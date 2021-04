Aumenta a $15,000 recompensa por sospechoso de tiroteo donde murió niño de 3 años

Si tienes información sobre la persona que presuntamente desató el tiroteo en el que resultó muerto un niño de 3 años de edad el sábado en el Condado Miami-Dade, podrías obtener una jugosa recompensa de las autoridades.

La recompensa aumentó a $15,000 luego que el Departamento de Policía de Miami-Dade aprobó una contribución adicional de $5,000 y la Asociación de Alguaciles de la Florida agregó el mismo monto.

La policía del condado había fijado la recompensa en $5,000 el domingo.

Quien suministre información que conduzca a detener a la persona involucrada en el tiroteo recibirá ese dinero.

El niño Elijah LaFrance murió el sábado en la noche durante un tiroteo que se produjo después de una discusión que se generó en las afueras de una casa ubicada en la 26 NE 158 Street a las 8:05 p.m donde se realizaba una fiesta de cumpleaños de otro menor.

El sospechoso del tiroteo huyó.

Según los investigadores, los agentes respondieron a una alerta y descubrieron que el niño tenía una aparente herida de bala, lo colocaron rápidamente en una patrulla y lo trasladaron al hospital, donde sucumbió a sus heridas, informó Álvaro Zabaleta el portavoz del Departamento de Policía del condado.

Al llegar al lugar del incidente, agentes descubrieron una segunda víctima, de 21 años, que también había recibido disparos. El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade transportó a la mujer al hospital Aventura en condición estable.

Hasta el momento no se ha divulgado el nombre de la mujer.

La investigación preliminar reveló que las víctimas asistían a la fiesta de cumpleaños de un niño en una residencia alquilada en Airbnb.

El director del Departamento de Policía, Alfredo Ramírez, dijo en su cuenta de Twitter el domingo que necesitan la colaboración de la comunidad para detener al presunto agresor.

“Estoy en otro tiroteo en el que un niño pequeño ha sido víctima de violencia armada. Me duele el corazón, ¡los padres no deberían tener que enterrar a sus hijos! No descansaremos y utilizaremos todos los recursos disponibles para llevar a este asesino ante la justicia. No podemos hacerlo solos, ¡la comunidad debe dar un paso al frente!”, dijo el jefe policial.

Y acompañó el comentario con un comunicado con la foto del menor.

“24/4/21, Elijah LaFrance fue asesinado en el área de N. Miami Avenue y NE 158 Street. Cualquier persona con información debe comunicarse con @ CrimeStopper305 al (305) 471-8477 o marcando ** TIPS”, dijo la policía.

La oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade está investigando el tiroteo.