Más de $1,000 se han recuperado a chavistas condenados en EEUU. ¿Qué se puede hacer con ese dinero?

Organizaciones de venezolanos-americanos buscarán apoyo bipartidista para que se apruebe un proyecto de ley que establece un fondo para los activos incautados a las personas vinculadas al régimen chavista que fueron condenadas por corrupción en Estados Unidos.

María Alejandra Márquez, presidenta de la organización no gubernamental Iniciativa Para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), hizo el anuncio en una conferencia de prensa este miércoles donde habló de la campaña que se realiza para lograr que cerca $1,500 millones de activos retenidos en Estados Unidos sean protegidos en un fondo.

Solicitó a las personas interesadas en apoyar el proyecto de Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021 (PANA) que llamen a sus representantes y senadores y les pidan que lo respalden.

“Esto para que exista presión ciudadana y pase en el Congreso”, dijo la activista.

El proyecto fue presentado por los senadores republicanos Marco Rubio (R-FL) y Ted Cruz (R-TX) el pasado abril en el Congreso estadounidense.

Rubio explicó en esa ocasión que el proyecto de ley tomaría activos incautados de personas vinculadas a los regímenes del fallecido presidente Hugo Chávez y del gobernante Nicolás Maduro y que fueron condenados por corrupción.

Los activos serían colocados en un “Fondo de Restauración de Venezuela” para ser utilizados por el Departamento de Estado para fortalecer la democracia y la sociedad civil venezolana.

“Me enorgullece unirme a este esfuerzo que utilizaría activos recuperados de los regímenes de Maduro y Chávez”, Rubio dijo. “Venezuela tiene un largo camino para su recuperación y estos fondos pueden ayudar a la administración interina y a la Asamblea Nacional electa democráticamente en su trabajo hacia el objetivo común de reconstruir la democracia y un futuro próspero en Venezuela”.

INRAV, que lanzó en marzo la campa “Un fondo por Venezuela”, había solicitado que se creara un mecanismo mediante una ley para canalizar los activos incautados.

Unos $1,500 millones de activos retenidos en EEUU se han identificado en documentos judiciales de este país como producto de la corrupción en Venezuela y el Departamento de Justicia ha presentado más de 20 acusaciones por delitos de corrupción contra venezolanos funcionarios gubernamentales, empleados de la estatal petrolera PDVSA y contratistas, según un reporte del Inter-American Dialogue.

La mayoría de los casos se han presentado en los tribunales federales del distrito Sur de Texas, donde está la sede de PDVSA en Estados Unidos, y en el distrito sur de la Florida, donde muchos acusados tienen bienes raíces y otros bienes inmuebles, así como cuentas bancarias, de acuerdo con el informe.

´”Cada caso que se decide, en el que los cleptócratas venezolanos resultan culpables, libera montos congelados. Tal como en el caso del ex tesorero de Venezuela Alejandro Andrade -en el que se recuperaron $1,000 millones-, esos montos no pueden ser regresados Venezuela. Un país institucionalmente en pedazos que no tiene cómo reclamar ese dinero”, dijo la activista.

Explicó que la única manera de salvaguardar ese dinero para la reconstrucción del país, es creando un fondo especial, administrado por el gobierno estadounidense donde se proteja de acreedores y se resguarde para cuando sea posible regresarlo a Venezuela.

El proyecto PANA es el paso siguiente y necesario luego de la promulgación del proyecto VERDAD “donde el Estado americano se comprometió -con amplio apoyo bipartidista-a regresar los dineros recuperados de la corrupción. En esa Ley se contemplaba la creación de un Fondo pero hasta el día de hoy ese fondo no se ha creado”.

“La PANA haría esto posible. Por ello INRAV se compromete, como organización sin fines de lucro, a continuar trabajando para lograr la aprobación de esta Ley con apoyo bipartidista para que los activos recuperados de manos de la corrupción se protejan de acreedores y se manejen de manera transparente por el Departamento de Estado con contraloría de la sociedad civil”, detalló Márquez.

María Antonietta Díaz, presidenta de Venezuelan American Alliance (VAA), resaltó que para lograr que los proyectos avancen y se aprueben, es necesario conseguir el apoyo de líderes demócratas y republicanos.

“Este es un gran primer paso, sin embargo aún falta mucho por recorrer antes de que logremos concretar #UnFondoPorVenezuela, así que el trabajo continua, no debemos bajar la guardia hasta lograr la aprobación de la ley en ambas cámaras”, dijo.

La activista Beatriz Olavarría relató que INRAV trabaja por recuperar los “activos robados a Venezuela” y ponerlos a disposición del escrutinio público mediante mecanismos de transparencia, participación, colaboración e innovación social.

“Y así se llegó al 15 de marzo de este año, con una campaña “Un Fondo por Venezuela” con el objetivo de crear un fondo para resguardar los dineros recuperados de modo transparente y con todos los mecanismos que eso conlleva. Esta iniciativa sigue vigente y requiere de la participación de los ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos, hasta lograr los acuerdos necesarios en proyectos legislativos”, señaló.