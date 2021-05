¿Tu Burger King tiene un urinario con fugas y moscas muertas en la zona del comedor?

Tal vez el único aspecto positivo de la pandemia sea que los trabajadores de los restaurantes han aprendido la importancia de lavarse las manos. Sin embargo, mirando la Lista de Enfermos y Cerrados de cada semana, incluso esa ventaja parece ser limitada.

La lista de esta semana es corta y agria en cuanto a infracciones, así que vamos a ello.

Cómo lo hacemos: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que pase una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quien es inspeccionado ni cuán estrictamente el inspector realiza su revisión. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con un toque de humor.

Por orden alfabético:

Burger King, 1210 N. Dixie Hwy, West Palm Beach: En el comedor, el inspector contó 15 moscas vivas revoloteando y 15 muertas en los marcos de las ventanas.

“El orinal pierde agua en el suelo en el baño de hombres”. Eso va a estropear la acción de Humpty.

Este BK Lounge pasó la reinspección del viernes.

McDonald’s ofrece McFlurries gratis el martes. Aquí tienes cómo conseguir uno

Divino Ceviche, 2629 NW 79th Ave., Doral: Cuando la frase más común en una inspección se refiere a que el gerente tiró la comida, cuando el inspector salga del restaurante, habrás terminado por ese día.

“El empleado manipuló los platos sucios y los colocó en el cubo sucio, luego tocó la comida limpia servida en platos. El gerente desechó la comida”.

“Observó un recipiente de huevos cocidos a 100 grados y un recipiente de arroz blanco cocido a 68 grados en un estante de la mesa de preparación sobre el refrigerador. El gerente tiró todos los alimentos”. (Debían mantenerse por encima de los 135 grados o por debajo de los 41).

“Se observó que el queso en dados estaba a 70 grados en la mesa de preparación junto a los platos. El gerente tiró el queso”.

De alguna manera, no se anotaron como “desechados por el gerente” la pasta y los calamares fritos, el plato de mezcla de mariscos, o el plato de corvina frita y papas sobre el que 10 moscas actuaron como pequeños jets de salto Harrier. De las otras 57 moscas, siete “se posaron en platos limpios para servir comida”.

“Pared sucia con grasa acumulada, restos de comida y/o polvo”.

“Pared sucia con restos negros acumulados en la zona del lavavajillas”.

Divino Ceviche volvió a abrir tras la reinspección del viernes.