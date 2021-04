Senadores muestran mucho afecto a Bill Nelson en su audiencia de confirmación de la NASA

El ex senador Bill Nelson, nominado para ser administrador de la NASA, abraza al senador Marco Rubio, republicano por la Florida, antes del inicio de una audiencia de confirmación del Comité sobre Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, el miércoles, 21 de abril de 2021, en el Capitolio en Washington. (Graeme Jennings/Pool vía AP) Pool / AP

El ex senador de la Florida Bill Nelson se encontró el miércoles en el punto de mira más incómodo posible.

Las audiencias de confirmación en el Senado son eventos en los que los legisladores interrogan a los nominados por el presidente para puestos del Gabinete, puestos clave de la administración y jueces. A menudo, son eventos de alto perfil en los que el tipo de preguntas adecuadas puede generar titulares e incluso hacer descarrilar a un candidato.

La audiencia de confirmación de Nelson para ser el administrador de la NASA del presidente Joe Biden fue exactamente lo contrario. De ser confirmado, Nelson dirigiría la agencia con más de 17,000 empleados y sería el principal asesor de Biden en cuestiones espaciales.

Nelson fue presentado por dos republicanos, el senador de la Florida Marco Rubio y la ex senadora de Texas Kay Bailey Hutchinson, y el festival de halagos bipartidistas no se detuvo ahí.

El senador republicano por Dakota del Sur John Thune aprovechó parte de su turno de preguntas para mostrar una foto suya sosteniendo una pitón mientras visitaba a Nelson en los Everglades, y el senador de Texas Ted Cruz comentó que Nelson era uno de los pocos nominados por Biden a los que no se oponía.

“No hay muchos nominados por Biden que me entusiasmen, y su nominación es una notable excepción a eso”, dijo Cruz. “Estoy emocionado porque usted y yo hemos trabajado juntos durante muchos años, y sé que usted se preocupa genuinamente por la misión de la NASA”.

Y aunque el recibimiento entre el senador de la Florida Rick Scott, que derrotó por poco a Nelson en 2018 tras un recuento, y Nelson no fue tan cálido, el senador en funciones no criticó a Nelson durante su turno de preguntas, al preguntarle sobre la importancia de las industrias relacionadas con el espacio para la economía de la Florida y la creciente presencia de Rusia y China en el espacio.

“Senador Nelson, me alegro de verlo”, dijo Scott. “Es agradable ver a un floridano nominado para la NASA”.

Nelson representó al Condado de Brevard, sede del Kennedy Space Center, en la Cámara de Representantes y viajó al espacio en una misión de transbordador en 1986 antes de ganar un escaño en el Senado de Estados Unidos en el 2000. Se desempeñó como el principal demócrata en el Comité sobre Comercio del Senado, que supervisa a la NASA y el mismo comité responsable de su audiencia de nominación, desde 2015 hasta 2019.

Durante sus declaraciones, Nelson dijo que le gustaría ver a los astronautas estadounidenses aterrizar en la luna para 2024, afirmando un plan de la administración de Trump llamado Artemis que algunos expertos han señalado que no es factible.

“Todos debemos reconocer que el espacio es difícil”, comentó Nelson. “Vamos a ver cómo se intenta cumplir ese cronograma pero con cierta realidad aleccionadora de que el espacio es difícil”.

Nelson también agregó que continuaría promoviendo la industria espacial de la Florida, ya que depende cada vez más de empresas privadas como SpaceX para realizar vuelos espaciales y se comprometió a asegurarse de que cualquier cooperación con China y Rusia en el espacio no comprometa la seguridad nacional o los intereses económicos de Estados Unidos.

“Es un futuro muy sólido”, expresó Nelson sobre la industria espacial de la Florida. “Creo que será un futuro muy robusto, específicamente para la Florida, pero también para otros estados”.

Nelson, que en su día se mostró escéptico sobre las perspectivas de los viajes espaciales comerciales, ha suavizado su postura en los últimos años y ahora se muestra más favorable a que la NASA trabaje con empresas privadas para ahorrar dinero y tiempo en proyectos complicados y costosos. La administración de Biden también ha dicho que apoya el proyecto Artemis.

Nelson dijo que Artemis “debe continuar, independientemente de quién tenga la mayoría o de quién esté en la presidencia”.

En la audiencia de confirmación del Comité sobre Comercio con Nelson también participaron Lina Khan, la candidata de Biden para ocupar el puesto de Comisionada Federal de Comercio, y Leslie Kiernan la candidata para ocupar el puesto de consejera general del Departamento de Comercio.

Nelson, quien es cercano a Biden, sería el segundo miembro del Congreso consecutivo en fungir como administrador de la NASA después de Jim Bridenstine, un republicano de Oklahoma que ocupó el puesto en el mandato del ex presidente Donald Trump. Nelson se opuso a la nominación de Bridenstine en 2017, frenando con éxito su confirmación durante meses después de que Rubio se uniera a su colega en la oposición.

En ese momento, Nelson argumentó que Bridenstine era demasiado partidista para el trabajo, alegando: “El líder de la NASA no debe ser político”.

Bridenstine fue finalmente confirmado meses más tarde, en abril de 2018, en una votación llena de drama después de que Rubio decidiera apoyarlo, y Bridenstine finalmente nombró a Nelson para un comité asesor de la NASA después de que perdió su escaño en el Senado.

El voto de nominación de Nelson debería ser menos polémico, aunque algunos en la comunidad espacial querían que Biden nominara a una mujer para el puesto por primera vez.

Durante su discurso de apertura, Rubio comparó el proceso de nominación de Nelson con la votación para el Pro Football Hall of Fame, cuando los periodistas especializados de varias ciudades se levantan para argumentar a favor de la incorporación de los jugadores del equipo de su ciudad.

Algunos nominados, comentó Rubio, son tan poco polémicos que no necesitan presentación, y comparó a Nelson con el ex entrenador de los Miami Dolphins y sin duda miembro del Hall of Fame Don Shula. Terminó su breve introducción sin un argumento detallado a favor de la nominación de Nelson porque dijo que no era necesario.

“Señoras y señores de este comité, Bill Nelson”, dijo Rubio.