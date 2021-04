¿Cómo cambio mi estado de ciudadanía en el Seguro Social?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Cómo cambio mi estado de ciudadanía en los registros del Seguro Social?

K. González-López, Sebring

Para cambiar su estado de ciudadanía que se muestra en los registros del Seguro Social:

• Complete una solicitud para una tarjeta de Seguro Social (Formulario SS-5), que puede encontrar en línea en www.segurosocial.gov/online/ss-5.html; y

• Proporcione documentos que prueben su:

• Estado de ciudadanía nuevo o revisado (solo podemos aceptar ciertos documentos como prueba de ciudadanía. Estos incluyen su pasaporte de Estados Unidos, un Certificado de Naturalización o un Certificado de Ciudadanía. Si no es ciudadano de Estados Unidos, el Seguro Social le pedirá ver su documentos de inmigración actuales);

• su edad;

• su identidad.

• Luego, lleve (o envíe por correo) su solicitud completa y sus documentos a la oficina local del Seguro Social.

Todos los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia emisora. No podemos aceptar fotocopias o copias notariadas de documentos. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssnumber.

¿Puedo retrasar mis beneficios de jubilación y recibir beneficios solo como cónyuge? ¿Cómo funciona?

K. Rogers, Miami

Depende de su fecha de nacimiento. Si nació el 01/01/1954 o antes y su cónyuge recibe los beneficios del Seguro Social, puede solicitar los beneficios de jubilación en el registro de su cónyuge siempre y cuando esté en su plena edad de jubilación. Luego obtendrá créditos de jubilación retrasada hasta los 70 años, siempre que no obtenga beneficios en su propio registro de trabajo. Más tarde, cuando comience a recibir beneficios en su propio registro, esos pagos podrían muy bien ser más altos de lo que hubieran sido de otra manera. Si su cónyuge también tiene plena edad de jubilación y no recibe beneficios, su cónyuge deberá solicitar los beneficios y solicitar que se suspendan los pagos. Entonces puede recibir beneficios en el registro de Seguridad Social de su cónyuge. Si nació el 01/02/1954 o después y desea recibir beneficios, debe solicitar todos los beneficios para los que es elegible. El Seguro Social determinará los beneficios para los que es elegible y le pagará en consecuencia. Para las personas nacidas a partir del 01/02/1954, ya no hay una opción para seleccionar qué beneficio le gustaría recibir, incluso más allá de su plena edad de jubilación. Las viudas son una excepción, ya que pueden optar por tomar el beneficio de su cónyuge fallecido sin solicitarlo. Para más información, visite www.socialsecurity.gov.

Mi tío quedó discapacitado mentalmente como resultado de un accidente automovilístico. ¿El Seguro Social tiene un programa especial para personas que obviamente tienen discapacidades físicas o mentales?

J. Cruz, Hialeah

El Seguro Social se compromete a proporcionar beneficios rápidamente a los solicitantes con discapacidades graves. A través de nuestro programa de Asignaciones Compasivas, podemos identificar rápidamente enfermedades y otras afecciones médicas que califican, con base en información médica objetiva mínima, y que nos permiten hacer pagos mucho antes de lo que permite el proceso de revisión habitual. Subsidios de compasión no es un programa separado del seguro de discapacidad del Seguro Social o los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Las personas que no cumplan con los criterios de Asignaciones Compasivas aún tendrán sus condiciones médicas revisadas por el Seguro Social.

Obtenga más información sobre nuestros subsidios de compasión en www.segurosocial.gov/compassionateallowances.

Tengo 38 años y he sido aprobado para recibir los beneficios por discapacidad del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). Me sorprendió saber que mi pago se reducirá porque vivo con mi madre. ¿Por qué es eso?

G. Alonso, Homestead

SSI es un programa basado en las necesidades, por lo que cualquier otro ingreso que reciba, incluidos los ingresos no monetarios, como ayuda con sus facturas u otros gastos, puede tener un efecto en el pago de sus beneficios. Sus pagos de SSI pueden reducirse si recibe alimentos, vivienda o asistencia monetaria. Si se muda, o si la situación en el hogar de su madre cambia, asegúrese de comunicarse con el Seguro Social.

Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssi.