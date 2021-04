Dos periodistas de Report for America comienzan trabajo en Miami

La sala de redacción del Miami Herald durante la cobertura del huracán Irma en el 2017 Miami Herald

Las redacciones de The Miami Herald y El Nuevo Herald recibirán este año a dos reporteros como miembros del cuerpo de Report for America, un programa de servicio nacional que coloca a periodistas emergentes con talento en salas de redacción locales para que aborden temas y comunidades poco cubiertos en Estados Unidos.

Anna Jean Kaiser, que trabajará con los redactores del Miami Herald, se centrará en el tema de la movilidad económica –un asunto importante en el sur de la Florida incluso antes de la pandemia del COVID-19– y su impacto en la economía y los esfuerzos educativos de la región.

Rose Monique Varela Henríquez trabajará con el personal del Nuevo Herald, centrándose en los temas de la vida cotidiana dentro de las diversas comunidades de habla hispana del sur de la Florida. Además de los cubanoestadounidenses, Miami alberga a cientos de miles de inmigrantes del continente americano, entre ellos venezolanos, nicaragüenses, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, chilenos y argentinos. Rose Monique se centrará en todos los aspectos de la vida de los inmigrantes en el sur de la Florida.

Se unirán a Syra Ortiz-Blanes, quien comenzará su segundo año con el Nuevo Herald a través de Report for America. Syra, que ha estado radicada en Puerto Rico durante la pandemia, ha centrado sus reportajes en temas políticos y económicos del territorio estadounidense, así como en temas políticos que afectaron a los residentes de habla hispana de Puerto Rico y la Florida durante el ciclo electoral de 2020.

Las tres integrantes del cuerpo de Report for America del Miami Herald y el Nuevo Herald se encuentran entre los 300 periodistas que serán colocados en más de 200 organizaciones noticiosas locales en 49 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Guam.

Los lectores de ambos medios se beneficiarán de los artículos que produzcan.

Las subvenciones de Report for America –que han sido igualadas por el Miami Herald y el Nuevo Herald– permitirán que cada redacción incorpore a un reportero. Además, el Nuevo Herald prorrogará el mandato de un miembro del cuerpo de RFA contratado en 2020.

Anna Jean Kaiser Lianne M Milton

Kaiser llega a Miami procedente de Nueva York, donde está terminando una maestría en periodismo en la Columbia University con una beca del Overseas Press Club. Antes de obtener su maestría, vivió y trabajó durante cinco años en Brasil como reportera independiente, cubriendo temas que iban desde la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos hasta el virus del Zika, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y la deforestación de la selva amazónica. Ha trabajado para Associated Press, The Guardian, la BBC, The Washington Post y The New York Times.

“Me siento muy honrada de tener la oportunidad de cubrir la movilidad económica en el condado de Dade, un tema especialmente importante y urgente tras la pandemia, que ha exacerbado gravemente la desigualdad”, dijo Kaiser. “Estoy deseando hacer un periodismo local ambicioso e impactante que capte el dinamismo del sur de la Florida”.

Varela Henríquez, quien es originaria de Puerto Rico y creció viviendo allí y en la República Dominicana, se graduó en la Universidad de Puerto Rico. Ha trabajado en el Centro de Periodismo Investigativo de San Juan, donde participó en una investigación sobre la falta de asistencia del gobierno a las personas sin hogar durante la pandemia. También informó sobre la relación entre los alquileres y los índices de criminalidad en las calles de un barrio cercano a una de las mayores universidades de Puerto Rico.

Rose Monique Varela Henriquez

“Al haber nacido y crecido entre dos islas caribeñas, he experimentado de primera mano lo diferentes pero intrínsecamente similares que somos los hispanos. Me ha hecho darme cuenta de que ahora más que nunca hay una importante necesidad de tener más latinos en las redacciones de todo Estados Unidos. Me siento honrada por la oportunidad de unirme al equipo de El Nuevo Herald como miembro del cuerpo de Report for America para apoyar sus esfuerzos en la cobertura de las comunidades hispanas e inmigrantes del sur de la Florida. Asumo con gran responsabilidad la tarea de arrojar luz sobre los desafíos que afectan a su gente, así como los hitos que logran”.