había concluido que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016.

La única persona de habla rusa conocida que fue detenida fue Kristina Malimon, de 28 años, una activista del Partido Republicano de Portland, Oregon, nacida en la ex república soviética de Moldavia. Ella y su madre Evgenia, de 54 años, fueron acusadas de entrada ilegal.

No hay indicios de que Doudnik o Nikitskaya estuvieran realmente dentro del Capitolio. Doudnik insistió en que su grupo de rusoparlantes sabía que no debía cruzar a la ilegalidad y se quedó en la zona de césped fuera del Capitolio.

“Estaba en el otro lado, y no dejé que nadie fuera allí, porque no se puede violar la ley. Punto”, dijo, insistiendo en que los miembros de antifa vestidos como partidarios de Trump eran los principales culpables.

Sin embargo, los videos que publicó en internet muestran al grupo realmente más cerca de los disturbios, y uno de ellos pregonaba “imágenes exclusivas del equipo de Steve” que parecen mostrar al menos, una de las entradas del Capitolio violentadas en medio del caos, aparentemente a corta distancia. En una entrevista posterior dijo que estas imágenes se las había proporcionado alguien de su hotel que había asistido al evento.

En un video publicado en YouTube el 12 de abril, Doudnik dijo a sus seguidores que el TD Bank había congelado recientemente sus cuentas bancarias y luego las había cerrado tras hacer preguntas sobre su presencia durante la revuelta. Sus seguidores no tardaron en comparar la medida con la Alemania nazi, mientras que su puñado de detractores la celebró.

“Jajaja, cabeza parlante, ¿creíste que todo era una broma cuando fuiste a DC a la incursión en enero? escribe una queja a Trump ahora, solo que a él no le importa”, escribió en ruso alguien con la cuenta TV Media.

Doudnik aparecía en un video anterior de enero caminando por Pennsylvania Avenue con Nikitskaya, una residente de Sacramento desde hace mucho tiempo que parece haber dejado California el año pasado y ahora tiene tres domicilios y un nuevo nombre en la zona rural de South Carolina.

Las repetidas llamadas y los correos electrónicos a Nikitskaya y a su marido no obtuvieron respuesta. Su antiguo empleador, Russian American Media en Sacramento, pidió preguntas por escrito, no las contestó y luego borró su foto y biografía del sitio web de la empresa.

La captura de pantalla de un video transmitido en vivo por el investigador privado del sur de la Florida Steve Doudnik le muestra el 6 de enero de 2021 caminando hacia el Capitolio de Estados Unidos con su compañera bloguera de lengua rusa Yelena Nikitskaya poco antes de los disturbios que se produjeron. Ambos aparecieron por separado y juntos en numerosos canales de noticias progubernamentales en Rusia en las semanas siguientes, afirmando que Antifa y los demócratas estaban detrás de los disturbios en el Capitolio.

Los registros de propiedad de South Carolina muestran que ella y su marido Eduard han adquirido propiedades en Inman, Lyman y Belton, todas ellas en el extremo noroeste que se une con North Carolina.

Los registros de empresas y propiedades también muestran que ahora utiliza el nombre de Olena Nikitska. El pasado diciembre registró una empresa en Belton llamada Dezaro Marketing. El domicilio que aparece es el de un pequeño edificio comercial situado en la plaza de esta pequeña ciudad de unos 4,000 habitantes. Los registros de propiedad muestran que compró el edificio, y dos lugareños lo describieron como una compra en efectivo, lo que no es ilegal.

Los registros públicos muestran que Dezaro tenía licencia anteriormente en el condado de Sacramento, en California, y en su página de Facebook aparece Yelena Nikitskaya. Ella también fue productora ejecutiva de una empresa de cine evangélico en lengua rusa en Sacramento.

Esta captura de pantalla del sitio web de Dezaro Marketing muestra a Yelena Nikitskaya, que transmitió en vivo las protestas del 6 de enero en el Capitolio y apareció repetidamente en la televisión rusa en las semanas siguientes.

El sitio web de Dezaro Marketing está registrado como un dominio estadounidense, pero está alojado en una empresa con sede en Moscú llamada Variti LLC.

Durante algunas entrevistas de Nikitskaya y Doudnik en Russia 1 –una de ellas descrita a los televidentes como procedente de Greenville, South Carolina–, la cámara emitió un flash con imágenes de Maria Butina en el estudio. Se trata de la mujer rusa que se hizo amiga de los líderes de la NRA y de políticos republicanos en Estados Unidos.

Esta captura de pantalla muestra una emisión progubernamental de Russia 1, con una pantalla dividida entre la bloguera estadounidense Yelena Nikitskaya y Maria Butina a la derecha en el estudio de Moscú. Butina fue encarcelada en 2018 por Estados Unidos como agente extranjera no registrada para Rusia. Detrás del hombro derecho de Nikitskaya durante las protestas del 6 de enero está Steve Doudnik, un bloguero en ruso del sur de la Florida.

El encarcelamiento y la condena de Butina en 2018 como agente extranjera no registrada para Rusia provocó acusaciones del Kremlin de que era una presa política. Butina aparece ahora en los medios de comunicación rusos como comentarista, y recientemente acaparó los titulares internacionales cuando llegó con un equipo de filmación a la prisión en la que se encuentra el líder de la oposición rusa Alexei Navalny para mostrarle que sus condiciones carcelarias no eran tan malas.

“Cuando la vi en el estudio, me vino a la cabeza ver su cara en alguna parte,” recordó Doudnik sobre Butina.

Mensajes del Kremlin

Doudnik se burla de cualquier sugerencia de que sus acciones beneficien a los esfuerzos del Kremlin por sembrar la discordia en Estados Unidos.

“¿Creen que [Vladimir] Putin me llamó y me dijo: ‘Steve, vete a Washington’?”, preguntó, y añadió que “soy un estadounidense puro ... Lucharé por este país. Moriré por este país”.

Las transmisiones a favor de Trump de Doudnik y Nikitskaya a menudo se hacen eco de la línea adoptada por los medios de comunicación globales vinculados al Kremlin.

En cuanto a la razón por la que no discute el trato de Rusia a los opositores políticos y los envenenamientos de alto perfil en los últimos años, Doudnik dijo que no es su negocio.

“Porque vivo en este país y me preocupa este país. No me preocupa Rusia en absoluto”, comentó, diciendo que si los rusos estuvieran descontentos con Putin le obligarían a marcharse.

Sus videos han advertido de guerras raciales en Estados Unidos y han impulsado teorías conspirativas. Y los comentaristas en lengua rusa que sintonizan sus transmisiones en directo no dudan en intervenir.

Al preguntarle por la persecución por carretera a alta velocidad mencionada en su videoblog, Doudnik dijo que un objetivo de una de sus investigaciones “podría haberse enojado”. Añadió que más tarde encontró un dispositivo de rastreo GPS bajo su coche, pero que no lo denunció a la policía.

McClatchy y el Miami Herald obtuvieron el reporte del 6 de marzo de la policía de Palm Beach Gardens después de escuchar su desgarrador relato de haber sido perseguido durante unas 40 millas por la I-95 desde Port St. Lucie. El informe describía la detención de un hombre de 41 años de St. Augustine.

La historia del hombre “no tenía ningún sentido y declaró que había sido drogado por alguien en algún momento,” decía el informe policial, y añadía que su descripción “cambiaba constantemente cuando hablaba con los agentes en la escena”.

Un defensor público asignado al hombre, que no tiene antecedentes penales y parece un asesino a sueldo poco probable, se negó a discutir el caso antes de una audiencia de disposición a finales de este mes.

Monika Leal en Miami contribuyó a este artículo.