Médico surfloridano se fue a casa mientras una madre se desangraba hasta morir

Un médico del Condado de Palm Beach perdió su licencia médica a principios de este mes después de su tercer problema de disciplina en la Florida, en este caso a una mujer que acababa de dar a luz y que murió desangrada durante un parto difícil en 2017.

El Dr. Berto López, dijo el juez de audiencia administrativa Robert Cohen, erró de varias maneras, sobre todo porque se fue casa mientras que la nueva madre permanecía en estado crítico en el Hospital Good Samaritan de West Palm Beach.

“... [López] saliendo del hospital en un momento que creía que todo estaba bajo control y había llegado el momento de que irse a dormir, por lo que no terminó la atención a la pacientes; esto le provocó la muerte prematura”, escribió Cohen. “Si hubiera regresado al hospital después de limpiar, podría haber salvado a su paciente. Tal vez, su paciente todavía no habría sobrevivido, pero nunca lo sabremos porque [López] la dejó para irse a casa”.

López, de 62 años, dijo que necesitaba cambiarse los matorrales. La mujer fue la segunda madre nueva en morir después de sangrar abundantemente bajo el cuidado de López.

Incluso así, Cohen recomendó solo la suspensión de la licencia y la prohibición de hacer operaciones o recibir recién nacidos,dos cosas que López ya había dicho que ya no haría.

La Junta de Medicina rechazó esa recomendación y revocó la licencia que López tiene desde 1987. Los registros en línea dicen que la Junta ha tratado con López antes.

Multas y servicios de poca calidad:

▪ 2004: López pagó una multa de $10,000, $3,310 en costos administrativos, hizo 200 horas de servicio comunitario y 15 horas de educación médica continua (CME) en mantenimiento de registros médicos.

Como se describe en el Departamento de Quejas Administrativas de Florida, dos ecografías no encontraron latidos cardíacos en el feto de 15 semanas de una mujer. El 31 de octubre de 2002, López hizo una dilatación uterina y curetaje (comúnmente llamada D&C), descrita como “un aborto quirúrgico realizado durante las primeras 12 semanas de embarazo para eliminar lo que está dentro del útero”.

El 1 de diciembre, la paciente “pasó tejido ensangrentado”. López “describió el tejido ensangrentado al día siguiente como un feto femenino con cabeza, cuello, abdomen, piernas y espalda normales”.

La queja dice que López no cumplió la norma mínima de atención al no evacuar completamente el útero; no siguió con un informe patológico que “no mostró ningún tejido fetal identificado” y no recomendó otro D&C.

▪ 2014: López pagó una multa de $22,500; $6,254 en costos administrativos; ya no podía hacer ninguna operación excepto bajo la supervisión de un médico obstetra/ginecólogo certificado por la junta; tenía que hacer 10 horas de CME en el tratamiento de complicaciones de cesáreas; cinco horas de CME en el manejo de riesgos; cinco horas de CME en obstetricia de emergencia y otras cinco horas de CME en gestión de riesgos, o pasar ocho horas de audiencias disciplinarias de la Junta de Medicina.

Esta denuncia administrativa acusó a López de 12 errores de cuidado en una mujer en el punto de 36 semanas de su embarazo y seis errores de cuidado en una mujer en la que realizó una cesárea, tanto en el Wellington Regional Center como en la hemorragia posparto.

Aunque la queja no lo dijo, el relato de la audiencia administrativa sobre el caso más actual dice que una de estas mujeres murió en circunstancias similares.

“Cuando se le preguntó sobre el caso de 2014, el Dr. López fue evasivo y defensivo”, escribió Cohen. “Afirmó que no recordaba por qué su licencia estaba restringida. Luego, cuando se le preguntó varias veces si el caso de 2014 resultó en la muerte de una paciente, se negó a responder directamente hasta que el juez de derecho administrativo lo obligó”.

Cuarto gran error, segunda muerte

La queja administrativa sobre el caso que hizo a López perder su licencia indica que trajo al mundo al bebé de la madre “O.C.” por inducción programada a las 8:03 a.m. el 17 de julio de 2017 en el Good Samaritan. Mientras trataba de reparar una laceración, los registros de López dicen que no podía ver el cuello uterino de O.C. claramente debido a la hemorragia y, según la audiencia administrativa, un problema de iluminación.

Aún así, López no trasladó O.C. de la sala de partos a un quirófano, donde testimonios tanto de López como de los expertos del estado dijeron que diferentes posicionamientos e iluminación habrían aliviado estos problemas. López dijo que tenía que esperar a que un quirófano estuviera listo, pero la enfermera asistente testificó que siempre hay un quirófano listo en caso de emergencia.

A las 9:40 p.m., O.C. fue llevada al quirófano “inconsciente” y López realizó una histerectomía supracervical, que elimina solo el útero, en lugar de una histerectomía abdominal total, que elimina el útero y el cuello uterino.

Este último, dice la denuncia administrativa, era “el procedimiento más adecuado teniendo en cuenta las laceraciones cervicales de la paciente O.C. Después de la cirugía, se observó sangre fluyendo de la incisión en el abdomen de O.C. [López] se negó a reabrir a la paciente y en su lugar ordenó la aplicación de apósitos de presión para contener la hemorragia”.

López salió del hospital a las 11:39 p.m. Testificó que una pierna de su uniforme operatorio, un calcetín y un zapato estaban contaminados con sangre y no había uniformes limpios disponibles en Good Samaritan. Incluso el propio testigo médico experto de López dijo que no habría dejado al paciente ni subido a su propio auto con el uniforme manchado de sangre.

Testigos de cada una de las partes dijeron que nunca se ha sabido que se tenga que ir a casa a lavar el uniforme. López dejó O.C. con una enfermera, un anestesiólogo y un médico de la UCI disponibles solo a través de telemedicina. Ninguno de los dos médicos era cirujano que estuviera al tanto del caso de O.C.

O.C. murió a las 3 a.m.

“Cuando se le preguntó si se sentía en absoluto responsable por la muerte de O.C., el Dr. López culpó al personal de la UCI y al sistema hospitalario”, escribió Cohen.

Los registros judiciales del Condado Palm Beach dicen que el esposo de O.C. presentó una demanda contra López y llegó a un acuerdo en julio de 2019. Una presentación en marzo dice que López se ha quedado atrás en los pagos.