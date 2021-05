El restaurante de Miami que volvió cool al Design District cierra temporalmente

Michael’s Genuine Food and Drink cerrará. ¡Espera! No te asustes. No es para siempre.

El emblemático restaurante del Design District cerrará durante un par de meses para llevar a cabo una gran renovación. El restaurante planea añadir más espacio para sentarse en el interior y en el exterior e integrará la zona del patio de forma más coherente como parte del restaurante.

La cocina también se ampliará, y también puedes esperar un nuevo menú (aunque sabemos de buena fuente que algunos de los favoritos locales se mantendrán para su disfrute).

Pero, ¿qué hay realmente en el menú? Evolución.

“Este lugar es una gran parte de lo que soy personal y profesionalmente”, dice el chef Michael Schwartz, que abrió Michael’s Genuine en 2007. “A medida que el tiempo evoluciona, también deberían hacerlo los restaurantes. Estamos entusiasmados por volver a dar la bienvenida a nuestros clientes pronto”.

Michael’s Genuine fue un pionero en el incipiente Design District. Al principio, dijo Schwartz al periodista gastronómico de The Miami Herald, Carlos Frías, con motivo del décimo aniversario del restaurante, no estaba seguro de que éste fuera a atraer a una multitud: “Fue mi último esfuerzo para quedarme en Miami, para evitar la humillación”. Pero rápidamente se convirtió en el lugar que convirtió el Design District en un destino gastronómico.

Schwartz siguió con la inauguración de Harry’s Pizzeria (que más tarde se convirtió en Genuine Pizza), así como Amara at Paraíso, Miami, Traymore en el Como Metropolitan Miami Beach y Tigertail + Mary en Coconut Grove.

Schwartz volvió a dar un giro hace unos meses, después de que la pandemia del COVID cambiara de nuevo el panorama de la industria restaurantera, creando Genuine Burger, su primera opción únicamente para entrega a domicilio con Reef Kitchens, mientras aparecían cocinas fantasma por todo Miami.

En aquel momento, Schwartz dijo que, a pesar de la demanda de entrega a domilicio, la actividad de salir a cenar volvería a Miami.

“Siempre hay un lugar para los restaurantes”, dijo a The Miami Herald. “Los restaurantes van a volver con fuerza por el aspecto social. Salir a cenar nunca va a desaparecer”.

Michael’s Genuine dejará de prestar servicio el 28 de junio y reabrirá en algún momento de septiembre.

La única guía que necesitarás: Los restaurantes más nuevos de Miami