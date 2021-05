En Estados Unidos los colombianos se unen a las protestas

Colombianos en Estados Unidos se suman a la protesta en su país que comenzó contra una reforma fiscal que ya el presidente Iván Duque retiró, pero los manifestantes en el exterior están repudiando la violencia que se ha desatado en las calles de su país y porque consideran que prevalecen otros aspectos que exigen sean atendidos como la pobreza.

En Nueva York un grupo de colombianos protestó este miércoles frente a la sede del Consulado de Colombia portando pancartas con lemas “SOS Colombia” y “NY AntiUribe”, este último en referencia al ex presidente Álvaro Uribe Vélez a quien algunos colombianos acusan de manejar el poder en la nación sudamericana tras bastidores.

Los manifestantes al mediodía se trasladaron a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Unidos por Colombia, un grupo en Facebook, también convocó a otra protesta el sábado 8 de mayo a la 1:00 p.m en la Torre de la Libertad en Biscayne Blvd y se llevará a cabo una manifestación el viernes 7 de mayo a las 5:00 p.m frente a la Antorcha de la Amistad (Torch of Friendship) en Bayfront Park.

El activista Beto Coral dijo a el Nuevo Herald que la comunidad internacional debe saber lo que está pasando en Colombia y mencionó que en su país se producen masacres, que hay personas “comiendo de la basura en la calle, muriéndose de hambre, desnutridos” y aseguró que está matando a defensores de derechos humanos.

“Y en plena crisis derivada por la pandemia (del COVID-19) se les ocurre tramitar un proyecto de ley de reforma tributaria por eso nosotros marchamos. Retiraron el proyecto. El presidente tiene que renunciar porque su gobierno lo que hizo fue sumir al país en una miseria”, expresó Coral que fue uno de los organizadores de la protesta en Nueva York.

Consideró que con un escenario así la comunidad internacional no debe ignorar a Colombia.

Coral también condenó a Uribe por, según dijo, pedir que las fuerzas de seguridad que “dispararan” en contra del pueblo colombiano.

Uribe dijo en su cuenta de Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Un tweet que fue borrado por Twitter por considerar que violaba las normas de la red social.

Después de una revisión del Tweet en la cuenta de @AlvaroUribeVel y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese Tweet, por violación a las Reglas de Twitter.

Beto Coral organizó el lunes una manifestación en Miami que incluyó el vuelo de una avioneta con una pancarta en contra de Uribe, una acción poco vista en esta ciudad donde el ex presidente colombiano cuenta con apoyo de muchos de sus compatriotas.

Christhian Mancera, presidente de la organización Servicios para Colombianos en el Exterior (Servicolex), dijo que están protestando porque hay una desconexión entre el gobierno de Duque con lo que están viviendo los colombianos dentro y fuera del país.

“Esto no se trata de un tema de política y de ideologías, esto es un tema de hambre, las personas no tiene qué comer, tienen necesidades. El gobierno no escucha, trata a sus ciudadanos como si fueran parias y envía a la policía a dispararle al que sea simplemente porque hay que eliminar a los vándalos”, detalló en una entrevista a el Nuevo Herald.

Mancera, quien afirmó representa a un grupo que es de centro-derecha, dijo que no está de acuerdo con la violencia ni con la gente que está vandalizando los negocios en Colombia y “menos con que la policía arremeta contra ciudadanos inocentes como una especie de castigo colectivo”.

Las manifestaciones en Colombia cumplen una semana este miércoles y han dejado un saldo de al menos 24 muertos y más de 80 desaparecidos, mientras que organismos internacionales de derechos humanos han rechazado el uso excesivo de la fuerza contra quienes protestan.

Duque anunció el martes un diálogo nacional en medio de ese escenario de violencia y caos.

“Queremos anunciarles que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía, sin ideologías, pero sí con patriotismo, con toda la institucionalidad, los partidos, sector privado, mandatarios y líderes de la sociedad civil, para, entre todos, construir soluciones para el país”, dijo el presidente colombiano.

Queremos anunciarles que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía, sin ideologías, pero sí con patriotismo, con toda la institucionalidad, los partidos, sector privado, mandatarios y líderes de la sociedad civil, para, entre todos, construir soluciones para el país.

En su mensaje a la nación expresó que Colombia “debe luchar unida contra la violencia. Y nos reuniremos, con la institucionalidad, representantes de la sociedad y la ciudadanía, para que empecemos la defensa de los valores, porque estamos convencidos de que con el diálogo se llega más rápido a las metas comunes”.

Mancera manifestó que esperan que el gobierno escuche a la gente, a los diferentes sectores sociales y “ojalá escuchara” a los colombianos en el exterior y no a los que fueron a una audiencia pública que se realizó con congresistas de Colombia en Miami el pasado 1 de mayo y que según él forman parte del partido de gobierno.

El activista organizó una protesta ese día en el lugar donde se efectuó la audiencia en solidaridad con los manifestantes en Colombia y en rechazo a los congresistas que viajaron a Miami “mientras sus regiones estaban en llamas y lo que vinieron fue a vacunarse contra el COVID-19”.

“Nos trataron prácticamente como delincuentes cuando lo que estábamos haciendo era exigir respuestas de que por qué estaban aquí cuando Colombia estaba en llamas”, relató.