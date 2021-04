Ella se dedicó a hijo discapacitado. El hospital dijo que lo utilizaba para ganar dinero

Ashley Lamendola era aún una adolescente cuando el personal médico del St. Petersburg General Hospital le dio la terrible noticia que cambiaría su vida para siempre: su hijo recién nacido, Hunter, había sufrido un profundo daño cerebral y apenas podría respirar sin ayuda.

“Fue como si una bomba atómica hubiera estallado en mi vida”, dijo.

Lamendola creía que el hospital era en parte responsable de las lesiones de Hunter al nacer. Pero la Florida es uno de los dos estados que protegen a los médicos y a los hospitales de la mayoría de las acciones legales derivadas de los partos que salen catastróficamente mal. De todos modos, Lamendola presentó una demanda contra el St. Petersburg General y, cuando parecía que estaba ganando terreno, el hospital presentó un argumento extraordinario.

Sugirió que la madre de Hunter no estaba actuando en el mejor interés de su hijo y que una decisión crítica sobre su futuro cuidado debería ponerse en manos de un tutor independiente y un juez. Lamendola, según los abogados, perseguía su propio interés al negarse a participar en el programa cuasi gubernamental que compensa a las familias de los niños lesionados al nacer.

En el marco del programa, conocido como Birth-Related Neurological Injury Compensation Association, o NICA, el estado proporciona $100,000 por adelantado y paga los cuidados “médicamente necesarios” durante toda la vida del niño. A cambio, los padres renuncian a su derecho a demandar a los hospitales y a los médicos, demandas que pueden dar lugar a sentencias o acuerdos de decenas de millones de dólares.

Al elegir “seguir su propia demanda civil, especulativa y complicada” en lugar de permitir que su hijo acepte sus beneficios de la NICA “adquiridos”, Lamendola estaba tratando de beneficiarse de las lesiones de Hunter, argumentaron los abogados del St. Petersburg General en una presentación judicial. Subrayaron las palabras “su propia”.

Si hubiera aceptado la inclusión de Hunter en la NICA, “la madre no podría presentar su propia demanda civil, solicitando su propia indemnización monetaria por las lesiones del niño”, añadieron los abogados.

Un fragmento de la presentación judicial del St. Petersburg General Hospital en respuesta a la demanda judicial de Ashley Lamendola.

“Llevas a un niño durante nueve meses, y luego finalmente lo tienes en tus brazos, eventualmente en mi caso”, dijo Lamendola, que trabajaba como representante de atención al cliente en AutoZone cuando dio a luz. “Y te ocupas de todos sus deseos y necesidades, y antepones un hijo a ti. Quiero decir, una vez que tienes un hijo, ya no eres tú. Son ellos. Somos nosotros. Es ese bebé el que te necesita y necesita todo de ti.

“No entendía cómo alguien que no era yo podía saber lo que él quiere y necesita. Yo conocía cada sonido, cada movimiento, cada ataque que tenía”, dijo Lamendola. “Y pensar que alguien pensaba que sabía más que yo. Era una locura para mí”.

La batalla entre padres como Lamendola y hospitales como el St. Petersburg General puede parecer una gran incompatibilidad: Lamendola era una madre soltera que ganaba $10.50 por hora y vivía con su madre. HCA Healthcare, propietaria del St. Petersburg General, es una de las mayores cadenas hospitalarias con ánimo de lucro del país, con 180 hospitales, 280,000 empleados y unos ingresos de $51,500 millones en 2020.

Para los hospitales que se enfrentan a acuerdos o veredictos asombrosamente altos, la NICA, el programa sin culpa del estado, es una valiosa herramienta legal: un garrote para rechazar las costosas demandas. A un precio de $50 por nacimiento vivo, los hospitales pueden protegerse de juicios multimillonarios.

Paolo Annino, que dirige la Children’s Advocacy Clinic de la Facultad de Derecho de la Florida State University, dijo que los intentos de restringir la autoridad de los padres mediante el nombramiento de un tutor son inusuales: en las disputas sobre el bienestar de los niños, por ejemplo, los padres deben ser declarados incapaces por un juez antes de ser despojados de su derecho a decidir lo que es mejor para sus hijos.

“Lo que tenemos aquí es un escenario en el que no hay ninguna acusación de padres infractores en absoluto”, dijo. “El padre es, con muy pocas excepciones, el que toma las decisiones sobre el cuidado de la salud del niño”.

La NICA fue objeto de críticas este mes tras una serie de reportajes del Miami Herald y de la sala de prensa de periodismo de investigación ProPublica. Las familias se quejaron de que la subvención de $100,000 –que no ha cambiado desde 1988– es inadecuada, y de que los pagos por procedimientos o equipos médicos se demoran habitualmente o son rechazados por completo. Tras la publicación de los artículos, dirigentes estatales manifestaron su indignación y prometieron una solución integral del programa.

Así es como funciona la NICA: Cuando un bebé nace con daños cerebrales, los padres pueden presentar una demanda contra el hospital y el médico. Los demandados pueden entonces pedir al juez que suspenda la demanda y ordene a los padres que presenten una reclamación ante la NICA. Esa petición es atendida en una sede distinta por un juez administrativo, que decide entonces si el caso es “indemnizable”. En última instancia, el juez administrativo determina si se aplica la NICA o si los padres pueden reanudar su demanda.

Para poder acogerse a la NICA, además de tener deficiencias físicas y cognitivas, el niño debe pesar al menos 2,500 gramos (5.5 libras) al nacer y nacer en un hospital. Cuando los niños no se ajustan a esos criterios, los padres conservan la posibilidad de demandar.

Para los aproximadamente 440 niños de la Florida cubiertos por la NICA en los últimos 33 años, algunos de ellos ya fallecidos, el programa no fue realmente una elección. Era un mandato, con algunas excepciones.

Una excepción es cuando los ginecólogos-obstetras no pagan una cuota anual de $5,000. Casi uno de cada cuatro obstetras autorizados en todo el estado no paga. Otra es cuando un hospital no paga su cuota de $50 por nacimiento.

Los padres también pueden argumentar que no fueron debidamente notificados por su hospital o médico de su participación en la NICA con suficiente tiempo de antelación para elegir otro proveedor. Cuando los padres como Lamendola intentan invocar estas excepciones, la lucha puede ser feroz, y costosa.

Tanto el hospital como la obstetra de Lamendola, Christina Shamas, se negaron a discutir el caso de Hunter con el Herald.

Uno de los abogados del hospital, Jay Spengler, escribió en un correo electrónico al Herald que, en el caso de los niños que reúnen los requisitos para recibir la compensación y la cobertura de la NICA, “es algo que debería considerarse cuidadosamente, ya que proporciona a un niño afectado por lesiones neurológicas graves relacionadas con el nacimiento una vida de servicios médicos necesarios y razonables”.

En una declaración, Shamas defendió su actuación ese día, diciendo que, a medida que avanzaba el “difícil” parto, creía que Hunter nacería igual de rápido en ese momento con un parto vaginal –y la ayuda de un dispositivo de vacío– que con una cesárea.

Aunque la frecuencia cardiaca de Hunter disminuyó significativamente varias veces durante los 80 minutos que precedieron a su nacimiento, el monitor cardiaco fetal también mostró que se aceleró de nuevo, dijo.

“Esto no significa necesariamente que el bebé esté comprometido”, dijo Shamas.

Shamas también dijo que el ritmo cardiaco de Hunter mejoraba cuando las enfermeras administraban oxígeno a su madre, la reacomodaban en la cama y le daban líquidos.

Shamas dijo que adoptó todas las medidas necesarias para asegurarse de que Hunter naciera sano.

Flácido, silencioso, vivo

No está claro con qué frecuencia los abogados que representan a los médicos y hospitales acusan a los padres de los niños con daño cerebral de egoísmo en un esfuerzo por obligarles a aceptar las prestaciones de la NICA. Las solicitudes de tutores pueden ocurrir en cualquier parte del recorrido legal de una familia: tribunal administrativo, tribunal de primera instancia o tribunal de apelaciones.

Richard Milstein, un ex presidente del Colegio de Abogados del Condado de Dade que ha sido nombrado tutor ad litem en cientos de disputas, dijo que no tenía conocimiento de ninguna disposición legal que rija el nombramiento de tutores en los casos de la NICA.

Por lo general, los jueces tienen discreción sobre el nombramiento de un tutor, aunque Milstein dijo que los jueces a menudo confían en los tutores para que sean sus “ojos y oídos” en asuntos que involucran a los litigantes que no pueden tomar decisiones por sí mismos.

Pero cuando los hospitales y los médicos “cuestionan la sabiduría” de los padres que toman decisiones sobre sus hijos, “es un concepto ofensivo”, dijo Michael Freedland, un abogado de Broward que representó a Lamendola.

“Debería dar escalofríos a todos los padres que cuidan de un niño perfectamente sano o con necesidades especiales”, dijo.

En su revisión de 1,238 reclamaciones ante la NICA en la Division of Administrative Hearings, el Herald examinó en detalle 10 de esos casos, pero no encontró ninguno en el que un tutor recomendara que se exigiera a una familia aceptar la compensación de la NICA.

En un caso, un juez del circuito de Alachua nombró a un tutor ad litem para representar los intereses de Nazyrah Jones, una niña de Ocala que sufrió daños cerebrales permanentes cuando su ritmo cardiaco “esencialmente se paralizó” durante el parto el 13 de mayo de 2008, según una demanda. El tutor de Nazyrah escribió en un informe de 2011 que “sería en el mejor interés de Nazyrah Jones que este caso proceda como una demanda por negligencia médica”.

Otero -- Oceola Motion Regarding GAL by Casey Frank on Scribd

Un hospital de Florida Central dijo a Ninoshka Rivera, también, que sabía lo que era mejor para su hijo, Kevin Terrón-Otero. Y que lo mejor era la NICA.

Debido a la falta de oxígeno, Kevin nació flácido y silencioso, pero vivo, el 4 de noviembre de 2009. El hospital y los médicos pensaron que se trataba de un caso clásico de la NICA, aunque Rivera quiso buscar una compensación a través de una demanda judicial. Mientras se desarrollaba el proceso, el hospital pidió a un tribunal de circuito del condado de Osceola que nombrara a un tutor para que interviniera.

En un informe del tribunal, el hospital dijo que estaba preocupado por el bienestar del niño, inquietándole “el asombroso potencial de pérdida para este niño” si Rivera persistía.

El juez nombró a un tutor, pero este no recomendó que se obligara al hijo de Rivera a ingresar en la NICA, lo que la liberó para demandar.

Rivera llegó a un acuerdo con la aseguradora del hospital por $1 millón. Ella todavía está en litigio con tres médicos y dos consultores médicos que han negado haber hecho mal, según muestran los registros judiciales.

Luis Jiménez y Priscilla Franco vivieron una lucha similar.

La petición a la NICA de la pareja en 2016 fue presentada “bajo protesta”, argumentando que la prohibición de demandas de la NICA era inconstitucional. Por su parte, la NICA determinó que las lesiones de su hijo eran indemnizables en marzo de 2017.

Los padres siguieron resistiendo, alegando en agosto de 2018 que su hijo Dallas recibió una atención deficiente de forma “intencionada y sin sentido”. Esa es otra excepción, aunque raramente utilizada, para escapar de la NICA.

En este caso, funcionó, lo que permitió a los padres proseguir su demanda en el tribunal de circuito de Miami-Dade. El hospital pidió entonces al juez que nombrara un tutor, con el consabido argumento de que los padres habían demostrado un conflicto de intereses con su hijo al rechazar las garantías de la NICA. Esa petición fue rechazada.

El litigio por negligencia sigue pendiente.

Y cuando Sandra y James Shoaf rechazaron el pago único de $100,000 de la NICA y lucharon por seguir con su demanda por negligencia, un hospital señaló que su separación de dos años –los divorcios son comunes entre los padres de niños con discapacidades graves– dejaba a su hija, Raven, especialmente vulnerable a los intereses propios de sus padres. Se permitió a la familia rechazar las prestaciones de la NICA, y el hospital donde nació Raven acabó llegando a un acuerdo con la familia por $13 millones, según los registros del seguro.

Cuando Sandra y James Shoaf rechazaron el pago único de $100,000 dólares de la NICA y lucharon por seguir adelante con su demanda por negligencia, el hospital donde nació la niña buscó un tutor para anular su decisión. No solo no se obligó a los padres a ingresar en la NICA, sino que el hospital acabó llegando a un acuerdo con la familia por $13 millones. Courtesy of the family

Lucinda Finley, profesora de Derecho de la University of Buffalo, cuya experiencia incluye el derecho de daños y la igualdad de protección, dijo que acusar a los padres de querer beneficiarse de las lesiones de sus hijos es una forma de abuso emocional, agravado por el hecho de que los padres y sus hijos son víctimas de la posible negligencia de otra persona.

“Es simultáneamente devastador y enfurecedor, exasperante”, dijo Finley. “Me imagino a los padres diciendo que este hospital, cuyos médicos son responsables de matar o lesionar gravemente a mi hijo, tiene ahora la audacia de decir que no me importa mi hijo”.

Y añadió: “No se trata de padres que de repente buscan mejorar su estilo de vida. Se trata de padres que de repente se enfrentan a las aplastantes necesidades económicas de hijos gravemente discapacitados”.

Seguir pujando

Una cesárea de emergencia podría haber salvado a Hunter Lamendola de la falta de oxígeno y de sufrir daños cerebrales permanentes, y haber evitado a su madre toda una vida de dificultades, dijo Lamendola en su demanda. Dijo que había instado a su obstetra, Shamas, y a las enfermeras que dieron a luz a Hunter el 27 de junio de 2012, a iniciar una cesárea. Su madre, su abuela y su tía habían necesitado cesáreas para dar a luz.

Lamendola, que entonces tenía 19 años, pronto empezó a sospechar que Hunter estaba en peligro, según testificó en una declaración de agosto de 2016. Las enfermeras la reacomodaron varias veces, la “apuntalaron” con una almohada y le administraron oxígeno. Dijeron que “no podían ver al bebé” en un monitor cardiaco fetal, dijo.

“Estaba preocupada por Hunter”, dijo Lamendola en la declaración.

“Cada vez que decía que quería una cesárea, parecía que no se hacía nada al respecto”, dijo Lamendola. “Así que no me sentía realmente escuchada”.

Las enfermeras, dijo Lamendola, fueron “despectivas” con ella; en un momento dado le dijeron que “solo mira esta cara sonriente en la pared y se te olvidará” el dolor.

El St. Petersburg General Hospital, que forma parte de la cadena sanitaria HCA, intentó que se nombrara un tutor para tratar de anular la decisión como madre de Ashley Lamendola. Tiffany Tompkins ttompkins@bradenton.com

Cuando Lamendola pidió una y otra vez una cesárea, le dijeron que siguiera pujando, dijo.

“La doctora Shamas dijo: ‘Tienes que seguir pujando. Tienes que empujar con todas tus fuerzas’”, recordó Lamendola en su declaración. Después de que Hunter saliera, Lamendola chorreó sangre. “La sangre salía por toda la habitación”, dijo. “Salió disparada por todas partes”.

Hunter fue trasladado rápidamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales del All Children’s Hospital –ahora Johns Hopkins All Children’s– también en St. Petersburg. Lamendola no llegó a tocar a su hijo recién nacido ni a vislumbrar más que su rostro detrás de una incubadora de plexiglás con ruedas.

El equipo médico de urgencias del All Children’s, que se apresuró a trasladar a Hunter desde la sala de partos del St. Petersburg General Hospital, preguntó repetidamente si Lamendola lo había visto.

“Dijeron: ‘Queremos llevarlo junto a tu cama, para que puedas verlo por si acaso es la última vez’”, recordó Lamendola en una entrevista, reprimiendo las lágrimas.

Lamendola dijo que el personal del St. Petersburg General Hospital la trasladó a una habitación más allá del cunero para evitarle el ruido de los bebés que lloraban y de las madres felices.

Las enfermeras pegaron una foto de Hunter en la pared, dijo Lamendola.

Pasó un día antes de que Lamendola pudiera volver a ver a Hunter, en el All Children’s, y luego una semana antes de que pudiera sostenerlo o tocarlo. All Children’s programó una reunión en una sala de conferencias adyacente a la unidad de cuidados intensivos neonatales, con una gran mesa de madera rodeada de sillas vacías y un carrito de televisión y una pizarra blanca a un lado.

El primer indicio de por dónde iba la reunión: una caja de pañuelos de papel sobre la mesa. La segunda: el hospital había dispuesto la presencia de un pastor.

El médico de cuidados intensivos de Hunter dio la noticia. Hunter había sufrido “daño cerebral global”.

“Ninguno de los libros sobre bebés habla de eso”, dijo Lamendola en una entrevista.

“Todo lo que había planeado o esperado. No sabía lo que podía o sería posible, en ese momento”.

Hunter es ciego. No puede hablar. Tiene reflujo y no puede tragar. Y sufre convulsiones casi a diario.

Lamendola presentó la demanda por negligencia contra Shamas y el St. Petersburg General el 24 de abril de 2013. La demanda judicial se detuvo en julio. A Lamendola también se le ordenó presentar una petición ante la NICA.

El 11 de marzo de 2014, NICA dijo a un juez administrativo que la lesión de Hunter era compensable. Pero en agosto siguiente, la jueza, Susan Belyeu Kirkland, dictaminó que Lamendola podía rechazar los beneficios de la NICA porque el St. Petersburg General no le había notificado debidamente su participación en el programa.

Ese aviso no puede darse cuando la madre ya está de parto y no puede elegir otro médico.

“La política del St. Petersburg General Hospital era proporcionar el aviso sobre la NICA solo cuando la paciente [llegaba] al hospital y era admitida como paciente interna para dar a luz a su bebé”, escribió la jueza. En otras palabras: demasiado tarde para que la madre encuentre otro hospital.

El fallo abrió una puerta para que Lamendola saliera de la NICA. El St. Petersburg General no tardó en cerrarla.

Con la disputa de vuelta en la corte de circuito de Pinellas, el St. Petersburg General pidió el nombramiento del tutor, argumentando que Lamendola podía recibir millones del dinero del hospital; y luego alejarse de su hijo cuando creciera.

“El niño es vulnerable dado el limitado deber de la madre de mantenerlo solo hasta la mayoría de edad”, escribió el hospital. El escrito del tribunal subrayaba la palabra solo.

Vivek Sankaran, director de la Child Advocacy Law Clinic de la Facultad de Derecho de la University of Michigan, señaló que el propio hospital tenía un conflicto de intereses, ya que quedaría fuera de juego legal y económicamente si Hunter se convertía en cliente de la NICA.

“La ley es clara en cuanto a que alguien no puede sustituir el juicio a menos que haya pruebas de que ha caído por debajo de un estándar más objetivo de dañar a su hijo de alguna manera concreta e identificable”, dijo Sankaran. “No puede ser simplemente ‘no estamos de acuerdo con su evaluación de lo que es mejor para su hijo’.

“La ley prevé la protección para que no estemos de acuerdo en cuestiones de crianza de los hijos”, añadió. “Eso es lo que siempre han sostenido las decisiones constitucionales”.

St. Petersburg General, a través de su aseguradora, acabaría pagando a Lamendola $9.5 millones para zanjar el caso, después de gastar casi $1.2 millones en la lucha contra ella, según los registros del seguro. La aseguradora de Shamas pagó otros $250,000 a la familia, después de gastar $400,000 dólares en el litigio.

Según su abogado Freedland, Lamendola no puede hablar de los acuerdos.

Devoción y Pediasure

Ahora a los ocho años, el día típico de Hunter comienza a las 6:30 a.m., cuando su madre le prepara el desayuno: Pediasure, una mezcla líquida de vitaminas, minerales y proteínas, que se bombea directamente a su estómago e intestino delgado a través de un tubo de plástico.

A las 9 a.m., Lamendola le da a Hunter sus medicamentos. Una media docena de ellos, a veces hasta nueve. A las 9:30 a.m., desmonta la silla de ruedas de Hunter y la carga en el coche para la terapia ocupacional a las 10, seguida de la terapia de alimentación a las 11 a.m. El almuerzo es a mediodía –más Pediasure en la bomba– seguido de 30 minutos en un artilugio que fortalece los músculos de las piernas paralizadas de Hunter. Luego, media hora escuchando la televisión, que la ceguera le impide ver.

La madre de Lamendola cuida de Hunter cuando Lamendola está en el trabajo.

Hunter es más un paciente que un niño, dice Lamendola, que es más cuidadora que madre.

“Es difícil ser madre ahora, porque tengo que ser terapeuta. Tengo que ser enfermera. Tengo que ser médico. Tengo que ser todo lo que no debería ser para él”, dijo Lamendola en una declaración. “Tengo que ser una secretaria para hacer todas las citas y cancelar las citas cuando está enfermo”.

Hunter tiene ahora un hermano pequeño, Levi, que es un niño de corta edad.

“Es como una pequeña Mamá Osa para él”, dijo Lamendola en una entrevista. “Cuando Hunter tiene un ataque, se acerca corriendo, le toma del brazo y le mira. Cuando se le acaba el alimento y empieza a pitar, corre y nos señala para decirnos que lo apaguemos. Es muy protector con Hunter”.

Antes del nacimiento de su segundo hijo, Lamendola insistió en que su nuevo obstetra aceptara de antemano una cesárea. Y encontró un médico que no participaba en la NICA.

“Desde que tuve a Hunter –y soy básicamente su defensora, y soy básicamente sus palabras– he aprendido a hablar por mí misma y a decir lo que tenga que decir”, dijo Lamendola. “Sinceramente, ya no me importa ser amable. Voy a decir mi verdad”.