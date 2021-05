Este resort de los Cayos de la Florida es uno de los mejores del mundo, según Condé Naste Traveler

Little Palm Island Resort & Spa en Little Torch Key.

Si te has alojado en el Little Palm Island Resort & Spa en los Cayos de la Florida, te has alojado en uno de los mejores hoteles del mundo.

Condé Naste Traveler acaba de publicar su Hot List 2021, y el hotel de lujo de Little Torch Key ha entrado en la lista, siendo uno de los dos únicos hoteles de la Florida destacados. Este resort solo para adultos está situado en una isla privada de cuatro acres.

¿Qué llamó la atención de Condé Naste? Little Palm Island ofrece “una nueva visión de la elegancia tropical”, ya que redefine “la fantasía del náufrago exótico”.

El resort, que alberga al complejo SpaTerre y restaurantes elegantes, ofrece aventuras al aire libre como paddle boarding, kayak, snorkel o excursiones de buceo. A principios de este año, entró en la lista anual (y prestigiosa) de Forbes de cinco estrellas como hotel recomendado.

Solo otro resort de la Florida ha entrado en la Hot List: White Elephant Palm Beach, un establecimiento hermano del White Elephant de Nantucket. Condé Naste calificó el resort como una “opción elegante pero sin pretensiones en la isla de los resorts de alto nivel”.

Los Cayos de la Florida son un lugar de vacaciones de moda en 2021. En sus premios Travelers’ Choice Awards for Destinations de 2021, Tripadvisor informó de que Key West era uno de los destinos más populares para los viajeros en Estados Unidos. El sitio de viajes también informó que una encuesta mostró que Key West era uno de los cinco destinos más populares para las vacaciones de verano en el mundo.

En 2020, Hawks Cay Resort en Mile Marker 61 fue nombrado mejor resort familiar de Estados Unidos. por los premios 10Best Readers’ Choice de USA Today.

Una fogata en una de las suites de Little Palm Island Resort & Spa. Sammy Todd Dyess Photography

Little Palm Island Resort & Spa

Dirección: 28500 Overseas Highway, Little Torch Key

Información y reservaciones: www.littlepalmisland.com o 1-800-343-8567

Este lugar de los Cayos de la Florida acaba de ser nombrado una de las mejores ciudades costeras de Estados Unidos