La historia no contada de acoso sexual en ‘El Gordo y la Flaca’: ex productor espera juicio

Las mujeres creían que era un gran oportunidad: una entrevista para posiblemente aparecer en El Gordo y la Flaca, un popular programa de chismes de entretenimiento de Univision. La persona a cargo de las entrevistas era el productor y actor Enrique Albis.

Pero cada una de las tres mujeres más tarde le dijo a la policía que las audiciones en el estudio de Univision en Doral se convirtieron en pesadillas de agresión sexual.

En cada caso, dijeron, Albis insistió en que se pusieron un traje de neopreno demasiado ajustado como parte de una audición y luego comenzó a manosearlas repetidamente en un camerino. Una de las mujeres alegó que la acosó para tener relaciones sexuales durante dos encuentros separados, masturbándose frente a ella en ambas ocasiones, dijo. Una cuarta mujer dijo a la policía que estaba viendo una grabación en vivo del programa cuando Albis la llevó una habitación cercana, donde dice que la acarició y trató de besarla.

Una de las mujeres, ex actriz y modelo, declaró al Herald que recordaba que Albis le dijo: “Necesito tocarte un seno para saber si es de verdad o no, porque me lo van a preguntar. A todas las tocan. Es algo que tienes que hacer.”

La historia de un productor de un popular programa de televisión de Univision que supuestamente usó su cargo para agredir sexualmente a mujeres ha recibido una cobertura limitada tanto en los medios de comunicación en español como en inglés. Entre los detalles no reportados anteriormente: la Policía de Doral en 2019 y 2020 acusó sin alboroto a Albis , pero por delitos menores, en cuatro casos separados. Tres de los casos siguen esperando juicio.

Albis, de 52 años, quien desde entonces ha sido despedido de Univision, se ha declarado inocente de múltiples cargos de agresión simple. No se ha fijado fecha para los juicios. Contactado por teléfono celular, Albis dijo el miércoles que ganará los juicios y que las mujeres mienten y son parte de un “esfuerzo orquestado” para difamarlo.

“Tengo pruebas”, dijo, y declinó dar más detalles, alegando que su abogado le dijo que no hablara.

Acuerdos de confidencialidad complican la investigación

Una mujer entrevistada por el Herald dice que cree que hay otras víctimas desde años atrás. Según las leyes de la Florida, los fiscales pueden presentar el testimonio de otras víctimas, incluso si sus casos no han sido presentados, pero hasta ahora no han presentado documentos ante el tribunal que indiquen que lo harán.

“Estamos tratando de determinar si hubo otras víctimas y hablaremos con otras víctimas que podamos encontrar”, dijo Ed Griffith, portavoz de la fiscalía estatal de Miami-Dade, quien exhortó a otras víctimas o testigos a ponerse en contacto con la Fiscalía llamando al 305-547-3300.

La situación pudiera complicarse porque un grupo de mujeres aceptó acuerdos de confidencialidad con Univision antes de llegar a un acuerdo en la demanda, y firmó acuerdos de no divulgación con la red con sede en Doral. En el caso penal, según ha podido saber el Herald, una declaración reciente de una de las víctimas fue pospuesta después que la mujer mencionó que había firmado un acuerdo de confidencialidad con Univision.

“Seguimos investigando los tres casos. Estamos avanzando en nuestra investigación penal a pesar de los acuerdos civiles de confidencialidad”, dijo Griffith. “Después de una revisión legal exhaustiva, hemos determinado que esos acuerdos civiles no afectan nuestra capacidad fiscal para investigar y procesar”.

Univision declinó responder preguntas específicas del Herald, y se limitó a señalar un comunicado emitido en 2019, cuando despidió a Albis.

“Univision está comprometida con una cultura laboral diversa, inclusiva y segura, libre de acoso. Esperamos que todos los empleados se traten entre sí, nuestra audiencia, la comunidad, los invitados y socios con dignidad y respeto y tengan tolerancia cero con el acoso, en cualquier forma y en cualquier entorno”, dijo el comunicado. “Tan pronto como nos enteramos de estas acusaciones, iniciamos una investigación. El Sr. Enrique Albis ya no trabaja en la empresa”.

El auge del movimiento #MeToo ha ayudado a destronar a abusadores de celebridades y depredadores sexuales como Harvey Weinstein y Bill Cosby, cada uno de los cuales inicialmente confiaba en los cuerdos de confidencialidad para mantener a las víctimas en silencio. Expertos en asuntos jurídicos dicen que en la Florida no se puede usar un acuerdo de confidencialidad civil para encubrir un delito o excluir a los testigos de declarar sobre conducta penal.

“En la Florida, una citación judicial queda por encima de un acuerdo de confidencialidad”, dijo Sergio Campos, profesor de Derecho de la Universidad de Miami que ha estudiado estos acuerdos y y no está relacionado con el caso Albis.

Una fuente con conocimiento de la postura de Univision dijo que la cadena cree que las mujeres son libres de hablar con los investigadores y los medios de comunicación sobre sus experiencias. Dennis Webb, abogado civil de Fort Myers que representó al grupo de mujeres, no devolvió múltiples llamadas telefónicas del Herald.

Lili Estefan and Raúl de Molina, hosts of El Gordo y la Flaca’, in a publicity shot celebrating the show’s 20th anniversary in September 2018. - Univision

El Gordo y la Flaca, uno de los programas más populares de Univision

El programa se trasmite desde hace muchos años por Univision y ha ganado varios premios Emmy. El gordo es Raúl de Molina y la flaca es Lili Estefan, modelo cubanoamericana y sobrina del magnate musical Emilio Estefan.

El programa ha sido objeto de críticas antes. En 2015, uno de sus anfitriones, Rodner Figueroa, fue despedido después de hacer un comentario burdo y racista sobre Michelle Obama durante un segmento en el aire. .

“Chisme No Like”, presentada por el extravagante personalidad de televisión y radio Javier Ceriani y la actriz Elisa Beristain, fue la primera en informar sobre las acusaciones contra Albis a finales de 2019.

El programa de YouTube, que ha emitido regularmente acusaciones de mal comportamiento en los medios de entretenimiento en español notoriamente misóginos, hizo múltiples segmentos sobre Albis. Incluso presentó una grabación oculta de una mujer sobre los avances de Albis, e imágenes de cuatro mujeres llegando a la Policía de Doral para hacer las denuncias.

El programa dijo que identificó a más de una docena de víctimas, varias de las cuales hablaron abiertamente en el programa, antes de que se firmaran acuerdos con Univisión. Después que el programa emitió las acusaciones, Univisión despidió a Albis. De Molina abordó el asunto brevemente en el aire en 2019.

“Vamos a empezar con esta información que tengo que darles y es difícil para mí y también para todo el equipo del programa El Gordo y la Flaca. En las últimas horas, la red Univisión decidió despedir a Enrique Albis, uno de nuestros productores”, dijo Molina. “La decisión fue resultado de una investigación de Univisión sobre hechos que supuestamente lo implican en el acoso sexual de una aspirante a presentadora”.

Univisión, en un comunicado divulgado en 2019, dijo que estaba investigando Albis, incluso después de su despido. La compañía, citando la investigación en curso, declinó responder cuando se le preguntó sobre el resultado de la investigación o cuántas posibles víctimas había identificado.

Acusaciones anteriores de acoso sexual

Albis llegó de Cuba a Estados Unidos en el 2000, según archivos del Nuevo Herald. Apareció en producciones de comedia teatral en español en todo el sur de Florida y trabajó en la cadena de televisión local AméricaTeVé, que produce programas de variedad y entrevistas en español.

Pero fue en Univisión donde las mujeres dijeron a la Policía que Albis trató de aprovecharse de su influencia.

Ya en 2013, según un correo electrónico mostrado en el aire por “Chisme No Like”, una actriz se quejó a un ejecutivo de Univisión sobre los avances de Albis y a toqueteos en un camerino. El ejecutivo, que ahora trabaja en Telemundo, no pudo ser contactado para que hiciera declaraciones.

La Policía de Doral arrestó por primera vez a Albis por tres delitos menores en septiembre de 2019. Sin embargo, no fue llevado a la cárcel y en su lugar firmó una promesa de comparecer ante un tribunal penal. Un cuarto caso fue presentado en noviembre de 2020. Estas son las instantáneas de los casos:

En 2018, una mujer —una de las que ahora es víctima en la causa penal en curso— conoció a Albis para una audición. Se puso el traje de neopreno y dijo que también la toqueteó. La mujer dijo a las autoridades que durante una grabación del programa, Albis siguió acosándola para mostrarle sus pechos y que su “conducta no fue solicitada e indeseada”, según un informe policial.

La mujer le dijo al Herald que sigue molesta porque Albis no fue acusado de un delito grave. Pidió que no le identificaran porque temía represalias después de firmar el acuerdo de no divulgación con Univisión.

Otra mujer dijo que conoció a Albis a principios de 2019. En una visita al estudio, dijo, que él la hizo probarse el traje de neopreno en el camerino. Luego irrumpió y comenzó a a tocarle los pechos y glúteos, fingiendo como si él la estuviera ayudando a meterse en el traje, le dijo al Herald, repitiendo la historia que le contó a la Policía.

“Él me decía: ‘Esto es muy normal aquí.’ Me estaba tocando mientras me decía que todos aquí en Univisión se tocan, se besan, tienen sexo, como si fuera normal”, dijo la mujer, quien pidió no ser identificada porque ella también teme represalias de la cadena.

La mujer se molestó y se fue. Pero Albis, dijo, la convenció de volver para una segunda “entrevista”, esta vez pidiéndole que se probara un vestido negro de malla transparente. Una vez más, dijo, Albis la manoseó e intentó besarla. Volvió a salir del estudio.

Ella dice que más tarde escuchó de un amigo que trabaja en Univisión, quien le dijo que Albis conocido en la red y “hace todas estas cosas raras y nadie le dice nada”.

Aunque Albis fue acusado de agresión simple, los fiscales retiraron el caso en 2020. La mujer le dijo al Herald que no supo hasta hace poco que el caso había sido retirado. Sin embargo, la fiscalía dijo que la mujer se lo dijo verbalmente a los fiscales y luego envió un correo electrónico diciendo que no deseaba continuar.

La tercera mujer dijo a la Policía que conoció a Albis en un festival de música en Homestead, quien le dijo que “sería buena” para El Gordo y la Flaca, según un informe del incidente. Finalmente la invitó a ver una grabación del programa en agosto de 2019 y durante un descanso le dijo que quería decirle “algo en privado”.

Fue ese punto, en una pequeña habitación lejos de la grabación, que comenzó a acariciarla, tratando de besarla, y comenzó a masturbarse, más tarde le dijo a los detectives de Doral. “La mujer fue capaz de alejarse [de Albis], salir de la habitación y salir del edificio de la red”, dijo el informe.

La mujer también dijo a las autoridades que alguien que afirmaba ser de Univisión la llamó “en un intento de evitar que reportara el incidente a la Policía”. Según un informe policial, dijo que no entendía cómo la persona consiguió su número de teléfono. Su caso sigue en curso en la el tribunal penal.

El cuarto caso se trata de una mujer de unos 20 años que asistió a una llamada de casting en el estudio de Univisión en 9405 NW 41 St. Dijo que Albis la llevó a una habitación separada en marzo de 2019, le pidió que se pusiera un traje corto y comenzó a tocarla. Dos días más tarde, regresó y le pidió que ensayara una supuesta escena de sexo simulada mientras llevaba solo la camisa de vestir de hombre, según un informe policial.

“El Sr. Albis también declaró que si no accedía, entonces no recibiría un contrato de trabajo”, según un informe policial.

Pero Albis entonces trató de tener relaciones sexuales con ella, le dijo a la policía. La mujer se negó y se marchó. Días más tarde, se acercó para decir que había conseguido el papel y le pidió que volviera a llenar los documentos, según informes policiales. Esta vez, sin embargo, pasó por alto la entrada principal normal y la hizo entrar a través de una “puerta de emergencia lateral”.

En el mismo camerino, trató de que le practicara sexo oral, se sacó el pene y “le agarró una mano y la obligó a tocarle el pene y luego se masturbó”, según un informe policial. La mujer salió apresuradamente del estudio.

En los meses siguientes, la mujer regresó a su país natal, Venezuela.

Pero Albis “constantemente la llamaba y le enviaba mensajes de texto preguntándole si estaba lista para tener relaciones sexuales con él”, según un informe policial.

“El señor Albis decía que la amaba y dejaría a su esposa para estar con ella. El Sr. Albis prometió pagar todo lo que necesitara y siguió prometiendo un futuro contrato de actuación”.

Cuando Albis se negó a dejar de contactarla, amenazó con llamar a la Policía. “El señor Albis declaró que es extranjera y nadie le creería”, dice el informe.

Su caso también está pendiente en el tribunal penal.