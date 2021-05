Programa de ocho semanas entregará 5,000 comidas frescas en Miami-Dade 

Una joven coloca una jaba de comida preparada en un van de Health in the Hood para ser distribuida en Miami-Dade. Cortesía

La pandemia de coronavirus ya pasa de un año flagelando a todos los países y sus economías. Las consecuencias han sido desastrosas para la vida, la salud y la economía de las familias en todas partes. Para ayudar a paliar los daños, organizaciones privadas y otras sin fines de lucro realizan múltiples esfuerzos para ayudar a todas las comunidades.

Como parte del compromiso de Ford de fortalecer las comunidades locales, el fabricante de autos está uniendo fuerzas con las organizaciones Health in the Hood y World Central Kitchen para entregar 5,000 comidas preparadas, frescas y saludables a las familias en el condado de Miami-Dade. El servicio de entrega movilizada durará ocho semanas y complementará el programa de distribución existente de Health in the Hood, con Ford entregando comidas a través de camionetas Ford Transit Connect a más de 60 familias semanales que viven en zoonas particularmente vulnerables.

“En medio de la pandemia de COVID-19, hemos visto un aumento en la inseguridad alimentaria en Miami debido a la pérdida de empleos”, dijo Asha Walker, fundadora y directora ejecutiva de Health in the Hood.

“Al asociarnos con socios de la comunidad corporativa como Ford, podemos movilizar nuestra despensa de alimentos y brindar acceso adicional a familias que de otra manera no hubieran podido recibir las comidas”, agregó la ejecutiva.

Administrado por el Ford Fund, el brazo filantrópico del fabricante de autos, Ford está contribuyendo con $25,000 para iniciar el esfuerzo liderado por Health in the Hood, una organización sin fines de lucro cuya misión es combatir la inseguridad alimentaria. World Central Kitchen, también una organización sin fines de lucro que utiliza el poder de los alimentos para fortalecer las economías en tiempos de crisis, ofrece comidas frescas preparadas además de sus esfuerzos en el área de Miami. El equipo de movilidad de Ford también brinda apoyo a través de su plataforma de software de Transporte como Servicio (TaaS) para ayudar a administrar los vehículos de entrega y notificar a los destinatarios cuando su comida está en camino.

Ford Volunteer Corps preparará el escenario para la entrega de comidas con un día de servicio en Health in the Hood. Como parte del día de servicio, los empleados locales del negocio de movilidad de Ford y la unidad de micromovilidad de Ford, Spin, ayudarán a cosechar y plantar hortalizas en sus huertos urbanos. Spin está operando una flota de scooters sin muelle en Miami y Coral Gables y Ford, en asociación con Argo AI, actualmente está estableciendo un servicio de vehículos autónomos en Miami-Dade.

Ford Fund y los concesionarios locales de Ford han invertido más de $8 millones en Miami-Dade y el área de Miami para impulsar la educación, brindar ayuda en casos de desastre y promover el espíritu empresarial social. La empresa también donó un millón de máscaras a organizaciones sin fines de lucro locales, socorristas y el público como parte del esfuerzo de Ford y Ford Fund para donar 120 millones de máscaras a comunidades en Estados Unidos.