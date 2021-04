María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Me quiero retirar temprano, a los 62 años y recibo ingresos por inversiones de una propiedad de alquiler que poseo. ¿Los ingresos por inversiones cuentan como ganancias?

R. Banfield, Tampa

No. Contamos solo los salarios que gana de un trabajo o su ganancia neta si trabaja por cuenta propia. Los ingresos no laborales, como rentas vitalicias, ingresos por inversiones, intereses, ganancias de capital y otros beneficios del gobierno, no se cuentan y no afectarán sus beneficios del Seguro Social. La mayoría de las pensiones no afectarán sus beneficios. Sin embargo, su beneficio puede verse afectado por las pensiones del gobierno obtenidas a través del trabajo en el que no pagó el impuesto del Seguro Social. Puede jubilarse en línea en www.segurosocial.gov. Para obtener más información, llámenos sin cargo al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

Recibo Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). ¿Pueden mis hijos recibir los beneficios de los dependientes en función de mis beneficios?

C. Benítez, Miami

No. Los beneficios de SSI se basan en las necesidades de un individuo y se pagan solo a la persona calificada. Los niños discapacitados son potencialmente elegibles para SSI, pero no hay beneficios de cónyuge, hijos dependientes o sobrevivientes pagaderos como los hay con los beneficios del Seguro Social. Para obtener más información, consulte nuestra publicación, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), disponible en línea en www.segurosocial.gov/pubs. Simplemente escriba el título de la publicación en el cuadro de búsqueda de publicaciones en la parte superior de la página. También puede leer Entendiendo el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), disponible en www.socialsecurity.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm. Para obtener aún más información, visite www.socialsecurity.gov.

Descubrí que mi hija presentó información incorrecta sobre mis recursos cuando completó mi Solicitud de ayuda con los costos del plan de medicamentos recetados de Medicare. ¿Cómo puedo cambiar mi solicitud ahora para mostrar la cantidad correcta?

M. Sobrado, Coral Gables

Puede llamar al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) e informarnos. Uniremos la información de su solicitud con los datos de otras agencias federales. Si hay una discrepancia que requiere verificación, nos pondremos en contacto con usted. Para obtener información adicional sobre los planes de medicamentos recetados de Medicare o los períodos de inscripción, visite www.medicare.gov o llame al 1-800-633-4227.

¿Qué es un “período de trabajo de prueba” por discapacidad?

M. Molina, Coconut Grove

Un período de trabajo de prueba es un incentivo laboral que permite a los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social probar su capacidad para trabajar sin perder beneficios. Las personas que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social pueden trabajar durante al menos nueve meses sin perder beneficios. Durante este período de trabajo de prueba, puede obtener beneficios completos sin importar cuánto gane, siempre y cuando continúe teniendo una discapacidad incapacitante severa y reporte su actividad laboral. El período de trabajo de prueba continúa hasta que complete nueve meses de trabajo de prueba dentro de un período de 60 meses. Encuentre más información sobre este y otros incentivos laborales en nuestra publicación Trabajando mientras está discapacitado: Cómo podemos ayudar en www.socialsecurity.gov/pubs/10095.html.