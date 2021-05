El alcalde de Miami se entretiene con los rumores de las elecciones del 2024

Una charla mientras tomaban un cafecito entre el alcalde de Miami, Francis Suárez, y la posible candidata a la presidencia en 2024, Nikki Haley, ha desatado los rumores de que él pudiera tener una oportunidad de formar parte de la fórmula republicana, y preguntas de si la política del alcalde encaja en la futura plataforma del Partido Republicano.

El alcalde cubano-estadounidense de 43 años, que ya ha sido objeto de una cobertura mediática halagadora relacionada con su contratación de empresas tecnológicas en Miami, se ha divertido con las conjeturas sobre su futuro, aunque estas eclipsen en cierto modo su actual campaña de reelección. En las semanas transcurridas desde su reunión en el Ayuntamiento con Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y miembro del gabinete de Donald Trump, Suárez ha declarado a Politico que “nunca diría nunca” y al New York Times que “no diría que no” si le pidieran unirse a una fórmula presidencial.

“No sé si hay algún residente en la ciudad de Miami que diría que no a la oportunidad de ser vicepresidente de Estados Unidos”, dijo Suárez en una entrevista.

Aun así, mientras Suárez se regodea en una narrativa floreciente de que pudiera ser un jugador en la política nacional republicana –dice que sus tendencias centristas podrían servir al partido–, otros cuestionan sus credenciales republicanas y dudan de que alguien con un historial de voto contra Trump y el gobernador Ron DeSantis pueda sobrevivir a una contienda partidista.

“Sus credenciales republicanas no son transferibles o comercializables en unas primarias del Partido Republicano. Simplemente no lo son”, dijo David Custin, un veterano consultor político que ha trabajado con Suárez en el pasado. “No es creíble que alguien diga o piense que puede ganar en unas primarias republicanas”.

Custin dijo que Suárez podría ser una potencia en la política local no partidista, sugiriendo que podría montar una fuerte postulación para la alcaldía de Miami-Dade en el futuro. Pero Custin dijo que la credibilidad de Suárez con los republicanos se dañó cuando dijo al Herald que votaría por Andrew Gillum en las elecciones a gobernador de 2018, y de nuevo cuando discrepó abiertamente con Trump y DeSantis sobre sus respuestas a la pandemia del COVID-19.

El consultor –que ayudó a dirigir las contiendas para la Cámara de Representantes del estado del ex presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, José Oliva, quien una vez llamó al voto de Suárez por Gillum “trágicamente ignorante”– elogió el desempeño de Suárez como alcalde y recaudador de fondos. Pero dijo que Suárez era un republicano solo de nombre cuyo perfil en el partido sería eclipsado por los competidores, incluyendo a DeSantis, de quien muchos esperan que se postule para un cargo más alto.

De hecho, Suárez no tiene el lugar más cómodo en el Partido Republicano de la Florida. DeSantis dejó de responder a sus llamadas después de que el alcalde criticara al gobernador por restringir las capacidades de las ciudades para hacer cumplir las restricciones por el COVID. Y cuando Suárez viajó a Tallahassee para apoyar un proyecto de ley que regularía las criptomonedas en febrero, mantuvo discretas sus reuniones con legisladores por si su participación pudiera perjudicar las posibilidades del proyecto. El proyecto de ley se estancó en el comité.

Pero Suárez –a quien Politico describió como un “republicano de la Florida que rechaza a Trump y que tiene un plan para arreglar al Partido Republicano”– no habla de encajar el molde en un Partido Republicano centrado en Trump. Y tiene sus puntos fuertes.

Giancarlo Sopo, un ex estratega de medios hispanos demócratas de Miami que renunció a su afiliación al partido y más tarde ayudó a la campaña de Trump de 2020 a obtener grandes ganancias con los votantes latinos, dijo que el alcalde tiene potencial para convertirse en un político que podría tener éxito en Tallahassee o Washington, estableciendo un paralelismo con el Secretario de Transporte Pete Buttigieg, el ex alcalde de South Bend, Indiana, que se postuló para la candidatura demócrata de 2020.

Desde la perspectiva de todo el partido, Sopo, que ahora vive en Texas, dijo que ve a Suárez como un mensajero potencialmente eficaz que pudiera contactar con los hispanos más jóvenes, con dominio del inglés, que viven en las grandes ciudades y tienen opiniones políticas matizadas.

“Debería ser la cara en esas grandes ciudades”, dijo Sopo.

Sin duda, el perfil de Suárez ha crecido en los últimos meses, remontándose a cuando dio positivo por COVID-19 y continuando con su campaña mediática para atraer a los inversores tecnológicos a Miami. En febrero, el presidente Joe Biden lo invitó a la Oficina Oval para hablar de los programas de ayuda contra el coronavirus.

Suárez dijo que no se ve como candidato al Congreso o al Senado, pero que un puesto más ejecutivo, como el de gobernador, podría interesarle. En cualquiera de esos casos, tendría que montar una campaña partidista por primera vez. El alcalde dijo que el Partido Republicano debería centrarse en las soluciones más que en las luchas partidistas, señalando temas en los que, según él, los conservadores pudieran obtener mejores resultados con una plataforma más matizada.

“Creo que el partido republicano tiene que ser el partido a favor del medio ambiente. Tiene que ser el partido a favor de la inmigración”, dijo Suárez. “Deberían estar ganando temas”.

El matiz, dijo Sopo, atraería a los votantes en áreas a nivel nacional donde los republicanos han perdido terreno.

“Creo que la gente se da cuenta de que es un alcalde de una ciudad que es de centro-izquierda y que tiene que ser estratégico”, dijo Sopo. “Va a enfocar la política desde un ángulo diferente al de los políticos republicanos que provienen de estas comunidades de color rojo intenso”.

Algunos coinciden en que si los republicanos necesitan un promotor dinámico más que un candidato, el alcalde sería el adecuado. La campaña tecnológica de Suárez ha demostrado su tendencia a suscitar bombo publicitario, aunque su poder sea limitado. Su papel en el Ayuntamiento es principalmente ceremonial, no tiene voto en la comisión y solo tiene poder de influencia.

René García, comisionado del condado de Miami-Dade y presidente del Partido Republicano del condado, dijo que Suárez ha demostrado que puede ejercer una influencia efectiva en su papel actual. Pero García dijo que el atractivo de Suárez como candidato podría ser limitado, especialmente en algunos de los rincones más conservadores de la Florida.

“Si bien es transformador y trasciende en el condado de Miami-Dade, tendría más dificultades en todo el estado”, dijo García.

En cierto modo, Suárez ha recorrido un camino similar al del ex alcalde de Miami Manny Díaz. Aunque Díaz es demócrata, ambos son abogados que buscaron puestos de liderazgo a través de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, de la que Suárez será presidente el próximo año, suponiendo que sea reelegido en noviembre. Díaz, actual presidente del Partido Demócrata de la Florida, coqueteó con una candidatura a nivel estatal, pero nunca apretó el gatillo.

Suárez dijo que las especulaciones no deberían desanimar a los votantes en la contienda por la alcaldía de este año, que insiste en que es su principal objetivo. Dijo que todavía tiene asuntos de la ciudad que abordar, desde la restauración de las instalaciones culturales envejecidas hasta la venta de Miami como un futuro centro tecnológico.

Si Suárez fuera reelegido y se presentara a un cargo superior durante su segundo mandato de cuatro años, tendría que renunciar a su puesto en el Ayuntamiento para postularse. Pero, aunque Suárez dijo sentirse halagado de que se le mencionara siquiera en la conversación, también dijo que actualmente está centrado en ser alcalde y presentarse a la reelección.

“No lo sé. Está muy lejos”, dijo sobre la próxima contienda presidencial. “Ahora mismo, estoy centrado en lo que estoy haciendo”.