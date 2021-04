Cinco cosas que debes saber sobre el presupuesto de salud de la Florida

El Jackson Health System de Miami es uno de los nueve grandes hospitales de la Florida con millones de dólares de financiación en juego mientras la Legislatura negocia los detalles del presupuesto para la salud. SNAVARRO@MIAMIHERALD.COM

Si eliges al azar un dólar del presupuesto de $101.5 mil millones de la Florida, es muy probable que se destine a un programa de atención de la salud.

Eso significa que el plan de gastos en atención de la salud de la Florida arroja mucha luz sobre las prioridades de los dirigentes estatales. ¿A quiénes cubre el programa estatal de Medicaid? ¿A qué se destinan los dólares federales? ¿Cómo cuida el estado a sus ciudadanos más vulnerables?

La semana pasada, los legisladores estatales respondieron a todas estas preguntas cuando llegaron a un acuerdo sobre cómo gastar más de $44,000 millones en fondos para la atención de la salud.

Aquí hay cinco cosas que hay que saber sobre el presupuesto.

1. Pocos recortes importantes, gracias al gobierno federal

En un principio, el presupuesto de la salud parecía sombrío. En conjunto, la Cámara de Representantes y el Senado propusieron profundos recortes en hospitales, residencias de ancianos y prestaciones de Medicaid para jóvenes de 19 y 20 años.

Ninguno de esos recortes llegó al presupuesto final. Bajo el mandato del ex presidente Donald Trump, el gobierno federal acordó dar a la Florida cientos de millones de dólares adicionales de Medicaid. Esto se hizo para asegurarse de que Medicaid, un programa de atención médica para pobres y enfermos que se financia con una combinación de fondos estatales y federales, no hiciera un agujero demasiado grande en los presupuestos estatales durante la pandemia.

La administración del presidente Joe Biden anunció a principios de este mes que ampliaría la emergencia de salud pública federal hasta el 20 de julio, lo que permitiría a la Florida seguir accediendo al dinero extra de Medicaid. Se espera que la administración amplíe la ayuda al menos hasta el resto del año.

El dinero adicional de Medicaid –al menos $400 millones– fue fundamental a la hora de elaborar el presupuesto estatal.

“Nos permitió optimizar por completo todos los recortes en la asistencia de salud”, dijo el representante Jay Trumbull, republicano por Panama City, el presidente de presupuestos de la Cámara Baja.

2. Florida extendió los beneficios de Medicaid para nuevas madres

El presidente de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls, republicano por Palm Harbor, dijo que haría de la asistencia de salud materna una prioridad. En marzo, anunció que planeaba ampliar el periodo de elegibilidad de Medicaid para las nuevas madres de 60 días a un año.

Se trataba de un cambio importante. Medicaid cubre más de la mitad de los nacimientos en la Florida. Los defensores alegan que dar a las nuevas madres sin seguro solo 60 días de cobertura de salud no es suficiente para garantizar que se recuperen adecuadamente del parto.

“Las madres sanas están en mejor posición para criar niños sanos y prósperos”, declaró Sprowls en una conferencia de prensa en marzo, flanqueado por legisladoras de ambos partidos.

La propuesta de Sprowls forma parte de un impulso bipartidista a nivel nacional para ampliar la cobertura materna de Medicaid. Los legisladores de decenas de estados, desde el azul intenso de Illinois hasta el rojo rubí de West Virginia, han estudiado una ampliación en los últimos años o planean ponerla en práctica.

Durante las negociaciones presupuestarias, la Cámara de Representantes y el Senado discutieron brevemente sobre el costo del programa: unos $89 millones en dinero estatal, y unos $151 millones en dólares federales. Algunos hospitales de la Florida se opusieron a una propuesta inicial de la Cámara Baja, que habría ampliado Medicaid para las nuevas mamás al tiempo que recortaba la financiación estatal a nueve hospitales que ofrecen atención a los partos de mayor riesgo en el estado.

Pero los hospitales, Sprowls y los defensores de la equidad de salud consiguieron lo que querían. Si el gobernador Ron DeSantis no veta la extensión de Medicaid; se convertirá en ley de la Florida el 1º de julio.

3. Pero Florida no amplió Medicaid según el Affordable Care Act

El gobierno federal habría dado a la Florida más de $3 mil millones en incentivos durante los próximos dos años si hubiera optado por ampliar Medicaid según la Affordable Care Act. La expansión de la cobertura en sí misma habría costado unos $1,200 millones, dejando al estado unos $1,800 millones en negro para esos dos años.

Los legisladores demócratas han argumentado durante años que sería una tontería que el estado no ampliara Medicaid. Según Kaiser Family Foundation, esto proporcionaría seguro médico a unos 790,000 floridanos más. Ahora que el gobierno federal alivió las preocupaciones sobre el costo del programa, no hay razón para que el gobierno estatal no adopte la política, indican los demócratas.

Los líderes republicanos, sin embargo, han dicho que no tienen interés en ampliar Medicaid. Argumentan que el papel del gobierno es fomentar la autosuficiencia, no ampliar los programas gubernamentales. También señalan el cronograma. Después del año fiscal 2023, el gobierno federal pagaría el 90 por ciento del costo de la expansión de Medicaid. Los republicanos alegan que el 10 por ciento que se deja en manos del estado haría que el programa fuera demasiado caro.

Para Anne Swerlick, analista de políticas del Florida Policy Institute, de tendencia progresista, la oposición a la expansión de Medicaid tiene poco sentido. ¿Cómo es posible que los republicanos estén tan dispuestos a ampliar la cobertura de Medicaid para las nuevas madres y, sin embargo, se muestren tan reacios a ampliarla a otros cientos de miles de floridanos de bajos ingresos?

“¿Qué pasaría después de ese año?”, preguntó Swerlick, refiriéndose al año de cobertura de Medicaid que pronto estará disponible para las nuevas madres. “Si siguen en el mismo nivel de ingresos, volverán a caer en el precipicio de los no asegurados”.

4. Florida sigue luchando contra los opioides

El presupuesto estatal incluye al menos $131 millones en programas de divulgación y tratamiento de la adicción a los opioides. Decenas de millones más se destinan a otros esfuerzos de tratamiento de la adicción. La mayor parte del dinero específico para los opioides –unos $90 millones– viene en forma de subvención federal de respuesta a los opioides. Gran parte de ese dinero se destina a tratamientos, como la metadona y la naltrexona, cuyo objetivo es conseguir que los consumidores dejen los opioides.

Otra gran parte, unos $11 millones, provendría de McKinsey & Company, que en febrero llegó a un acuerdo de nueve cifras con 47 estados y Washington, D.C., por su papel en la epidemia de opioides. La Florida obtuvo unos $40 millones de ese acuerdo, según anunció en febrero la procuradora general Ashley Moody. Gran parte de la porción de ese dinero asignada en el presupuesto de este año se destinará al Department of Children and Families para programas que luchan contra el abuso de opioides.

McKinsey, una poderosa empresa de consultoría mundial, aceptó el acuerdo después de haber ayudado, según se informa, a una importante empresa farmacéutica a comercializar sus productos mortales y adictivos. Las acciones de McKinsey contribuyeron a alimentar una crisis de adicción que ha cobrado la vida de cientos de miles de estadounidenses, según procuradores generales de todo el país. (El documento de conciliación señalaba que “ninguna parte de esta sentencia... constituirá una prueba de responsabilidad, culpa o delito por parte de McKinsey”).

Incluso con su parte del acuerdo, Moody reconoció que la adicción a los opioides seguirá siendo un reto formidable para la Florida.

“Aunque asegurar estos fondos es una gran victoria para la Florida, nuestro trabajo está lejos de terminar”, señaló Moody en un comunicado de febrero.

5. Una lista de espera clave se está reduciendo

Más de 20,000 floridanos con discapacidades de desarrollo se encuentran en una lista de espera para la atención médica a domicilio proporcionada a través del programa estatal de Medicaid. Muchos han estado en la lista durante años.

En el presupuesto del año pasado, el estado aprobó más de $30 millones en nuevos gastos en el programa de exención “iBudget”. Ese dinero sacó a unas 640 personas de la lista.

Este año, la Legislatura está aumentando en más del triple el gasto del año pasado. Los legisladores han propuesto $95 millones para sacar a más personas con discapacidad de la lista.

Algunos defensores de los discapacitados indican que el estado pudiera hacer más por su comunidad. Por ejemplo, los legisladores pudieran permitir que las personas con discapacidad que trabajan se inscriban en el programa de Medicaid del estado. Esto permitiría a muchos en la comunidad de discapacitados a pagar más fácilmente los servicios que necesitan, afirman los activistas.

Sin embargo, los líderes republicanos están promoviendo la mella que están haciendo este año.

“[Esto es] una cantidad significativa de aumento de los fondos para la gente más vulnerable”, dijo Trumbull el lunes.