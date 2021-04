Moscas en Golden Corral y roedores en Casablanca, los restaurantes del sur de la Florida que no pasaron la inspección

No creo que hayamos tenido una mosca en un salero aquí en la Lista de Enfermos y Clausurados antes. Pero, ahora la tenemos, después de la lista de esta semana y de la semana pasada (dificultades técnicas) de los restaurantes del sur de la Florida que fallaron la inspección.

Se nos hace tarde y es casi la hora de comer, así que vamos comentar lo peor de los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe.

Primero, lo mecánico: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation (DBPR) en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que pase una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quien es inspeccionado ni cuan estricto es el inspector. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con un toque de humor.

Por orden alfabético:

Casablanca Cafe, 3049 Alhambra St., Fort Lauderdale: De todos los lugares con vistas al mar sobredecorados, los roedores tenían que hacer sus necesidades aquí.

Seis excrementos de roedores en un estante con platos sucios, más de 20 en los estantes con botellas de vino cerca de la línea de cocina y “más de 30 excrementos de roedores en los estantes del almacén seco donde se guardan los alimentos envasados”.

Los lectores habituales saben que esto es tan previsible como el menú de McDonald’s. La violación de roedores suele ir acompañada de la violación de alimentos en el suelo: “Contenedores de calamares descongelados y carne de res envasada en el suelo de la cocina”.

No nos digan que utilizan el fregadero para lavarse las manos en la zona de lavado de vajillas, qué hay con los estropajos metálicos y el cubo de desinfectante en el fregadero y sin presencia de jabón.

¿Una Coca-Cola y una sonrisa? “Pistola de refrescos sucia. El exterior de la pistola de refrescos en la estación de servidores está sucia”.

Por muy sorprendidos que estuvieran los inspectores, Casablanca pasó una nueva inspección el jueves.

Golden Corral, 7401 W. Commercial Blvd., Tamarac: El inspector desenfundó el sello de Stop Sale y lo estampó después de ver “aproximadamente 25 moscas volando bajo el fregadero de preparación donde se prepara la ensalada y las frutas y dentro de una caja abierta de champiñones cortados en la estación del buffet de ensaladas”.

Además, en el frente de las moscas, tres zumbaban sobre un contenedor de lechuga cortada en una tabla de cortar de la mesa de preparación y dos se posaban sobre una caja de papas.

“Los suelos de la cocina principal estaban muy sucios con restos de comida”, lo que también ocurría con los desagües de la máquina de hielo, el mostrador frontal del buffet de ensaladas y el fregadero de tres compartimentos.

La cadena volvió a abrir al día siguiente.

Irie Takeout Restaurant, 5552 W. Oakland Park Blvd., Lauderhill: De las 38 moscas contadas, las ubicaciones más interesantes parecían ser las 10 que “volaban sobre cebollas entre los vegetales crudos”, las tres “en cubos de condimentos junto a una mesa de preparación en la cocina” y las dos que se posaron en ollas y utensilios “limpios y desinfectados”.

El sello Stop Sales cayó sobre jugos Jammin Delight (fuente no aprobada) y, por mantener en una hielera a más de 41 grados, pollo al curry, ejotes guisados con cerdo, cabra al curry, pata de res, rabo de toro, pescado al curry, sopa de pollo, pescado frito y callos.

No hay toallas de papel en los lavamanos junto al fregadero de tres compartimentos de la cocina ni en el bar. ¿Nadie puede ir a Walgreens?

“Se observaron tablas de cortar en uso sucias”.

Irie pasó la reinspección al día siguiente.

Lakeside Anchor Inn, 2412 Floral Rd., Lake Worth: “Una mosca muerta dentro del contenedor de sal usado para espolvorear pretzels”.

Eso es casi lo suficientemente diferente como para eclipsar 82 piezas de regularidad de roedores, 10 de los cuales estaban en una caja de agitadores nuevos.

¿Dónde está la violación del compañero roedor de la comida en el suelo? Oh, ahí está con la “Sopa de cebolla y ostra almacenada en el suelo en el refrigerador”.

Nueve cucarachas vivas se arrastraban por la casa.

El Stop Sales se estampó sobre champiñones rellenos de queso, arroz, papas al horno, atún, calamares, chuletas de cordero, sopa de cebolla y queso azul guardados en una nevera que estaba a 48 grados pero que se supone que debe mantener los alimentos a menos de 41 grados.

“Harina y azúcar colocados en un recipiente sucio”. Ugh.

Durante la reinspección, el inspector contó dos moscas, 16 cucarachas vivas y más de 50 excrementos de roedores en cajas y equipos de una zona de almacenamiento en seco.

Lakeside finalmente se corrigió en la reinspección del miércoles.

Lorelei of Islamorada, 96 Modeira Road, Islamorada: Ocho cucarachas vivas y 11 muertas, una de las cuales estaba al lado del fregadero para lavarse las manos, lo que permite saber la frecuencia con la que se utilizaba, son los puntos más bajos de esta inspección.

Cinco moscas zumbaban en la cocina del bar.

¿Quieres un daiquiri? “Acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho en/alrededor de las boquillas dispensadoras de bebidas congeladas”.

Dentro del lavavajillas, había una “acumulación de sarro”.

El dispensador de toallas de papel en el lavabo de la cocina no funcionaba.

Pasó la reinspección el sábado.

Romeus Cuban Restaurant & Cafetería, 6800 Dykes Rd., Southwest Ranches: Limpien sus trampas, gente.

“Acumulación de pájaros, insectos, roedores u otras plagas muertas o atrapadas, en los dispositivos de control... aproximadamente 20 moscas muertas en la trampa para moscas del sistema vectorial”.

De las 59 moscas, vivas y muertas, había siete en una pared junto a la mesa de preparación donde se almacena la cortadora de carne y ocho en la pared frente a la mesa de preparación cerca de la picadora de carne (¡sabes que todas están esperando a que se usen la cortadora y la picadora, entonces es la hora del buffet!); una mosca muerta en un fregadero para lavarse las manos; y 20 vivas en los plátanos.

El Stop Sales selló un bistec enfriado solo a entre 48 y 50 grados y el arroz con leche en una nevera aparentemente ineficaz.

Romeus se corrigió al día siguiente.