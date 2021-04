Escuela privada Miami Centner Academy no empleará a profesores y personal vacunados

En esta foto de archivo del 21 de agosto de 2019 del Miami Herald, David, a la izquierda, y su esposa Lelia Centner, en el centro, saludan a los asistentes a la Centner Academy, una escuela privada de preescolar a quinto grado que fundaron con un campus en el Miami Design District y en Edgewater. El lunes, la escuela dijo que no emplearía a nadie que haya sido inoculado con la vacuna que previene el COVID-19. Miami Herald file

Una escuela privada con dos campus en Miami ha advertido a su personal que no se vacunen contra el COVID-19, diciendo que no empleará a nadie que haya sido inoculado y difundiendo información errónea sobre los riesgos potenciales de la vacunación.

Centner Academy, con campus en el Design District y Edgewater, informó a los padres de su política para los profesores y el personal por correo electrónico el lunes. El anuncio, del que informó por primera vez el New York Times, dejó atónitos a algunos padres, profesores y expertos médicos porque se presentó como un hecho sin citar ninguna prueba científica.

Leila Centner, cofundadora de la escuela con su marido David Centner, advirtió que las personas vacunadas “podrían estar transmitiendo algo de su cuerpo” que pudiera dañar a otros, en particular los “sistemas reproductivos, la fertilidad y el crecimiento y desarrollo normales de las mujeres y los niños”.

Centner reconoció en el correo electrónico que la información es “nueva y aún no se ha investigado”. Aun así, pidió a los empleados que no se hayan vacunado contra el COVID que esperen hasta el final del curso escolar. También recomendó a los profesores y al personal que no se inyecten “hasta que haya más investigación disponible sobre si este medicamento experimental está afectando a los individuos no vacunados.”

“Es nuestra política, en la medida de lo posible, no emplear a nadie que haya tomado la inyección experimental COVID-19 hasta que se conozca más información”, escribió Centner en el correo electrónico a los padres.

La Centner Academy se incorporó en 2018, según los registros estatales. La escuela tiene alrededor de 300 estudiantes y cobra $30,000 al año en matrícula para la escuela secundaria, según la información proporcionada en su sitio web, centneracademy.com.

Una declaración enviada por correo electrónico al Herald enumera las preocupaciones relacionadas con la vacuna, pero no respalda las afirmaciones con evidencia científica o investigación revisada por pares, solo enlaces a sitios web no oficiales que pretenden rastrear las muertes relacionadas con la vacuna.

“Sabemos que no todo el mundo está de acuerdo con este tema, pero esta es nuestra filosofía en la Centner Academy, una filosofía que comparten muchos de nuestros profesores y padres”, decía el comunicado. Leila Centner no respondió a las peticiones directas de comentarios.

Alhia Molina, de 21 años, Neila Granzoti Rudden, de 40 años, y Bianca Erickson, de 45 años, cierran los ojos en un momento de meditación durante el preestreno de la Centner Academy como escuela en el Design District de Miami, el 21 de agosto de 2019. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

La semana pasada, Centner comunicó al profesorado y al personal en una carta que había tomado la decisión de adoptar la nueva política con “mucho pesar”. Enumeró las razones basadas en la desinformación sobre la peligrosidad de la vacuna. Añadió que se vio “obligada a tomar medidas”.

‘Libertad sanitaria’

“Creo firmemente en la Libertad de Salud y en “mi cuerpo, mi elección” y por esa razón, no impedí a los empleados que eligieran tomar la vacuna COVID-19 antes del 21 de abril de 2021”, escribió. “Sin embargo, recientemente han surgido informes de personas no vacunadas que han sido impactadas negativamente al interactuar con personas que han sido vacunadas”.

Centner pidió al personal que ya se había vacunado que informara de ello a la escuela y mantuviera la distancia física con los alumnos. También exigió a todos los empleados que revelaran la información rellenando un formulario confidencial.

Difundir información errónea sobre las vacunas contra el COVID sin citar pruebas científicas o incluso sin citar a un experto médico puede disminuir gran parte de los mensajes detrás de las medidas que los funcionarios de salud pública han adoptado para tratar de controlar la propagación del virus, dijo la doctora Aileen Marty, médico y especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina Wertheim de la Florida International University.

Marty dijo que leyó el correo electrónico a los padres y lo encontró “muy triste”. Debido a que fue escrito por la cofundadora de la escuela, dijo Marty, los padres podrían suponer que las afirmaciones están respaldadas por la ciencia, cuando no hay pruebas de que las personas que reciben la vacuna contra el COVID representen un riesgo de “transmitir algo de sus cuerpos” que pueda dañar a otros.

“Da la ilusión de que se basa en hechos”, dijo Marty sobre la carta, “pero no hay ni una sola cita, no hay ni un solo médico o científico cuyo nombre aparezca ahí. No hay referencias. No hay nada. No se aportan pruebas científicas. El rumor es lo único que hay, y si se mira la realidad, hay cero, cero ciencia detrás de esas afirmaciones”.

Marty añadió que afirmaciones infundadas como las que circulan en la carta pueden crear un efecto dominó de ignorancia con el potencial de deshacer gran parte del trabajo que los funcionarios de salud pública están haciendo para controlar la propagación del virus.

“Si se lo creen, y luego comparten esta gran mentira, tiene un impacto horrible en toda nuestra comunidad”, dijo.

El COVID-19 sigue propagándose en la Florida. El departamento de salud informó el lunes de más de 3,500 nuevos casos de la enfermedad, incluyendo más de 760 en Miami-Dade. Casi 770,000 personas han sido completamente vacunadas en el condado.

Difundir información errónea

A medida que las nuevas infecciones, hospitalizaciones y muertes debido a la enfermedad han aumentado y disminuido en todo el estado desde que la pandemia comenzó en la primavera de 2020, los líderes de la escuela han desafiado las medidas preventivas recomendadas por los funcionarios de salud pública, dijo un ex empleado de la escuela.

Un ex profesor de la Centner Academy dijo al Miami Herald en septiembre que hubo muy poco distanciamiento social y uso de mascarillas, si es que hubo alguno, entre los miembros del personal mientras estuvo vigente una orden de mascarilla obligatoria en el condado de Miami-Dade. El profesor dijo que Leila Centner hizo circular información errónea sobre el coronavirus y las mascarillas en los chats grupales entre los profesores.

En el correo electrónico a los padres el lunes, Leila Centner señaló que la escuela fue una de las primeras en reabrir para el aprendizaje presencial el 8 de septiembre de 2020. “Sopesamos los datos y estudiamos la investigación”, escribió en la carta. “Sabíamos entonces que los niños tienen una tasa de supervivencia del 99.9974% y que no son súper propagadores”.

Los Centers for Disease Control and Prevention informaron en enero que menos del 0.1% de los niños de 17 años y menores murieron de COVID-19 entre el 1º de marzo y el 12 de diciembre de 2020.

Desde la reapertura, la escuela ha experimentado una sacudida entre los profesores y administradores.

La presidenta de United Teachers of Dade, Karla Hernández-Mats, criticó las “violaciones laborales en la educación” en la Centner Academy.

“Estas escuelas no solo enseñan desinformación y venden propaganda, sino que castigan a los maestros que tratan de protegerse a sí mismos y a sus familias”, dijo. “Estamos horrorizados por las condiciones inseguras y las violaciones laborales que los colegas de escuelas como esta tienen que soportar debido a la falta de representación sindical y de derechos contractuales”.

Leila y David Centner se trasladaron de Nueva York a Miami, la ciudad natal de David, para criar a sus dos hijas. David Centner, que se graduó en Coral Park Senior High y trabajó en Frankie’s Pizza, y su esposa Leila, empresaria, hicieron su fortuna vendiendo su empresa, Highway Toll Administration, por una cantidad no revelada.

Insatisfechos con las opciones de escolarización disponibles a nivel local, abrieron la Centner Academy en el Design District en 2019 como la primera “Escuela de la Felicidad.” El sitio web de la escuela muestra prominentemente: “LIBERTAD MÉDICA DE LAS VACUNAS OBLIGATORIAS”.

La escuela cobra desde $15,160 para Pre-K 2 a tiempo parcial y $24,500 al año para los grados K-5. El campus de Pre-K se encuentra en la ubicación original en el Design District y el campus de la Escuela Primaria y Secundaria se encuentra en la antigua ubicación de la escuela chárter ASPIRA.

La pareja dijo que varios estudiantes del vecindario circundante asisten a la escuela con una beca. La escuela también ofrece a los profesores la posibilidad de vivir en casas cercanas a la escuela y propiedad de los Centner por un alquiler reducido.

La escuela cuenta con un quiropráctico como parte de la plantilla para realizar ajustes a los alumnos y al personal y practica la meditación entre los alumnos con el uso de cristales.