El jefe de las escuelas públicas de Broward, Robert Runcie, renunciará a su cargo

El Superintendente del Consejo Escolar del Condado de Broward, Robert Runcie, observa durante la reunión del consejo escolar el martes 27 de abril de 2020, en el Kathleen C. Wright Administration Center. Runcie está acusado de perjurio después de que fue acusado por un gran jurado estatal formado después de los tiroteos escolares de Parkland. Se ofreció a renunciar, dijo a los funcionarios del Consejo Escolar. adiaz@miamiherald.com

El superintendente de las Escuelas Públicas del condado de Broward, Robert Runcie, y la principal abogada del distrito, Barbara Myrick, dijeron que renunciarían el martes por la noche tras sus respectivas acusaciones ante el gran jurado estatal a principios de este mes.

Runcie dijo, sin embargo, que no fue específicamente el cargo de perjurio grave en el que ha sido acusado lo que lo llevó a renunciar, sino la culpa continua que ha recibido por los eventos que condujeron al tiroteo masivo del 14 de febrero de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, que dejó 17 estudiantes y profesores muertos.

“Me haré a un lado para que puedan tener la paz que están buscando”, dijo Runcie a la miembro del Consejo Escolar Lori Alhadeff, cuya hija Alyssa murió en el tiroteo cuando solo tenía 14 años.

El consejo escolar celebró una reunión especial el martes para discutir la situación de Runcie y Myrick, que fueron arrestados el miércoles pasado en relación con una investigación del gran jurado.

Alhadeff y varios otros padres de Parkland culparon a Runcie de crear las condiciones que llevaron al ex estudiante de Stoneman Douglas Nikolas Cruz a atacar la escuela.

La presidenta del Consejo Escolar, Rosalind Osgood, junto con un abogado aún no designado, negociará un acuerdo de separación con Runcie y Myrick, que podría ser votado durante la reunión del Consejo Escolar del jueves.

A principios del martes, Runcie publicó una declaración en video en la que decía que sería reivindicado tras su arresto y acusación por parte del gran jurado a principios de este mes por un cargo de perjurio.

El video, difundido a través de la oficina de información pública del distrito escolar, y no de sus abogados, repite gran parte de las mismas frases que sus abogados enviaron a los periodistas el pasado miércoles, el día en que fue detenido por los agentes de la ley estatal.

“Confío en que seré reivindicado, y tengo la intención de seguir desempeñando mis responsabilidades como superintendente con el más alto grado de integridad y estándares morales como lo he hecho durante casi 10 años”, dijo Runcie, que está acusado de mentir a un gran jurado estatal que investiga si los distritos escolares estaban cumpliendo con las leyes estatales de seguridad escolar.

La Legislatura aprobó las leyes después de los tiroteos en Marjory Stoneman Douglas High.

Runcie también repitió lo que sus abogados han estado diciendo, es decir, que la acusación del gran jurado fue motivada políticamente.

“Es un día triste en el condado de Broward y en toda la Florida cuando la política se vuelve más importante que los intereses de nuestros estudiantes”, dijo Runcie.

Alrededor de 20 personas se inscribieron para hablar en la reunión del Consejo Escolar del martes, casi todos a favor de que Runcie mantenga su trabajo.

Los partidarios de Runcie criticaron al consejo por discutir el puesto de Runcie basándose únicamente en la acusación. El grupo incluía una amplia variedad de intereses, desde el clero, el gobierno local y grupos empresariales. Elogiaron el liderazgo de Runcie y las mejoras realizadas bajo su dirección.

Bob Swindell, director ejecutivo de la Greater Fort Lauderdale Alliance, una organización de desarrollo económico que, entre otras cosas, trabaja para formar a los estudiantes para el mundo laboral, dijo que Runcie ha sido más activo con el grupo que cualquiera de sus predecesores.

“Necesitamos que el superintendente Runcie siga al frente de nuestras escuelas en nombre de nuestros hijos”, dijo Swindell.

Dan Lindblade, presidente de la Cámara de Comercio de Fort Lauderdale, instó al consejo a no adoptar ninguna medida contra Runcie en esta fase del proceso legal.

“Dejemos que esto se desarrolle en el tribunal de justicia”, dijo Lindblade.

El comisionado del condado de Broward, Dale Holness, dijo que ha habido un esfuerzo para deshacerse de Runcie desde que fue contratado en 2011. El Consejo Escolar extendió su contrato en 2017 hasta 2023, su segunda extensión de contrato.

“Esto no fue solo por Parkland”, dijo Holness.

Holness señaló que el gran jurado no se impuso hasta después de que el gobernador Ron DeSantis dijera públicamente, un mes después de que se convirtiera en gobernador, que no podía por ley destituir a Runcie porque era un funcionario designado por el Consejo Escolar, no elegido.

“¿Se pregunta por qué el público piensa que hay algo siniestro en la acusación?”, dijo Holness.