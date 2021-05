Dos migrantes cubanos detenidos en una balsa de espuma de poliestireno frente a los Cayos de la Florida

La U.S. Coast Guard y Customs and Border Protection detuvieron a dos migrantes cubanos frente a Cayo Largo el martes por la tarde, según la U.S. Border Patrol.

El hombre y la mujer no identificados estaban en una balsa improvisada de espuma de poliestireno a unas ocho millas de la costa, dijo el portavoz de la Border Patrol, Adam Hoffner.

Los equipos de la Coast Guard y Customs determinaron que las personas necesitaban atención médica. Los llevaron a un hospital del condado de Miami-Dade para que recibieran tratamiento antes de entregarlos a la Border Patrol, dijo Hoffner.

La Border Patrol los transfirió a Immigration and Customs Enforcement, y probablemente serán llevados de vuelta a Cuba.