Cucarachas en un Carvel de Miami y 180 trozos de caca de roedor en Davie entre los cierres de restaurantes

Es posible que hayamos visto anteriormente caca de roedor en una mesa de preparación en la lista de enfermos y de cerrados. Definitivamente no hemos visto una mosca muerta en una tabla de cortar.

Bueno, ahora sí, después de la lista de esta semana de los restaurantes de Miami-Dade, Broward y Palm Beach que no pasaron la inspección del estado.

No se trata de por qué lo hacemos, sino de cómo lo hacemos: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Department of Business and Professional Regulation de la Florida en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que pasa la reinspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuán estricta es la revisión del inspector. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con toque de humor.

Por orden alfabético:

Carvel, 3781 W. Flagler St., Miami: Un Carvel en Miami, en Flagler, a escasos metros de Coral Gables. ¿Hay algo más al sur de la Florida que eso?

Sí. Sólo hay que añadir unas 10 cucarachas vivas y 36 muertas. Por su ubicación, siete de las vivas y 15 de las muertas estaban en el mostrador delantero. Una viva se paseaba por el mostrador delantero junto a la caja registradora. Había una cucaracha muerta dentro de un congelador. Y “aproximadamente 20 cucarachas muertas en el suelo de todo el establecimiento”.

“Persona encargada cambiando de tareas de sucio a limpio sin lavarse las manos”. Ugh.

“Juntas con acumulación viscosa/mohosa”.

En el mostrador delantero, había “utensilios o equipos limpios guardados en un cajón o estante sucio”.

Todas las tapas de las hieleras al alcance, el interior del refrigerador al alcance y el interior del refrigerador estaban “sucias con acumulación de residuos de alimentos”.

Durante la reinspección, el inspector vio “aproximadamente 40 cucarachas muertas en el interior de las hieleras al alcance y por todo el suelo del establecimiento, incluidas las zonas de preparación, la entrada del refrigerador industrial y el mostrador delantero ... aproximadamente tres cucarachas vivas arrastrándose por un congelador al alcance situado en el mostrador delantero”.

Carvel pasó una nueva inspección el viernes.

ChefCorp, 5745 Columbia Cir., Mangonia Park: Comienza a teclear esto en Google y ves “Caterer West Palm Beach” (Mangonia Park es una ciudad cerca de West Palm Beach, algo así como West Miami o Medley). Haz clic en el sitio web de este proveedor de banquetes y lo primero que aparece es “Opciones de capacitación/certificación en seguridad alimentaria”, incluyendo un “Certificado de manipulador de alimentos de la Florida”.

No hay enlaces para la enseñanza de la exterminación. Una vergüenza.

“Marcas de roce y mordisqueo de roedores presentes en dos lugares a lo largo de la pared del lado sur por el estante de almacenamiento de alimentos secos en la cocina”.

Luego están los 115 trozos de caca de roedor por todas partes, incluyendo uno en una mesa de preparación de madera, dos en una “caja de mezcla de panqueques de suero de leche Golden” y más de 20 en una caja de bolsas de almacenamiento de alimentos.

De alguna manera, a pesar de toda esa regularidad de roedores por todas partes, este local pasó una nueva inspección el mismo día el jueves.

DiSalvos Italian Restaurant, 5945 S. University Dr., Davie: Los inspectores no disfrutan contando moscas, así que no vamos a repasar las 28 moscas que contó este inspector, solo vamos a destacar “cuatro moscas vivas en contenedores con sopa sin tapar en un mostrador en la estación de servidores. Seis moscas vivas en la mesa donde se almacenan los ingredientes de la ensalada en el puesto de los camareros. Dos moscas vivas se posaron en utensilios limpios y desinfectados en la estación de servidores”.

Esa estación de servidores parece tener más cosas volando que el aeropuerto O’Hare.

“Bolsas no alimentarias utilizadas en contacto directo con los alimentos ... rollos almacenados en una bolsa de basura negra junto al lavamanos del área de preparación”. ¿En serio, gente? Pasen por Costco de camino al trabajo.

El lavamanos estaba bloqueado. No un caso de hay algo pequeño en el fregadero pero todavía puedes lavarte las manos, los Miami Dolphins de 2004 no están realmente bloqueados. Hablamos de “bloqueado por el cubo de la basura y las cajas de artículos recién entregados”.

Las tablas de cortar en las neveras abatibles y el interior de las neveras de acceso directo fueron descritas como “muy sucias”.

DiSalvo’s pasó una nueva inspección el viernes.

Jalisco, 700 N. Federal Hwy., Fort Lauderdale: Este campo de batalla de roedores contra cucarachas parecía ser ganado por las criaturas peludas de cuatro patas.

Marcaron su territorio, pero claramente intentaban ser considerados, con seis excrementos en una caja de papel higiénico. No tan considerados fueron los cuatro excrementos en las latas de un armario de almacenamiento en seco.

En cuanto a las cucarachas, el inspector solo vio las 36 muertas, 30 de ellas en el armario con los depósitos de dióxido de carbono de la fuente de sodas y una en un recipiente de azúcar.

Jalisco pasó una nueva inspección el jueves.

Lallo’s, 1401 NW 39th Terr., Lauderhill: ¿La licencia de Lallo’s? Expiró el 1º de diciembre de 2019. ¿Las moscas de Lallo’s? No han caducado.

Aquí hay un nuevo lugar para encontrar moscas. Aproximadamente 15 moscas flotaban dentro de las copas de champán del mostrador del bar del establecimiento.

Otras 20 estaban en la puerta de la nevera de la esquina y dentro de un fregadero para lavarse las manos. Otro lavamanos, la máquina de hielo y la nevera albergaban 25 moscas.

El inspector estimó que había 95 moscas en este establecimiento.

Lallo’s pasó la reinspección el viernes.

Ocean One Grille, 14851 Lyons Rd., Delray Beach: Los sellos de Stop Sales (suspender la venta) volaron como moscas aquí.

Primero, estaban los tomates cortados en la estación de preparación que nueve moscas usaban como pista de baile. Luego, estaba la comida vieja, en la nevera durante demasiado tiempo, como la salsa pomodoro (ocho días), el remoulade (ocho días), la salsa balsámica (14 días) y el queso a la cerveza (10 días). Y los alimentos que no se mantuvieron bien refrigerados o calentados, como la pasta, el pollo cortado, la alcachofa, la salsa de ajo y limón y la crema espesa.

Las otras moscas reales incluían tres moscas vivas sentadas en un mostrador de preparación de la cocina y una mosca muerta en una tabla de cortar de la cocina. Había 18 moscas muertas en el suelo junto a la barra y otras 30 en el piso del comedor.

“Empleado haciendo envolturas con las manos desnudas”.

“El desinfectante de cloro del lavavajillas no tiene la potencia mínima adecuada”; ninguna potencia, 0 partes por millón.

Pasaron la reinspección el sábado, pero el inspector volvió a pasar el martes.

“El lavador de platos manipuló platos o utensilios sucios y luego manipuló platos o utensilios limpios sin lavarse las manos”.

The Palace Cuisine of India, 11422 SR-84 E, Davie: Recuento de cacas de roedores: 184.

Eso incluye 50 en el suelo del almacén, donde se almacenaban ollas, sartenes y recipientes de comida. Otras 20 bajo una mesa de preparación, otras 10 bajo un estante donde se almacenan las cebollas y 10 más bajo un estante donde se almacenan los platos desinfectados.

Toda esa plaga y, por supuesto, había “Comida almacenada en el suelo. Se observaron cacerolas rotas con comida congelada almacenada en el suelo junto al almacén”.

Tres cucarachas muertas junto a la puerta trasera. Me pregunto qué comieron.

No he visto esta bete noire nuestra últimamente. “Cuchillos en uso guardados en grietas entre piezas de equipo... cuchillo guardado en el hueco entre el fregadero de tres compartimentos y la pared”.

The Palace mantuvo a los roedores estreñidos el tiempo suficiente para pasar una nueva inspección al día siguiente.

Saalan, 7256 W. Oakland Park Blvd., Lauderhill: El inspector vio “aproximadamente 50 excrementos de roedores debajo de un estante de almacenamiento y debajo de un congelador situado en el almacén seco”.

Entonces, por supuesto, había “bolsas abiertas de arroz, harina y cebollas almacenadas en el suelo frente al mostrador delantero”.

También había un “contenedor de arroz cocido almacenado encima del fregadero para lavarse las manos”, así que suponemos que no echaron de menos el fregadero para lavarse las manos tanto como más espacio en el mostrador.

Saalan pasó la reinspección al día siguiente.

Spankys Cheesesteak Factory, 309 N. State Rd. 7, Plantation: El inspector vio 11 trozos de desechos de roedores, incluyendo cinco detrás de la mesa de preparación de la cocina.

“Material incrustado en la hoja del abrelatas ... acumulación de residuos de comida vieja en la hoja del abrelatas”.

“No hay toallas de papel en un fregadero para lavarse las manos en la línea de cocina”. Imagino que se supone que solo agitar las manos arriba y abajo y de un lado al otro.

Spankys pasó la reinspección al día siguiente.