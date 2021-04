Detalles de dinero oscuro surgen sobre Frank Artiles y el candidato sin partido

Frank Artiles mocner@miamiherald.com

Una presunta trama electoral que dejó perplejo al mundo político de la Florida durante más de medio año está a punto de llegar a los tribunales, mientras el ex senador republicano Frank Artiles se dispone a declararse no culpable y pedir un juicio con jurado en un caso de corrupción pública de alto perfil.

Artiles, que será procesado el viernes en el 11º Circuito Judicial de Miami, enfrenta varios cargos de delito grave por supuestamente reclutar y pagar a Alexis Pedro Rodríguez, un distribuidor de piezas de automóviles y viejo conocido, para que se postulara como candidato sin partido en la contienda por el Distrito 37 del Senado de Miami-Dade para influir en el resultado de las elecciones. En una presentación judicial de marzo subida al expediente de la audiencia el viernes, él reveló su intención de declararse no culpable, pedir el juicio con jurado y solicitar pruebas de descubrimiento en poder de la oficina del fiscal del estado.

Rodríguez también se enfrenta a cargos de delito grave y será procesado el viernes. También se declarará inocente.

Y aunque los fiscales han acusado a Artiles y a Rodríguez en relación con la trama, la investigación sigue abierta, y quedan muchas preguntas sobre si el caso pudiera ampliarse a otras elecciones al Senado de la Florida en 2020 que también presentaron misteriosos candidatos sin partido.

Los investigadores, al registrar la casa de Artiles en Palmetto Bay el mes pasado, encontraron que estaba en posesión de documentos de campaña de otro candidato sin partido que se postuló en el Distrito 39 del Senado de Miami-Dade.

El candidato sin partido en el Distrito 39, Celso Alfonso, no ha sido nombrado ni acusado en la investigación. Cuando se le preguntó al respecto el lunes, la Procuradora del Estado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, se negó a comentar si el caso incluía ahora la participación de Artiles en la contienda del Distrito 39.

Contactado en su casa de West Miami-Dade la semana pasada, Alfonso, de 81 años, se negó a comentar a un reportero sobre su participación en el presunto plan de robo de votos o si se le pagó, pero dijo que conoció a Artiles en la barbería que frecuentan.

Las senadoras republicanas Ileana García, que representa al Distrito 37, y Ana María Rodríguez, que representa al Distrito 39, han negado saber que Artiles tuviera alguna participación en sus contiendas. Rundle dijo el mes pasado que no hay evidencia que sugiera que García estaba al tanto de la supuesta estratagema de Artiles. Rodríguez dijo al Herald que no ha sido contactada por la oficina de Rundle.

Los investigadores también están investigando quién está detrás de los $550,000 que se pagaron por piezas de correo político que anunciaban a los candidatos sin partido. Hasta ahora no se ha podido rastrear el dinero, al igual que parte de los casi $50,000 que, según los investigadores, Artiles pagó a Rodríguez.

Los fiscales aún no han nombrado a una tercera persona que está acusada de retirar $9,000 de un banco para dárselos a Rodríguez.

Sigue el dinero oscuro

Los documentos revisados por el Herald muestran que Alex Alvarado, un joven estratega republicano con sede en Tallahassee, estuvo detrás de dos comités políticos, The Truth y Our Florida, que fueron creados para comprar anuncios de correo político que elogiaban a los candidatos sin partido como progresistas en tres contiendas al Senado.

Alvarado dijo que nadie lo contrató para ejecutar el esfuerzo. Dijo que era una “aventura empresarial”. Su padrastro, Luis Rodríguez, opera Advance Impressions LLC, que imprimió anuncios de correo político por valor de $550,000, según los registros financieros de la campaña.

“Este es un esfuerzo de gasto independiente. De acuerdo con la ley, no hubo coordinación con estos candidatos y especialmente con nadie que pueda o no haberlos reclutado”, señaló Alvarado en un mensaje de texto al Herald.

Eso significa que el dinero no se gastó en coordinación con las campañas oficiales y de forma independiente, según Alvarado.

Dos de los candidatos sin partido, Alfonso y Rodríguez, están vinculados al caso criminal de Artiles.

La tercera candidata sin partido, Jestine Iannotti, apareció en la papeleta del Distrito 9 del Senado en Florida Central. La contienda fue ganada por el Senador Jason Brodeur, republicano de Sanford. Los investigadores no han indicado si Iannotti, Brodeur o la contienda son parte de la investigación.

Pero hay una conexión entre Brodeur y Artiles. Los dos son amigos desde hace mucho tiempo, y Artiles apoyó públicamente su candidatura. Durante los tragos de celebración en la fiesta de la noche electoral de Brodeur en un bar de Florida Central, Artiles se jactó públicamente de haber plantado a Rodríguez para que se postulara a la contienda para el Senado de Miami.

Cuando se le preguntó si estaba al tanto de la participación de Artiles o si estaba al tanto de cualquier discusión sobre poner a un candidato sin partido para ayudarlo en su carrera, Brodeur envió un mensaje de texto a un reportero del Herald: “No”. También dijo que no ha sido contactado por investigadores estatales o federales.

Los candidatos sin partido en las tres contiendas para el Senado no hicieron campaña independiente. Pero los anuncios de correo político los promovieron, y presentaron mensajes sobre temas que históricamente atraen a los demócratas en un aparente intento de desviar los votos de los candidatos demócratas. Eso resultó decisivo en la contienda por la SD 37, que García ganó por solo 32 votos. Rodríguez recibió más de 6,000 votos. Las otras dos elecciones al Senado se decidieron por márgenes mucho mayores.

Aún se desconoce mucho sobre la entidad que pagó los correos políticos. Pero los documentos, que el Herald revisó pero no pudo verificar de manera independiente porque no están disponibles en las bases de datos públicas, muestran fotocopias de dos cheques: por $220,000 hecho a nombre de Grow United, Inc. para el comité político Our Florida, y por $80,000 para el comité político The Truth.

Juntos, ambos comités gastaron $550,000 para pagar los anuncios políticos por correo, lo que significa que los cheques solo muestran alrededor de la mitad de los pagos que se destinaron al esfuerzo coordinado.

Los comités políticos habían informado inicialmente que una entidad llamada Proclivity era el donante. Pero después de las elecciones de noviembre, los comités cambiaron el nombre del donante por el de Grow United, Inc. según los registros financieros de la campaña.

Los registros corporativos muestran que tanto Proclivity como Grow United son corporaciones exentas de impuestos registradas en Delaware y presididas por la misma persona: Richard Alexander. Grow United no tiene información registrada en el estado de Delaware, y es “morosa y no está en regla” por no haber presentado su informe anual al estado, según su agente registrado, The Corporation Trust Company. Sin embargo, Proclivity está en regla con el estado.

Según una imagen de un correo electrónico mostrado al Herald, Alexander envió un correo electrónico a Alvarado el 7 de diciembre de 2020 para solicitar una corrección de los registros de financiación de la campaña. La autenticidad del correo electrónico no pudo ser verificada independientemente.

“En recientes reportes de medios y artículos de prensa, se informó que una de mis entidades, Proclivity Inc. contribuyó a los comités políticos de la Florida con los que usted está asociado”, escribió Alexander. “Sin embargo, fue de hecho Grow United quien hizo las contribuciones. Por favor, haga las modificaciones necesarias para reflejar esta corrección”.

“Vaya,” respondió Alvarado. “¡Haremos la corrección inmediatamente!”.

Alexander no respondió a las solicitudes de comentarios. Varios intentos de contactar con él por correo electrónico y por teléfono no obtuvieron respuesta. Los detalles sobre su identidad, su papel en la trama y en la política de la Florida han sido difíciles de discernir.

El dinero engancha a los demócratas

Las contribuciones de Grow United en las elecciones de 2020 ascendieron a $1.4 millones, de los cuales $765,000 se destinaron al Partido Demócrata de la Florida, el brazo de la campaña de los demócratas para el Senado y otros comités políticos afiliados a los demócratas. Otros $697,500 fueron para los republicanos.

El presidente del Partido Demócrata de la Florida, Manny Díaz, se negó a comentar la donación de $170,000 dólares que recibió el partido. Díaz asumió la presidencia del partido en enero.

Proclivity nunca había dado ninguna contribución política en la Florida o en cualquier otro estado antes de aparecer en los informes financieros de la campaña en octubre de 2020. A diferencia de Grow United Inc, que contribuyó a nivel estatal y federal, incluyendo una contribución de $100,000 a Wingman Pac, una organización cuya misión incluía la elección de Scott Franklin para representar al distrito congresal 15 de la Florida. Franklin venció al republicano Ross Spano.

Christian Ulvert, portavoz del Comité de Campaña Legislativa Demócrata de la Florida, que financia las campañas de los demócratas para el Senado, también declinó hacer comentarios y remitió las preguntas al líder demócrata del Senado, Gary Farmer, quien dirige el comité.

En una entrevista, Farmer dijo que no sabía quién estaba detrás de Grow United Inc, una organización exenta de impuestos que no está obligada a revelar sus donantes, que aportó $360,000 al FDLCC.

“Hay muchos grupos que contribuyen a ambos lados, pero no creo ni por un segundo que hayan sido ellos los que lo hicieron. Creo que es una treta”, dijo Farmer. “Creo que es una interpretación errónea. Creo que la presentación original era correcta, y creo que solo lo hicieron para que gente como usted se hiciera esa misma pregunta”.

Cuando se le preguntó si cree que el dinero debería devolverse, declinó hacer comentarios. Dijo que no comentaría nada hasta tener pruebas de que la entidad era en realidad Grow United, y no Proclivity.

Pero, en términos generales, Farmer dijo: “No voy a devolver el dinero del Donante A sólo porque no me gusten otros grupos a los que el Donante A dio”.

Farmer ha pedido a García que dimita. Los demócratas de Florida en el Congreso también han pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue a los comités políticos y el dinero utilizado para pagar los correos políticos.

“Está claro que el objetivo final del plan esbozado en los registros legales por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade no podría haberse logrado sin el apoyo coordinado de dos comités políticos a nivel estatal, The Truth y Our Florida, que se crearon con el propósito expreso de aumentar la identificación del nombre de estos candidatos fantasmas, y para confundir a los votantes con mensajes que reflejaban las campañas demócratas”, escribieron los legisladores en una carta el mes pasado.

Candidaturas misteriosas que salen a la luz

La candidatura de Alfonso compartía similitudes con la de Rodríguez. Las direcciones de correo electrónico de ambos candidatos eran cuentas de Gmail con patrones idénticos, y también tenían registros de financiación de campaña idénticos. Ambos declararon préstamos de $2,000 para sí mismos y utilizaron el dinero para pagar la cuota de postulación de $1,187.88 exigida a los candidatos sin partido al Senado estatal.

Además, ambos estaban registrados como republicanos cuando votaron en las elecciones intermedias de 2018, y calificaron para las elecciones de 2020 el mismo día, con cheques entregados en mano en Tallahassee y sellados con minutos de diferencia entre uno y otro.

Alfonso recibió 3,639 votos de los 222,330 emitidos en la contienda por el Distrito 39, que ganó la senadora republicana Ana María Rodríguez con el 55% de los votos.

Iannotti, la candidata sin partido en la contienda de Florida Central, se trasladó a Suecia el mes pasado, según el Orlando Sentinel.

En su contienda, Brodeur recibió 141,544 votos para derrotar a la demócrata Patricia Sigman por 7,644 votos. Iannotti recibió 5,787 votos.