Más empleos y mejora del transporte público. Así ayudaría el plan de Biden a la Florida

Trabajadores de la construcción en una obra en South Dixie Highway y la avenida 37, en Coral Gables, en marzo del 2020. El American Jobs Plan beneficiaría a la Florida al invertir en la renovación de carreteras y puentes, creando empleos y vivienda asequible. adiaz@miamiherald.com

La promesa del American Jobs Plan de renovar la infraestructura de Estados Unidos y crear millones de empleos representaría un impulso de modernización para la Florida, uno de los estados que más se beneficiaría por su cantidad de población.

El plan del presidente Joe Biden invertiría más de $2 billones a nivel nacional en el transcurso de ochos años para renovar y desarrollar Estados Unidos, que ocupa el decimotercer lugar en el mundo en cuanto a la calidad de su infraestructura.

Esta situación es resultado de que la inversión doméstica en obras públicas ha caído un 40 por ciento en el país desde la década de 1960.

En el caso de la Florida, con 408 puentes y más de 3,500 millas de carreteras en malas condiciones, el plan del Presidente sería el impulso oportuno para sacar al estado del letargo, opinaron legisladores y políticos demócratas.

“Los republicanos en la Florida se han negado a invertir en infraestructura durante décadas y nuestras comunidades están sufriendo por ello. Fui testigo de eso cuando era alcalde de Miami”, dijo a el Nuevo Herald Manny Díaz, presidente del Partido Demócrata en la Florida y ex alcalde de Miami.

El sistema de transporte público de la Florida es uno de los más necesitados del influjo de los recursos federales, que según el plan invertiría $85,000 millones a nivel nacional.

Los floridanos que utilizan el transporte público pasan 77.9 por ciento de su tiempo trasladándose de un lugar a otro. Y los choferes gastan como promedio $425 al año manejando por carreteras en malas condiciones.

El plan invertiría $25,000 millones en los aeropuertos, lo que beneficiaría al Aeropuerto Internacional de Miami, el primero del país en transporte de carga internacional. También invertiría $17,000 millones en mejorar los puertos y vías fluviales.

“Hay muchas partes de nuestro estado que son completamente inaccesibles excepto por carro, y muchos de nuestros centros urbanos tienen áreas enteras a las que no llega el transporte público”, apuntó Díaz. “La inversión que hará el Plan de Empleos del presidente Biden en el transporte público tiene el potencial de transformar Florida”.

Proteger las aguas de la Florida

La senadora estatal Annette Taddeo, demócrata del sur de la Florida, destacó que el plan ofrece además una serie de recursos que serán clave para la protección de las aguas en la Florida, que enfrenta retos por el cambio climático y daños más frecuentes por el aumento de los huracanes.

“Muchos de nuestros trabajos dependen de que la gente visite la Florida. Si no tenemos agua limpia, si en los medios salen los peces muertos, eso causa muchos problemas para la gente que viene buscando las bellezas de la Florida. Si no invertimos en cuidar eso, no va a venir el turismo”, señaló Taddeo.

En medio de la pandemia, el verano pasado, Miami saltó a los titulares de la prensa mundial por la presencia de miles de peces muertos en la Bahía de Biscayne. La marea roja, un fenónemo que no es nuevo en la Florida, y que se manifiesta con una ola de peces muertos que llegan a la orilla y causan alergias a los bañistas que se aventuran en esas condiciones, llegó a las playas del condado de Sarasota la semana pasada.

El plan dedicaría $50,000 millones a mejorar la infraestructura destinada a resistir los fenómenos climáticos y ayudar a las personas a recuperarse de los desastres.

Un problema urgente que enfrenta el condado de Miami-Dade es la necesidad de eliminar las fosas sépticas, que causan la contaminación de las aguas, y sustituirlas por un alcantarillado moderno.

“Eso está afectando el agua que tomamos, y causa problemas de salud, especialmente en las familias de bajos ingresos”, dijo Taddeo, indicado que la Florida necesitará $21,900 millones de fondos adicionales para mejorar la infraestructura del agua potable en los próximos 20 años.

El American Jobs Plan incluye una inversión de $111,000 millones para garantizar que el agua potable sea un derecho en todas las comunidades.

Vivienda asequible, internet y otras ayudas para las familias

La escasez de vivienda asequible en la Florida representa una crisis. Con la pandemia, esta se ha agravado por el aumento de los precios y la reducción de opciones para los residentes, que ahora compiten con los que vienen del Norte a establecerse en Florida.

“Tenemos 1.4 millones de personas que no ganan lo suficiente para pagar la renta”, apuntó Taddeo.

En Orlando hay familias enteras viviendo en una sola habitación, en moteles, añadió la senadora.

El plan del Presidente propone $200,000 millones para enfrentar la crisis de la vivienda asequible y aumentar la oferta.

“Como somos el tercer estado con más población, somos uno de los que más [recursos] va a recibir”, dijo Taddeo.

Otros aspectos del American Jobs Plan están encaminados a mejorar las condiciones de las familias de ingresos bajos y medianos.

En la actualidad, el 13 por ciento de los floridanos no tiene internet y un 6 por ciento vive en zonas apartadas donde no existe una infraestructura de banda ancha que ofrezca una velocidad de acceso aceptable . El plan invertiría $100,000 millones para brindar cobertura de internet universal, confiable, de alta velocidad y asequible a las familias de Estados Unidos.

Un 38 por ciento de los floridanos viven en zonas donde no se ofrece cuidado infantil. El plan modernizaría las escuelas y los centros de enseñanza a través de todo el país. También ahorraría al presupuesto familiar al dedicar recursos a un plan que aceleraría la energía limpia y sostenible en los hogares de bajos ingresos.

Plan de Biden crearía empleos

Los empleos de manufactura, que en la Florida representan el 4.2 por ciento de la fuerza laboral del estado, también se benefician con el plan, que entregaría $300,000 millones para revitalizar esta industria en Estados Unidos.

“Una inversión de esa magnitud también crearía muchas posibilidades de empleo en la Florida”, dijo Taddeo.

La tasa de desempleo del estado en marzo fue de 4.7 por ciento, según el Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida. El gobernador DeSantis se opone a un proyecto de ley que propone aumentar los beneficios de desempleo, uno de los más bajos del país, de $275 a $375.

La inversión en la protección de las aguas de la Florida conservaría las bellezas naturales del estado, que emplea muchos en la industria turística. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

El American Jobs Plan tiene que recorrer un largo camino para conseguir los votos necesarios para su aprobación en el Congreso.

Los legisladores republicanos tendrían que venir a la mesa y hacer sus propuestas, para entrar en negociaciones, describió la senadora Taddeo sobre el proceso al que también ha instado Biden.

“En cuanto a los votantes, pueden llamar a sus senadores para que apoyen el plan”, concluyó Taddeo.