Las iguanas a punto de ser prohibidas como mascotas en Florida. Pero hay manera de que la tuya sea legal

Si tienes una iguana o un tegu como mascota, tendrás que solicitar un permiso sin costo y ponerle un microchip a la criatura escamosa antes de que sea ilegal tener una en la Florida.

El conjunto de nuevas normas aprobadas por la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission en febrero entrará en vigor el jueves. Las normas, que se aplicarán gradualmente en los próximos meses, hacen que sea ilegal vender, poseer o criar iguanas verdes, pitones birmanas, tegus y una docena de otros reptiles invasores en la Florida.

Esto forma parte de la estrategia del estado para acabar con el comercio de mascotas exóticas, al que los científicos culpan del empeoramiento de los problemas de reptiles invasores en la Florida.

Los propietarios de iguanas verdes y tegus que quieran mantener a sus mascotas tendrán que solicitar un permiso sin costo y marcarlas con un microchip llamado etiqueta de Transpondedor Integrado Pasivo (PIT), según la FWC. A partir del jueves, los propietarios de mascotas tendrán hasta el 28 de julio, un periodo de gracia de 90 días, para cumplir la normativa.

Tegu argentino blanco y negro Florida Fish and Wildlife

Para ayudar a los propietarios de mascotas, la FWC dice que está planeando organizar eventos “Tag Your Reptile Day” en todo el estado para etiquetar gratuitamente a las iguanas y tegus. El personal también estará disponible para responder a preguntas sobre el proceso de solicitud de permisos.

Los propietarios pueden llevar hasta cinco tegus o iguanas verdes como mascotas a cualquiera de los eventos, dice la Fish and Wildlife Commission. Las mascotas deben ir en una valija o portacargas y deben llevar correa o arnés.

Hasta ahora, la FWC ha programado cinco eventos, todos ellos de 9 a.m. a 4 p.m., aunque dice que podrían añadirse más. No te preocupes: si no puedes asistir a uno de los siguientes eventos, los veterinarios también pueden etiquetar a las criaturas escamosas.

▪ 22 de Mayo: Gulfarium Marine Adventure Park, 1010 Miracle Strip Parkway SE, Fort Walton Beach

▪ 5 de Junio: Brevard Zoo, 8225 N Wickham Rd., Melbourne

▪ 12 de Junio: University of Florida College of Veterinary Medicine, 2015 SW 16th Ave., Gainesville

▪ 19 de Junio: Zoo Tampa, 1101 W. Sligh Ave., Tampa

▪ 26 de Junio: South Florida Science Center and Aquarium, 4801 Dreher Trail North, West Palm Beach

Para obtener más información sobre los cambios en las normas, ver las fechas de los próximos eventos o rellenar una solicitud de permiso, visita MyFWC.com/ReptileRule. Los permisos deben renovarse anualmente.

La Florida acaba de prohibir las iguanas, los lagartos tegu y las pitones birmanas. ¿Qué otras especies?