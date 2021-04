Hallan a colombiana desaparecida en hospital de Miami. Finalmente se sabe lo que le pasó

La mujer de origen colombiano que estaba desaparecida desde la semana pasada fue localizada por sus familiares en un hospital del Condado Miami-Dade donde ingresó tras ser atropellada y el presunto conductor del accidente se habría dado a la fuga.

Nicolás Bulla, hijo de Alexandra Caviedes Villanueva, dijo este jueves a el Nuevo Herald que su mamá está en el Jackson Memorial Hospital recuperándose luego de que haber estado en un coma inducido.

“La encontramos ayer, miércoles, a la 5 de la tarde, en hospital Jackson del sur. La atropelló un carro y parece que el hombre escapó. Esto es un delito y estamos haciendo todas las gestiones del caso. La dejó ahí tirada, ese desgraciado”, dijo Bulla en una entrevista telefóica.

Caviedes Villanueva, de 45 años, salió de su casa el jueves de la semana pasada para ir a la playa, día que tiene libre en su trabajo, y dejó su motocicleta estacionada cerca de ese lugar en Sunny Isles Beach, al norte de Miami Beach.

Bulla desconoce por el momento muchos de los detalles del accidente, como dónde encontraron atropellada a su mamá y quién avisó a las autoridades para que la trasladaran en una ambulancia al hospital.

Caviedes Villanueva, una comerciante de Ibagué en el oeste de Colombia, no portaba su documentación cuando decidió pasar el día en la playa porque los dejó en la casa, según su hijo.

“Nos dimos cuenta que estaba desaparecida porque ella es una mujer muy de casa, que no deja el trabajo tirado ni que no lo responda el teléfono a su hijo ni a su mamá. El jueves en la noche no llegó a dormir y tampoco fue a trabajar el viernes”, relató Bulla.

Alexandra Caviedes Villanueva, mi prima, desaparecio el 15 de abril de 2021, en el sector de Miami North Beach, se dirigia a su casa en Collins Av. Necesitamos toda la ayuda posible del mundo para encontrarla. +1 (786)862-8476#MissingPerson @TheICMP https://t.co/OQrCafpYZn — Sara(@SaraValentinaVS) April 19, 2021

La mamá de Caviedes Villanueva, Irma Villanueva reveló que habló con su hija poco antes de no tener más noticias de ella.

“Ya después cuando seguí llamándola desde las seis no me respondió, esa noche tampoco respondió, al día siguiente, el día viernes 16 también le escribí y no hubo respuesta de ella”, contó al medio Noticias Caracol.

Una compañera de trabajo de la colombiana, Natalia Pérez, declaró a ese medio que vi cuando “Alexandra iba en la moto y unos chicos en una camioneta grande empezaron a pitar, a saludarla, mi otra amiga como que le hizo señas de que ‘quiénes son’ y Alexandra respondió con otra seña como de ‘no sé’. Eso es algo que dice mucho acerca de lo que está pasando”.

Bulla dijo a el Nuevo Herald que está solicitando ayuda a la comunidad para saber qué sucedió con su mamá el día del accidente.

“Alguien que sepa algo, que grabó algo, que escuchó algo el jueves 15 de abril entre las 6:00 pm y 6:30 p.m cuando atropellaron a mi madre y se dieron a la fuga, que se comunique con la polícia de North Miami”, pidió.

Bulla y su mamá llegaron a Estados Unidos hace cinco meses de Colombia al sur de la Florida.