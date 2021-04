Empleada de motel envió un texto. Poco después, su esposo la encontró muerta en un armario

La policía de Miami-Dade cerró temporalmente la autopista Florida Turnpike, entre Bird Road y 8th Street, el lunes en la noche para investigar un reporte de un supuesto explosivo y una toma de rehenes, cerca de uno de los recintos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). El reporte fue una falsa alarma. el Nuevo Herald

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

La familia Strader vivía en el motel Rodeway Inn, en Venice, Florida, al sur de Sarasota.

Tina Strader, madre de cuatro hijos, y abuela, trabajaba como gerente del Departamento de Limpieza del motel. Su esposo, Gerald, le dijo a News Channel 8 que los dos se comunicaban constantemente, y se enviaban mensajes de texto cuando ella trabajaba en una habitación en caso de que algo ocurriera.

Y algo ocurrió el martes.

Según Kurt Hoffman, jefe de la policía del Condado Sarasota, patrulleros del departamento se presentaron en el motel, localizado en el 1710 S. Tamiami Trail poco después de las 10:30 a.m. cuando se reportó que una mujer estaba inconsciente y ensangrentada en la habitación 205. La mujer había sido golpeada salvajemente, según un reporte del arresto.

El esposo la encontró dentro del armario de la habitación con una toalla metida a la fuerza en la boca. Lo último que supo de ella fue cuando la mujer le envió un mensaje de texto a las 8:49 a.m. para decirle que iba a limpiar la habitación 205. Dos minutos más tarde, el esposo le respondió, pero no tuvo respuesta. A las 9:44 a.m. le envió otro mensaje de texto pero siguió sin respuesta.

Gerald Strader se preocupó de inmediato. Ella nunca dejaba sin responder un mensaje.

De acuerdo con la policía , el esposo de Tina Strader fue quien la halló dentro del armario, toda golpeada y sin respirar. El esposo gritó pidiendo ayuda, y entre él y otro empleado la sacaron del armario. El esposo le dio respiración artificial hasta que llegaron los patrulleros.

“La noticia que voy a compartir con ustedes, como jefe de la policía, es difícil”, dijo Hoffman el miércoles en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la estación de policía. “Este es uno de los crímenes más monstruosos que hemos visto en los últimos años”.

Según la policía, en las cámaras de vigilancia del motel puede verse el momento en que Tina Stradler entra en la habitación 205 a las 8:49 a.m., exactamente cuando le envió el mensaje de texto a su esposo. Un minuto después, a las 8:50 a.m. , el sospechoso del crimen, identificado como Stephen Matthew Havrilka, de 30 años, se ve cuando entra a la habitación, donde permanece hasta las 9:04 a.m.

En ese momento, Havrilka sale de la habitación, llevando en las manos una toalla blanca y sus zapatos, y camina hacia el norte, hasta que desaparece de las cámaras.

A las 9:12 a.m. Havrilka se ve de nuevo en un video de vigilancia cuando sale del motel por la puerta del norte. No se vio a nadie más entrar en la habitación 205 desde que Havrilka se fue, hasta que el esposo de la víctima entra a las 10:07 a.m.

A pesar de los esfuerzos del esposo y de los rescatistas, Tina Stradler, de 46 años, nunca recobró el conocimiento, dijo Hoffman.

Havrilka, “un animal ... con vínculos neonazis”, dijo Hoffman, fue encontrado no lejos del motel luego que los detectives recibieron una llamada a las 10:38 a.m. sobre un “hombre de la raza blanca, sospechoso, que estaba en Alligator Drive y South Tamiami Trail, cerca de un Banco Regions” con jeans y sin camisa.

La policía detuvo a Havrilka cerca del banco. Según los antecedentes penales de Havrilka, aparecen 34 cargos de delito grave, 19 condenas por delitos graves, 16 cargos de delito menor, 10 condenas por delito menor, y cuatro períodos diferentes en prisión.

Havrilka “se comportaba de forma errática, hablaba incoherencias, se arrodilló y comenzó a orar. Todo indica que estaba bajo los efectos del alcohol o bien de narcóticos”, se dijo en el reporte del arresto. “Hablaba en lenguas extrañas”, agregó Hoffman.

At 5:55 P.M. April 20, 2021 My entire world Tina Strader passed away. Murdered by some random crazy person that... Posted by Gerald Strader on Tuesday, April 20, 2021

“Hizo falta cinco hombres para poder esposarlo y detenerlo”, apuntó Hoffman.

Havrilka aparece como huésped del Rodeway Inn, hospedado en la habitación 209. El mismo piso y a varias la habitaciones de distancia de donde Tina Stradler fue atacada.

Tina Stradler luchó con valentía por su vida. La policía señaló que tenía heridas defensivas en las manos, moretones en la cara y la cabeza. Había sangre en la toalla que Havrilka le metió en la boca.

“Este hombre no conocía a su víctima, pero quizás pasó días observándola”, dijo Hoffman. “No hay otra forma de describir a Havrilka, salvo decir que es un animal. La víctima estaba trabajando, y fue aterrorizada, golpeada con furia. No puedo imaginar lo que debe sentir el esposo en estos momentos”, expresó Hoffman. “Quiero que este hombre pase el resto de su vida en la cárcel”.

Havrilka, cuyos arrestos anteriores incluyen violencia doméstica con estrangulación y agresión contra una persona mayor de 65 años, está ahora acusado de homicidio en segundo grado. Está detenido en la cárcel del Condado Sarasota sin derecho a fianza. Tiene fijada una audiencia para presentar cargos el 28 de mayo.

Gerald Strader colgó varios comentarios en su página de Facebook, y creó una cuenta de GoFundMe para que se le ayude con los gastos de los funerales.

“A las 5:55 p.m. del 20 de abril de 2021 todo mi mundo con mi esposa Tina Strader desapareció. Asesinada al azar por un loco que la mató asfixiándola cuando trabajaba. En menos de un mes, he perdido a mi madre y a mi esposa”, escribió Strader el martes.

Traducción de Jorge Posada