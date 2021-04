Denuncia de ética: ex legislador cabildeó sobre el proyecto de Wawa pero no se registró

Los conductores acuden a surtirse de la gasolina súper económica de Wawa en Davie.

Un grupo de residentes de Coral Gables que demandó a la ciudad en oposición a una planeada gasolinera y tienda de conveniencia Wawa se queja de que un veterano cabildero se reunió con funcionarios de la ciudad en nombre de Wawa sin registrarse como cabildero.

En una queja presentada el jueves ante la Comisión sobre Ética y Confianza Pública del condado de Miami-Dade en nombre del Gables Accountability Project, el grupo alega que el cabildero y ex senador estatal Miguel Díaz de la Portilla y la cabildera Laura Russo enviaron cartas al asesor legal de la ciudad de Gables y a otros funcionarios en relación con la eliminación de robles de décadas de antigüedad en el sitio de la futura estación de servicio.

En un correo electrónico del 12 de marzo obtenido por el Miami Herald, Díaz de la Portilla envió una carta a la asesora legal de la ciudad Miriam Ramos en nombre del director de operaciones de Wawa en la Florida.

La carta ofrecía el pago de $17,000 a un fondo de mitigación de árboles y la plantación de dos nuevos robles de 20 pies en parques cercanos.

Díaz de la Portilla citó la carta como prueba del “extraordinario compromiso” de Wawa con el fondo para árboles y solicitó que se cancelara una reunión con funcionarios de la ciudad para seguir discutiendo el asunto. Tres días después, Ramos canceló la reunión.

Díaz de la Portilla no está registrado para hacer cabildeo en Coral Gables o en el condado de Miami-Dade en nombre de Wawa, según la base de datos de cabilderos del condado y de la ciudad. Russo, que representa al propietario Bahamian Village LLC, no se registró hasta el 23 de marzo, semanas después de la correspondencia con los funcionarios de la ciudad.

Bahamian Village LLC es una empresa privada con fines de lucro formada por los propietarios del barrio históricamente afroamericano y la promotora inmobiliaria Debra Sinkle Kolsky.

“Si no puedes entrar en internet y ver que Miguel es el cabildero de Wawa, entonces no sabes que tienes que vigilar lo que hace Miguel. No sabes quién está en esa oficina”, dijo David Winker, un abogado que hizo la denuncia en nombre del Gables Accountability Project. “Es un cabildero experimentado y conoce las reglas. Los funcionarios de la ciudad también conocen las reglas”.

Russo no respondió a la solicitud de comentarios.

Díaz de la Portilla escribió en un mensaje de texto que “siempre he operado de forma transparente en mis relaciones con el gobierno y he seguido las reglas de buena fe, tal y como yo las entiendo”.

La Fiscalía de la ciudad no hace comentarios sobre investigaciones o denuncias éticas pendientes, según la portavoz municipal Martha Pantin.

El problema de Wawa se gestó durante meses

El Gables Accountability Project está formado por seis padres de familia y residentes de Gables involucrados en el esfuerzo de frenar la construcción del Wawa en la esquina noreste de Grand Avenue y U.S. 1. El grupo presentó una demanda civil contra la ciudad de Coral Gables a principios de este año por haber apresurado la aprobación del proyecto en un terreno originalmente designado para viviendas accesibles y por haber discutido el proyecto fuera de la vista del público. La demanda está en curso.

En 2003, el departamento de vivienda pública del condado de Miami-Dade cedió los 1.7 acres de terreno al grupo sin fines de lucro Lola B. Walker Homeowners Association de un barrio históricamente afroamericano, a cambio de una cuota de $10. En aquel momento, tanto el condado como la asociación de propietarios dijeron que el objetivo era construir un proyecto que beneficiara a la comunidad y proporcionara viviendas asequibles en la zona, antaño segregada.

Diecisiete años después, Kolksy, el promotor inmobiliario, se asoció con la asociación de propietarios para cerrar el trato, que acabó siendo la gasolinera Wawa en la parcela, ahora valorada en $8 millones.

Los padres y residentes que se oponen al proyecto dicen que supone un peligro para la salud y la seguridad de la comunidad escolar de la cercana Carver Elementary, y se quejaron de que el proyecto se saltó el tradicional proceso de audiencias públicas y permisos para ponerlo en marcha.

En febrero, el grupo envió correos electrónicos a los directores de Wawa en la Florida y Pennsylvania, pidiendo que reubicaran los árboles o construyeran alrededor de ellos. El grupo nunca obtuvo respuesta, pero el vicealcalde Vince Lago, quien recientemente ganó su candidatura a la alcaldía, animó a los comisionados en una reunión de la comisión del 23 de febrero a acordar que los árboles debían ser reubicados o salvados.

Grand Avenue es una carretera del condado, por lo que el permiso de retirada de árboles se tramitó a nivel del condado.

El miércoles se retiró un árbol para hacer espacio a la entrada de Wawa. El jueves, se retiró otro.

La Division of Environmental Resources Management del condado emitió una infracción el jueves a Bahamian Village LLC por no cumplir con su permiso de eliminación de árboles, según una copia de la infracción proporcionada al Herald.