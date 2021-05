Perdí mi tarjeta de Medicare, ¿cómo la reemplazo?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Perdí mi tarjeta de Medicare, ¿cómo puedo obtener un reemplazo?

L. López, Gables by the Sea

La forma más fácil y nueva de obtener una tarjeta de Medicare de reemplazo es mediante el uso de su cuenta my Social Security. Visite www.socialsecurity.gov/myaccount para obtener más información sobre cómo crear una cuenta. También puede obtener una tarjeta de Medicare de reemplazo llamándonos sin cargo al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). Mantenga su tarjeta en un lugar seguro. No deje que nadie sepa su número de Seguro Social. Podrían robar tu identidad.

Mi hijo recibe pagos de SSI y tengo que informar mi salario cada mes, ¿cómo puedo hacerlo?

T. Pace, Miami

Existen múltiples formas de informar los salarios a la Seguridad Social. La forma más fácil de informarlos, si tiene acceso a un teléfono inteligente, es utilizando nuestra aplicación SSI Mobile Wage Reporting (SSIMWR). Esta aplicación se puede descargar e instalar de forma gratuita a través de iTunes Store o Google Play, dependiendo de su dispositivo. Además, puede informar los salarios a través del Sistema de Informe de Salarios por Teléfono de SSI (SSITWR). Si está interesado en utilizar cualquiera de estas opciones, comuníquese con su oficina local para asegurarse de que es elegible para informar salarios a través de estos programas. Si no puede informar a través de SSIMWR o SSITWR, también puede enviar por correo, fax o presentar comprobantes de su salario a la oficina local del Seguro Social. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-telephone-wage.htm.

Recibí un correo electrónico que dice que es del Seguro Social, pero no estoy tan seguro. Quieren que responda con mi número de Seguro Social, fecha de nacimiento y apellido de soltera de la madre para “verificación”… ¿realmente vendría de Seguridad Social?

H. Schwab, Marco Island

No. El Seguro Social no le enviará un correo electrónico pidiéndole que comparta su información personal, como su número de Seguro Social, fecha de nacimiento u otra información privada. Tenga cuidado con tales estafas: buscan su información para poder usarla en su propio beneficio. En caso de duda, o si tiene alguna pregunta sobre la correspondencia que recibe del Seguro Social, comuníquese con su oficina local del Seguro Social o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) para ver si realmente necesitamos alguna información de usted.

¿Puedo negarme a dar mi número de Seguro Social a una empresa privada?

B. Arias, Miami

Sí, puede negarse a revelar su número de Seguro Social, y debe tener cuidado al dar su número. Pero, tenga en cuenta que la persona que solicita su número puede rechazar los servicios si no lo proporciona. Las empresas, bancos, escuelas, agencias privadas, etc., pueden solicitar el número de alguien y utilizarlo para cualquier propósito que no viole una ley federal o estatal. Para obtener más información sobre su número de Seguro Social, visite www.socialsecurity.gov/ssnumber.